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Вячеслав Дацик — Джеронимо Мондрагон, результат поединка, отчёт о бое

Дольше рычали, чем дрались. Дацик едва не оторвал голову шумному бразильцу
Александр Фролов
Вячеслав Дацик — Джеронимо Мондрагон
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57 секунд — и Мондрагон лежит без движения.

Российские единоборства выглядели бы намного скучнее без Вячеслава Дацика. Скандальный Рыжий Тарзан сыплет яркими заявлениями, зверски рычит на стердаунах и готов драться хоть дважды в неделю. На этот раз Дацика пригласили на турнир Ural FC 2, где россиянин смог вернуться к корням и выступить по правилам кикбоксинга. К выбору соперника подошли творчески — в Самару приехал сам Джеронимо Дос Сантос по прозвищу Мондрагон.

Харизматичный бразилец за карьеру провёл под 70 профессиональных поединков и успел выступить в промоушенах по всему свету. Залетал Мондрагон и в UFC, но из-за болезни его сначала отстранили на длительный срок, а потом и вовсе расторгли контракт. Россия для Джеронимо — страна привычная: здесь он дрался с Сергеем Харитоновым, Александром Емельяненко, Иваном Штырковым и рядом не таких известных бойцов. Чаще Сантос оставался проигравшим, но и победы над россиянами у него имеются.

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Дацик вроде бы никуда не торопился, но уже на 14-й секунде Мондрагон улетел в нокдаун — у Рыжего Тарзана прошёл чудовищный по силе удар с правой! Рефери зачем-то позволил бразильцу, который с огромным трудом поднялся, вернуться в бой. Вячеслав продолжал выбрасывать свои колотушки и вскоре попал уже с левой: Джеронимо упал на живот, и бой был остановлен — победа Дацика. На всю схватку ушло 57 секунд.

Рыжий Тарзан продолжает подтверждать, что он в отличной форме. Мондрагон — весьма опасный ветеран, но россиянин оказался намного круче и жёстче. Дацик буквально раздавил своего оппонента и сделал это максимально быстро, что очень важно в данном случае: ведь уже через шесть дней Вячеслав снова будет драться, только теперь уже по правилам бокса. Здоровью и силе Вячеслава Дацика можно только позавидовать.

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Теги Бокс/ММА Brave/PFL/Прочие ММА Вячеслав Дацик •••

Заглавное фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Источник: «Чемпионат»

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