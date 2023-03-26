Избиение от «Дочки проповедника»! Куницкая–Сантос провально вернулась в UFC

В ночь с 25 на 26 марта в Сан-Антонио (штат Техас, США) проходит яркий турнир от UFC. В соглавном бою вечера схлестнулись Яна Куницкая–Сантос и Холли Холм. Наша соотечественница вернулась в октагон после длительного простоя. Во время паузы в выступлениях она успела выйти замуж и родить ребёнка. И Яне сходу дали громкий поединок с легендарной американкой, которая уже держала в своих руках чемпионский пояс организации. Сражение получилось захватывающим, порадовало поклонников смешанных единоборств.

Куницкая–Сантос в UFC выступает нестабильно – на четыре победы пришлось три поражения. А последний бой Яны датировался далёким 11 июля 2021 года. Тогда на турнире UFC 264 наша соотечественница проиграла мексиканке Ирене Альдане. Более того, россиянка получила травму носа, поэтому перенесла операцию. А затем беременность и роды на долгое время вывели Яну из строя. И в первом же бою после возвращения в оппонентки досталась одна из самых легендарных девушек организации.

Холм билась в UFC не так давно – в мае 2022 года. И тогда она проиграла бразильянке Кетлин Виейра раздельным решение судей. Теперь американка имеет рекорд 7-6 в лучшем промоушене на планете. Но это не отменяет того факта, что Холли уже обладала чемпионским поясом организации в легчайшем весе. А ещё 41-летняя легенда UFC подписала новый контракт, предполагающий ещё шесть (!) боёв. Видимо, Холм решительно настроена вернуть себе пояс.

Куницкая–Сантос ворвалась в октагон уверенно. Было заметно, что Яна соскучилась по выступлениям в UFC. Ещё более хладнокровно и сосредоточенно выглядела Холм. Холли получила море оваций от местной публики. Но старт первого раунда остался за россиянкой. Наша соотечественница накинулась на соперницу и прижала американку к сетке. Девушки практически отказались от работы в открытую, постоянно вязали друг друга, нанося короткие удары. Лишь под занавес раунда они попытались держаться на дистанции. А затем Холм успела оформить удачный тейкдаун, но развить успех не смогла.

Во втором раунде Холли пошла в атаку и начала попадать. Она накидывала мощные удары, а публика буквально бесновалась. Поэтому американка быстро отправила Яну на канвас и перешла к борьбе. Наша соотечественница оказалась в плачевном положении. Россиянка старалась сопротивляться, но мощнейшие удары залетали сверху. Было понятно, что вторая пятиминутка безнадёжно отправляется в копилку Холм. А Холли лишь продолжала измучивать Куницкую-Сантос. До конца второго раунда оставалось всего лишь 30 секунд, но американка пошла в решительный штурм. Она начала буквально уничтожать оппонентку. И всё-таки Яна дотерпела до сигнала.

В третьем раунде Холли вновь начала доминировать. Она быстро перевела россиянку в партер и полностью контролировала ситуацию. Американка накидывала тяжелейшие хаммер-фисты, игралась с соперницей. Холм даже попыталась провести удушающий, но реализовать такую возможность не смогла. Чем меньше времени оставалось до конца, тем меньше шансов оставалось у Яны на то, чтобы совершить какое-то спортивное чудо. Но опытная Холли шикарно провела заключительную минуту. Она оформила красивый тейкдаун, забрала боковой контроль и спокойно довела бой до логического завершения.

Дело дошло до судейского решения, но особенной интриги не было. Все рефери без особенных сомнений отдали победу Холм. Холли уже заполучила контракт на шесть поединков и начинает новый поход за поясом. А вот титульные притязания россиянки сейчас выглядят максимально призрачно.