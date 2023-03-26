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UFC Сан-Антонио: Яна Куницкая–Сантос – Холли Холм, кто выиграл, победитель боя, результат поединка, обзор

Избиение от «Дочки проповедника»! Куницкая–Сантос провально вернулась в UFC
Сергей Сорокин
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Легендарная Холли Холм деклассировала россиянку.

В ночь с 25 на 26 марта в Сан-Антонио (штат Техас, США) проходит яркий турнир от UFC. В соглавном бою вечера схлестнулись Яна Куницкая–Сантос и Холли Холм. Наша соотечественница вернулась в октагон после длительного простоя. Во время паузы в выступлениях она успела выйти замуж и родить ребёнка. И Яне сходу дали громкий поединок с легендарной американкой, которая уже держала в своих руках чемпионский пояс организации. Сражение получилось захватывающим, порадовало поклонников смешанных единоборств.

Куницкая–Сантос в UFC выступает нестабильно – на четыре победы пришлось три поражения. А последний бой Яны датировался далёким 11 июля 2021 года. Тогда на турнире UFC 264 наша соотечественница проиграла мексиканке Ирене Альдане. Более того, россиянка получила травму носа, поэтому перенесла операцию. А затем беременность и роды на долгое время вывели Яну из строя. И в первом же бою после возвращения в оппонентки досталась одна из самых легендарных девушек организации.

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Холм билась в UFC не так давно – в мае 2022 года. И тогда она проиграла бразильянке Кетлин Виейра раздельным решение судей. Теперь американка имеет рекорд 7-6 в лучшем промоушене на планете. Но это не отменяет того факта, что Холли уже обладала чемпионским поясом организации в легчайшем весе. А ещё 41-летняя легенда UFC подписала новый контракт, предполагающий ещё шесть (!) боёв. Видимо, Холм решительно настроена вернуть себе пояс.

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Куницкая–Сантос ворвалась в октагон уверенно. Было заметно, что Яна соскучилась по выступлениям в UFC. Ещё более хладнокровно и сосредоточенно выглядела Холм. Холли получила море оваций от местной публики. Но старт первого раунда остался за россиянкой. Наша соотечественница накинулась на соперницу и прижала американку к сетке. Девушки практически отказались от работы в открытую, постоянно вязали друг друга, нанося короткие удары. Лишь под занавес раунда они попытались держаться на дистанции. А затем Холм успела оформить удачный тейкдаун, но развить успех не смогла.

Во втором раунде Холли пошла в атаку и начала попадать. Она накидывала мощные удары, а публика буквально бесновалась. Поэтому американка быстро отправила Яну на канвас и перешла к борьбе. Наша соотечественница оказалась в плачевном положении. Россиянка старалась сопротивляться, но мощнейшие удары залетали сверху. Было понятно, что вторая пятиминутка безнадёжно отправляется в копилку Холм. А Холли лишь продолжала измучивать Куницкую-Сантос. До конца второго раунда оставалось всего лишь 30 секунд, но американка пошла в решительный штурм. Она начала буквально уничтожать оппонентку. И всё-таки Яна дотерпела до сигнала.

В третьем раунде Холли вновь начала доминировать. Она быстро перевела россиянку в партер и полностью контролировала ситуацию. Американка накидывала тяжелейшие хаммер-фисты, игралась с соперницей. Холм даже попыталась провести удушающий, но реализовать такую возможность не смогла. Чем меньше времени оставалось до конца, тем меньше шансов оставалось у Яны на то, чтобы совершить какое-то спортивное чудо. Но опытная Холли шикарно провела заключительную минуту. Она оформила красивый тейкдаун, забрала боковой контроль и спокойно довела бой до логического завершения.

UFC 2023. UFC Fight Night (on ESPN 43), Сан-Антонио, США
Холли Холм (W) - Яна Куницкая-Сантос
26 марта 2023, воскресенье. 04:10 МСК
Холли Холм
Окончено
UD
Яна Куницкая-Сантос

Дело дошло до судейского решения, но особенной интриги не было. Все рефери без особенных сомнений отдали победу Холм. Холли уже заполучила контракт на шесть поединков и начинает новый поход за поясом. А вот титульные притязания россиянки сейчас выглядят максимально призрачно.

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