Махачев — как избалованный ребёнок. Ищет славы за счёт старших

Всего полгода назад Ислам Махачев стал чемпионом UFC в лёгком весе, легко разобрав Чарльза Оливейру. Хотя россиянин добрался до пояса благодаря серии побед, многим не понравилось, что Ислам получил право драться за титул, так и не подравшись с топовыми бойцами дивизиона. Махачев заставил замолчать всех критиков своим поясом, но, став чемпионом, по-прежнему не спешит драться с лучшими бойцами лёгкого веса.

Первым делом Ислам решил провести поединок с Александром Волкановски, который всю жизнь дрался дивизионом ниже. Боец, только-только ставший чемпионом UFC, сразу получил схватку с первым номером Р4Р! Как и в случае с первым титульным боем, многие шептались, что Махачев воспользовался безграничным влиянием своего друга Хабиба Нурмагомедова. Заодно решив стать популярнее за счёт победы над легендарным Волкановски.

Хабиб Нурмагомедов и Ислам Махачев Фото: из личного архива Ислама Махачева

«Маленький» Волкановски задал Исламу серьёзную трёпку, едва не нокаутировав того в пятом раунде. Тем не менее Махачев победил, после чего сразу выбрал нового соперника. Теперь россиянин хочет драться за пояс в полусреднем весе и требует устроить ему бой с Леоном Эдвардсом, да ещё и в своей любимой локации — Абу-Даби. Парни же из лёгкого веса, видимо, должны скромненько ждать, пока Ислам нагуляется по суперзвёздам промоушена.

Не секрет, что Махачеву всегда помогал пробиваться Хабиб. Например, именно Орёл изводил Дану Уайта звонками, требуя поскорее дать своему другу титульный бой. Видимо, Ислам привык пользоваться славой старших. «Поездив» на славе Хабиба, дагестанец решил ловить хайп на действующих звёздах — Волкановски и Эдвардсе. Да только как быть с бойцами лёгкого дивизиона, которые тоже хотят побороться за пояс? Некоторые из них не менее заслуженные, чем Махачев.

Например, прославленные Дастин Порье и Джастин Гэтжи точно имеют право ещё раз побиться за пояс. Да, в своё время они проигрывали Хабибу, но Махачев — это новый чемпион. Хабиб же не уклонялся от защит титула? А есть ещё Бенеил Дариуш, победная серия которого насчитывает восемь боёв. Он тоже должен ждать, пока Махачев наиграется в «наследие»? Ислам — великий спортсмен, но ведёт себя как избалованный ребёнок. Надо бы уважать коллег.