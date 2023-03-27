Bellator круче UFC? Есть сразу три железных аргумента

В мире смешанных единоборств в последнее время всё сильнее разгорается противостояние двух самых мощных промоушенов на планете – Bellator и UFC. Лиги конкурируют во всех аспектах, стараются на основе этого прокачиваться и совершенствоваться. А совсем недавно в эксклюзивном интервью «Чемпионату» Даурен Ермеков рассказал, что в этой «зарубе» готов сделать выбор именно в пользу Bellator.

Дана Уайт редко публично высказывается об этом противостоянии. А вот президент Bellator Скотт Кокер постоянно твердит о том, что именно его промоушен – лучший на планете: «Когда вы говорите о спортсменах Bellator, имейте в виду, что за последние шесть-семь лет это лучший состав, который у нас когда-либо был в истории лиги, и я говорю это не только потому, что руковожу этой компанией. Если вы пробежитесь вниз по весовым категориям, у нас есть не просто бойцы, которые могут побеждать в UFC. У нас есть бойцы — по три или четыре в каждой весовой категории —которые могут конкурировать с любой компанией на планете. Сейчас у нас очень сильная база бойцов».

Bellator действительно привлекательно выглядит для молодых бойцов и опытных профессионалов, которые пока не успели засветиться на таком высоком уровне. И у этого есть сразу три причины!

Первая немного банальна – это деньги. А с ними в промоушене всё в полнейшем порядке. Во-первых, бойцы Bellator получают и гарантированный гонорар за выход в клетку, и бонус за победу. Во-вторых, предусмотрены специальные «премии» за яркие выступления. А главное, во всех весовых категориях Bellator проводится Гран-при. А там на кону стоит ещё $ 1 млн, который достаётся победителю. Приятный бонус за старания. За год чемпион может заработать около $ 2 млн – солидная сумма. В UFC же бойцы такого же уровня, которые проводят по два-три поединка за год, рассчитывают разве что на $ 500 тыс.

Вторая причина – в Bellator намного легче закрепиться. Это связано и с довольно низким уровнем оппозиции, и с лояльностью руководства. В UFC молодым бойцам приходится крайне непросто. Их бросают под таких же голодных и злых «зелёных» парней. В октагоне устраивается настоящая мясорубка, а выдать серию из побед на старте карьеры бывает крайне непросто. На этом фоне любопытно выглядит матчмейкинг Bellator. Там для дебюта вполне могут дать настоящего ветерана, который одной ногой уже находится на пенсии. Даже после нескольких поражений подряд в Bellator встать на выход тяжеловато. В UFC же требуют быстрых результатов: здесь и сейчас.

Причина номер три – стать чемпионом намного проще. В UFC довольно сложно пробиться к титульнику быстро. Например, Умар Нурмагомедов с рекордом 4-0 пока лишь на 11-м месте в рейтинге легчайшего веса, а до потенциального боя за пояс ему придётся прибить не меньше двух соперников. А его младший брат Усман в Bellator с рекордом 6-0 успел завоевать титул и провести защиту.

Bellator удобен многим бойцам в качестве прекрасной площадки для того, чтобы стать чемпионом и заработать на безбедную старость. А ещё промоушен намного менее требователен в плане трэш-тока, что также привлекает любителей доказывать всё в клетке. А вот в UFC даже самые яркие парни могут долго ждать своего титульного шанса за спиной любимчиков руководства в застаивающихся дивизионах.

Мы, конечно, понимаем, что UFC – лучший промоушен на планете. Но и Bellator постоянно прибавляет, конкурирует на равных по многим критериям. И соперничество двух «монстров» может положительно сказаться на развитии смешанных единоборств.