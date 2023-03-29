Соперник Дацика — легенда бокса! Джонсон хочет жить в России и играть в шахматы с Путиным

Уже 31 марта скандальный Вячеслав Дацик проведёт свой очередной бой — на этот раз по правилам бокса. Напомним, всего несколько дней назад Рыжий Тарзан дрался на турнире Ural FC, легко и эффектно нокаутировав ветерана Джеронимо Мондрагона. Теперь Дацик выступит по правилам бокса, и добыть победу ему будет намного сложнее. Ведь его соперник — знаменитый американский боксёр Кевин Джонсон.

43-летний спортсмен по прозвищу Кингпин видел в боксе буквально всё. В своё время Джонсон дрался за титул чемпиона мира по версии WBC, а всего на счету американца почти шесть десятков профессиональных поединков. Джонсон побеждал Брюса Селдона, Франческо Пьянету и Йоана Эрнандеса, в числе его соперников были Тайсон Фьюри, Энтони Джошуа и Виталий Кличко. Кстати, Джонсон хотя и проиграл Кличко вчистую, но продержался против украинца все 12 раундов.

Немудрено, что Джонсон с иронией отреагировал на обещание Дацика его нокаутировать: «Дацик обещает устроить нокаут? Может, он чего-то обкурился? Похоже, что так. У него такое состояние, ну, вы понимаете. Мы говорим не про табак».

Конечно, у Кевина давным-давно начался спад — он превратился в джорнимена, на котором проверяют силы молодые боксёры. Из последних 15 поединков Джонсон победил только в одном: ему давно не хватает скорости и физических данных, чтобы противостоять крепким соперникам. Однако Кингпин всегда славился защитой, и она с годами не ушла — за карьеру его нокаутировали лишь трижды. И вряд ли Дацику удастся его вырубить.

Да, трёхраундовый формат поединка играет на руку Рыжему Тарзану, выносливость которого тает уже на первых минутах. Джонсон же, несмотря на солидный возраст, спокойно проходит дистанцию из восьми или даже 12 раундов. Но у Кевина есть мастерство, и он здорово защищается — вряд ли его испугают знаменитые «колхозные» удары Дацика. Не факт, что Кевин сможет нокаутировать россиянина, но по очкам наверняка переиграет.

Кстати, Джонсон вскоре и сам может стать нашим соотечественником. Ему нравится Россия, он несколько раз здесь бывал и мечтает сыграть в шахматы с Владимиром Путиным. Промоутер Владимир Хрюнов уже объявил, что Кевин хочет повторить путь Джеффа Монсона, который давно стал полноценным гражданином Российской Федерации. Интересно, боксёр тоже метит в депутаты или у него другие планы?