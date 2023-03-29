«Закончу карьеру, если опять проиграю». Джошуа поставлен Усиком на грань катастрофы

В первый день апреля любителей бокса ждёт крутой турнир. На «O2 Arena» в Лондоне запланировано сразу несколько ярких поединков, а в главном бою вечера встретятся британец Энтони Джошуа и американец Джермейн Франклин. Тяжеловесы не будут разыгрывать титулы, но интерес к схватке всё равно огромен. Ведь Джошуа — бывший чемпион мира сразу по трём версиям, а Франклин остаётся одним из самых перспективных боксёров дивизиона.

Победная поступь Джермейна, кстати, прервалась совсем недавно: Франклин проиграл спорным судейским решением Диллиану Уайту, подал протест, но заветный нолик в графе «поражения» всё-таки потерял. Теперь же американца ждёт грозный Энтони Джошуа, которого считает фаворитом поединка едва ли не каждый серьёзный эксперт. Хотя британец тоже неудачно провёл свои последние поединки — его дважды победил Александр Усик.

Уроженец Симферополя серьёзно подломил не только карьеру, но и психологическое состояние Джошуа. В первой схватке британец сенсационно проиграл, хотя его соперника называли тотальным аутсайдером. К реваншу Энтони подготовился намного лучше, фактически выдал бой жизни, но даже этого не хватило для победы над Александром. После судейского вердикта британец выбросил пояса Усика за канаты, покинул ринг в слезах и выглядел абсолютно раздавленным.

Теперь же Джошуа твёрдо намерен восстановить свой статус суперзвезды. И повышает ставки до максимума, уверяя, что в случае поражения от Франклина повесит перчатки на гвоздь: «Не смотрю на Джермейна как на разминку. Как по мне, медиа сделали его таким, но я смотрю на него как на реального претендента. Я надеюсь на победу 1 апреля, потому что если проиграю, то буду вынужден завершить карьеру, и это очевидно. Никто больше не даст мне большой бой. Франклин – серьёзный боец, и я не собираюсь проигрывать».

Джошуа не должен уходить на пенсию даже в случае неудачи, ведь у него ещё всё впереди. Да, Энтони — далеко не идеальный боксёр, но этот парень хорошо обучен и невероятно силён физически. Вдобавок британцу всего 33 года: в таком возрасте некоторых тяжеловесов ещё называют начинающими, а у Джошуа уже есть огромный багаж опыта. Сейчас Энтони тренируется с невероятным усердием — кажется, Франклина ждёт серьёзная трёпка. Следом будет третий заход на Усика?