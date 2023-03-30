«Мага — это вообще идеальный бой для меня». Исмаилова в RCC ждёт Михаил Рагозин

Боец клуба «Архангел Михаил» провёл свой последний бой 3 декабря 2022 года с Шарабутдиным «Шарой Буллетом» Магомедовым. Поединок продлился всю дистанцию, а судьи отдали победу бойцу из Дагестана. После этого яркого перфоманса Шара подписал контракт с UFC. В настоящий момент атлет из Екатеринбурга проходит восстановительный период после повреждений, полученных в предыдущем поединке. Но беседу с Михаилом мы начали с вопроса о том, надеется ли он на реванш.

— Реванш с Шарой Буллетом? Давайте будем реалистами: я бы хотел реванш, но я же понимаю, что сейчас мы чуть на разных ступенях оказались.

Шара подписался в UFC, у него контракт, и он не будет проводить никаких поединков в России. Я травмировался, у меня долгий простой. Мне надо восстановиться, набрать форму, заявить о себе, выиграть. Надеюсь, если всё будет хорошо, то в конце июля я уже вернусь.

— Есть ли представление о том, кто станет соперником после восстановления и возвращения в октагон?

— Слышал, что Валерий Мясников подписывается в RCC. Возможно, я бы провёл бой с ним. Плюс есть два интересных имени: Александр Илич и Магомед Исмаилов.

Мага — это вообще идеальный бой для меня. Безусловно, очень конкурентный боец на рынке России и самый медийный. Он сильный боец, сильный борец, неплохо бьёт руками. Думаю, бой с ним в России — не буду говорить, что это прямо мечта, но каждый хотел бы провести поединок с ним.

С Иличем вообще история, что я изначально должен был драться с ним, но у Шлеменко снялся соперник, и Илич вышел на замену. Сейчас он находится высоко в рейтингах, после победы над Александром его знают. Мне было бы интересно забрать все эти позиции себе.

— Шлеменко, который проиграл Иличу и Исмаилову. Надо ли ему возвращаться?

— Возвращаться или нет, Александр решит сам. Если он ещё чувствует в себе силы, чувствует желание, почему бы не продолжить. Возможно, ему на время подготовки надо откинуть тренерскую работу и какую-то общественную нагрузку. Если он хочет выступать, то нужно серьёзно готовиться, остальное двигать на задний план.

— Как ты оцениваешь бой Шлеменко с Исмаиловым?

— В принципе поединок получился достаточно красочным. Они дрались пять раундов, но никто из них меня не удивил. Я в принципе примерно предполагал что бой пройдёт так. Единственное, я думал, что Мага устанет сильнее, чем Александр, что Саша в поздних раундах может дожать его.

— Твой товарищ по команде Иван Штырков провёл боксёрский поединок с Исмаиловым. Сам хочешь в бокс?

— Не знаю, у меня желания всё-таки больше складываются в сторону ММА. Если будет какое-то интересное предложение и хороший гонорар, то я готов выйти по боксу. Мне кажется, глупо отказываться от таких возможностей.

— Когда-то ты говорил, что хочешь провести бой с Минеевым.

— Я бы вообще не стал сейчас это обсуждать. Никаких перспектив этого боя пока нет.