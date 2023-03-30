Конец карьеры великого украинца? Великан Хэйни раздавит Ломаченко

Пока Тайсон Фьюри и Александр Усик никак не могут договориться между собой и определить абсолютного чемпиона мира в супертяжеловесах, в лёгком весе абсолют давно есть. Американец Дэвин Хэйни дважды побил Джорджа Камбососа и объединил все пояса дивизиона. 20 мая Хэйни проведёт вторую защиту своих титулов: парень по прозвищу Мечта примет в Лас-Вегасе легендарного Василия Ломаченко. Это последняя попытка украинца вернуть звание чемпиона.

Напомним, Ломаченко удерживал три престижных пояса, но в 2020 году сенсационно проиграл Теофимо Лопесу. После той неудачи двукратный олимпийский чемпион одержал три победы кряду и снова получил титульный шанс. Вот только Василию уже 35 лет — возраст для легковеса критический, да и выглядел украинец в последних боях всё-таки не так убедительно, как до поражения от Лопеса. Для стиля Ломаченко невероятно важны скорость и реакция, которые с годами уходят первыми.

Впрочем, спортивная форма даже не так важна, как его соперник. Дэвин Хэйни. Невероятный американец к 24 годам собрал все пояса в лёгком весе, ни разу не проиграв. У этого парня вообще нет слабых мест, и он продолжает прогрессировать. Плюс Хэйни помогают уникальные для лёгкого веса габариты: размах рук у американца на 14 см больше, чем у Ломаченко. Действующему чемпиону будет несложно держать украинца на расстоянии, обстреливая мощными ударами.

С выносливостью у Дэвина тоже полный порядок, чего уже нельзя сказать про возрастного Ломаченко. Нет сомнений, что Ломаченко будет бороться до последнего и устроит сопернику немало проблем: украинец умеет удивлять и обладает громадным опытом. Но Хэйни слишком молод и силён для стареющего Василия. Американец либо задавит претендента мощью в последних раундах, либо победит разгромным судейским решением. В чудо от Ломаченко почти никто не верит. Увы.

«Я вообще не вижу победы Ломаченко. Но если он каким-то волшебным образом сможет что-то сделать, я точно в деле, без вопросов», — сказал знаменитый Шакур Стивенсон.

«Хороший бой. Мне нравится Ломаченко, и так повелось ещё с его любительской карьеры, но… Вы знаете об этом лучше меня. У него есть травмы, и он постарел. Это может стать причиной, почему Хэйни победит его. Я считаю, что Ломаченко победил бы на пике карьеры, но не уверен. Что нужно знать о Хэйни, так это то, что он большой. Я фотографировался с ним, и он посмеялся надо мной, ведь между нами был всего один дивизион. Однако по сравнению со мной он выглядел как монстр», — экс-чемпион мира Карл Фрэмптон.

«Это мисматч. Да, Хэйни прикончит этого парнишку. Он не просто досрочно остановит его, а вырубит. Что бы там ни выдумал Ломаченко – у него ничего не получится. Ломаченко по-прежнему дерётся как любитель, понимаете, о чём я? А те, кто думает по-другому, ни черта не понимают в боксе», – отметил член Зала славы бокса Джеймс Тони.