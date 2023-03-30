А может, в шахматы с Путиным должен играть Дацик?

31 марта состоится очередной «Бойцовский клуб РЕН ТВ». В главном бою вечера зарубятся Вячеслав Дацик и Кевин Джонсон. Россиянин проведёт второй поединок за шесть дней. А американец решительно настроен наказать нашего соотечественника за такую дерзость. Соперники провели открытую тренировку, продемонстрировав свою готовность к сражению. Но главным событием этой активности стала партия в шахматы.

Выяснение отношений за доской было выбрано не случайно. Всё потому, что Джонсон постоянно рассказывал о своей любви к шахматам. А ещё поделился заветной мечтой: «Я играю в шахматы, мне нравятся шахматы. Моя самая большая мечта — сыграть в шахматы с Владимиром Путиным. Я пока не так хорош, мне нужно отточить свои навыки, ведь он — самый уважаемый и достойный восхищения человек из всех, кого я знаю. Сесть напротив него и сыграть в шахматы — это моя мечта».

Более того, на этом Кевин не остановился. На пресс-конференции он подтвердил свои намерения. А ещё признался, что победа над Дациком в ринге приблизит его к мечте: «Приблизит ли меня победа над Дациком к шахматной игре с Путиным? Да, на 100%!»

Организаторы решили не оставлять эти слова Джонсона без внимания. Они предложили бойцам провести шахматную партию, на что соперники согласились. И это при том, что в далёком 1986 году знакомство Вячеслава с этим видом спорта чуть не завершилось трагедией. Об этом рассказал сам Дацик: «Тогда Коля Сорокин у меня стырил ладью с доски, я ему сломал об голову шахматную доску. Потом разнесли полкласса во время соревнований».

Не знаем, опасался Джонсон за свою здоровье или нет, но россиянин превзошёл соперника по всем статьям. Он сыграл белыми фигурами и поставил мат. После этого бойцы обменялись рукопожатием и приступили к своим тренировкам.

Видимо, Кевину придётся серьёзно потренироваться, чтобы всё-таки добиться шахматной партии с президентом России Владимиром Путиным. А вот Дацику стоит задуматься. Может, и ему стоит попросить о такой возможности? Особенно если он разобьёт американца ещё и в ринге.