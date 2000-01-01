Реванш Адесаньи и схватка Павловича. Самые ожидаемые бои UFC в апреле

Макс Холлоуэй — Арнольд Аллен

А вот 16 апреля пройдёт турнир UFC on ESPN 44, в рамках которого на ринг выйдут бывший чемпион в полулёгком весе и человек, который ни разу пока не проиграл в промоушене (10 раз). Интригующе!