Самые ожидаемые бои UFC в апреле
Адесанья постарается отомстить Перейре, а Павловичу придётся драться с мощным американцем. Что ещё интересного подготовили в промоушене?
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья
Бывший чемпион UFC в среднем весе жаждет реванша с бразильцем, который забрал у него титул, называет это «своим последним шансом». Воспользуется ли он им, станет известно в ночь на 9 апреля.
Гилберт Бёрнс — Хорхе Масвидаль
В карде турнира UFC 287 будет ещё один интересный поединок. Фаворитом считается Бёрнс, но противник обещает «разобрать его», чтобы затем подраться с Леоном Эдвардсом. Получится ли у Масвидаля?
Макс Холлоуэй — Арнольд Аллен
А вот 16 апреля пройдёт турнир UFC on ESPN 44, в рамках которого на ринг выйдут бывший чемпион в полулёгком весе и человек, который ни разу пока не проиграл в промоушене (10 раз). Интригующе!
Сергей Павлович — Кёртис Блэйдс
На UFC Fight Night 222 23 апреля всё внимание болельщиков будет приковано к поединку российского и американского тяжеловесов. Битва будет сложной, ведь в ней встретятся третий и четвёртый номера рейтинга UFC.
Арман Царукян — Ренато Мойкано
Неделю спустя, 30 апреля, проверить свои силы после уверенной победы над Дамиром Исмагуловым придёт черед Арману Царукяну. Только вряд ли опытный Ренато Мойкано так просто позволит свалить себя.
Реванш Адесаньи и схватка Павловича. Самые ожидаемые бои UFC в апреле
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