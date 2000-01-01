Хасбик — на ЧБД! Какую историю рассказала маленькая суперзвезда?

Хасбик – на ЧБД! Что же он расскажет?
Он стал первым гостем популярнейшего интернет-шоу «Что было дальше?» после его долгожданного перезапуска. И все ждут от маленького блогера огненной истории.
Бокс с Майком Тайсоном
Все видели, что Хасбик пришёл на подкаст к Железному Майку и даже преподал легенде пару уроков боксёрского мастерства. Но кто знает, что было после того, как выключились камеры.
Отказался бить голливудскую суперзвезду
Хасбик встречался со звездой голливудских фильмов Марком Уоллбергом. Тот даже просил себя ударить. Однако добродушный Хасбик отказался, лишь предложив обняться. Что было дальше? История умалчивает.
Уговоры от Даны Уайта и удар в пах
Хасбик – амбассадор UFC. Он получил солидный контракт от Даны Уайта. Но переговоры шли напряжённо. В один из моментов Дана даже предложил ударить его в пах, чтобы заплатить на $ 500 тысяч меньше. Так сколько же получил Хасбулла?
Подкаты от Ким Кардашьян
А что там по ещё одной суперзвезде? Анатолий Сульянов рассказывал, что лично видел у Хасбика переписки с Ким Кардашьян. А может, Хасбик расскажет, как именно он связан с супермоделью и просто красоткой?
Хасбик вызывал на бой Макгрегора
Хасбик – истинный воин команды Хабиба. И в UFC он влетел с двух ног – сразу потребовал у Даны бой с Макгрегором. Но была ли у ирландца и россиянина личная встреча? Пока история умалчивает.
Размазал бургер по лицу лучшего бойца на планете
Александра Волкановски обижал не только Ислам Махачев. В своё время над ним подшутил и Хасбик. Он подловил момент и размазал бургер прямо по лицу австралийца. Первый номер рейтинга P4P такого не ожидал.
Водит дорогие автомобили, сидя на коленях
Хасбик имеет огромный автомобильный парк и водит машины с помощью друзей. А однажды брат Хабиба Абубакар чуть не выкинул его прямо из окна. Или всё-таки…
Стал суперзвездой в Аргентине
Хасбик приехал в Аргентину и собрал огромный стадион. Он стал практически иконой, раздавал футболки и автографы. Но так и не виделся с главной звездой этой страны – Лионелем Месси. Или мы чего-то не знаем?
Хасбик — на ЧБД! Какую историю рассказала маленькая суперзвезда?
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