Хасбик — на ЧБД! Какую историю рассказала маленькая суперзвезда?

Уговоры от Даны Уайта и удар в пах

Хасбик – амбассадор UFC. Он получил солидный контракт от Даны Уайта. Но переговоры шли напряжённо. В один из моментов Дана даже предложил ударить его в пах, чтобы заплатить на $ 500 тысяч меньше. Так сколько же получил Хасбулла?