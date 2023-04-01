Это Фёдор научил? Токов снёс канадского здоровяка одним точным джебом

Минувшей ночью в Америке снова дрались: в Калифорнии прошёл крупный турнир Bellator 293, где нашлось место и нашему соотечественнику. Владимир Токов приехал в США закрывать досадное поражение полугодовой давности от Джей-Джея Уилсона. Впрочем, промоушен не собирался устраивать Токову лёгкую прогулку, подыскав очень опасного соперника — Лэнса Гибсона. Канадец носил статус непобеждённого бойца и был сыном другого знаменитого спортсмена.

Лэнс Гибсон-старший в своё время стал первопроходцем канадских ММА, успев заглянуть в несколько крутых организаций, включая, конечно, UFC. А его жена — бывшая чемпионка Bellator Джулия Бадд. Немудрено, что к Гибсону-младшему приковано серьёзное внимание, ведь его считают спортивным наследником отца. Боец не стесняется пользоваться славой родственника и даже взял такое же прозвище — Бесстрашный. Но ученика Фёдора Емельяненко регалии соперника не испугали.

Парни начали поединок в агрессивном стиле, активно выбрасывая скоростные удары. Как Токов, так и его соперник старались постоянно сокращать дистанцию, после чего рубились на максимально коротком расстоянии. И вот на выходах из таких полуклинчей Владимир постоянно ловил Гибсона жёсткими ударами. На 62-й секунде канадец после такого стыка внезапно упал, после чего россиянин оперативно и жёстко его добил.

Только на повторе стало видно, что Токов поймал своего оппонента сокрушительным джебом — в стиле Фёдора. От таких ударов падают нечасто, но Владимир с такой силой выбросил левую руку, что у Гибсона не было шансов. Проигравшего ещё долго приводили в себя врачи, а американские комментаторы не скрывали восхищения: «Мамма миа, что это было?! Это не джеб, а настоящий удар молнии! Фантастика! Чудовищная сила удара».