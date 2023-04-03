UFC 287: возмездие Адесаньи или величие Перейры? На кону пояс короля среднего веса. LIVE

В ночь с 8 на 9 апреля на «Miami-Dade Arena» в городе Майами (Флорида, США) состоится грандиозный номерной турнир UFC 287. В главном бою вечера за пояс чемпиона организации в среднем весе сразятся Исраэль Адесанья и Алекс Перейра. Прошлый титульный поединок с их участием завершился победой бразильца. В соглавном бою вечера сойдутся Гилберт Бёрнс и Хорхе Масвидаль. Представители полусреднего веса всерьёз намерены включиться в гонку за титул.
«Чемпионат» проводит онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.
Ковингтон дал категоричный прогноз на бой Масвидаля и Бёрнса
Двукратный претендент на титул UFC в полусреднем весе (до 77 кг), американец Колби Ковингтон высказался по поводу противостояния между Хорхе Масвидалем и Гилбертом Бёрнсом.
«Хорхе — сломленный человек. Он уже не тот боец после того, как я его уничтожил. Очевидно, что он прошёл через сильный эмоциональный спад. Он употреблял разные вещества, которые разлагали его мозг и тело. Это лёгкая победа для Гилберта.
Гилберт — хороший парень, семейный парень. Он не Колби Ковингтон, поэтому он не получит титульный бой за победу над Масвидалем. Но дело в том, что он будет на расстоянии одного или двух боёв после того, как победит его», — приводит слова Ковингтона MMAJunkie.
Где смотреть турнир UFC 287 с боем Бёрнс – Масвидаль
- Прямую трансляцию всего турнира проведёт платформа UFC Fight Pass.
- Также посмотреть бойцовский вечер можно будет на телеканалах «Матч» и «Матч! Боец».
Волкановски оставил свой прогноз на битву Иззи и Алекса
Чемпион UFC в полулёгком весе (до 65 кг), австралиец Алекс Волкановски высказался о титульном реванше в среднем весе (до 84 кг) между бразильцем Алексом Перейрой и новозеландцем Исраэлем Адесаньей.
«Я считаю, что на этот раз поединок закончится раньше. И я действительно считаю, что Исраэль финиширует его. Думаю, что это произойдёт в третьем раунде, не знаю почему, но таков мой выбор.
Очевидно, Исраэлю есть что доказывать. Всё пройдёт хорошо для него при правильном плане на бой. Это будет отличный хайлайт для него. У него их хватает, но появится ещё один», – приводит слова Волкановски Sky Sports.
Когда состоится UFC 287 с главным боем Адесанья – Перейра
- Турнир UFC 287 с главным боем Алекс Перейра – Исраэль Адесанья состоится в ночь с 8 на 9 апреля на «Miami-Dade Arena» в городе Майами (Флорида, США).
- Начало бойцовского вечера — в 01:00 по московскому времени.
- Основной кард стартует в 05:00 мск.
Адесанья кровожаден! Он жаждет реванша
Бывший чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья поделился ожиданиями перед титульным боем-реваншем с бразильским бойцом Алексом Перейрой.
«Я знаю, что буду делать в этот раз. Если я смогу пустить кровь Перейре, то смогу его прикончить. Хочу устроить для него кровавую баню. Представляю, как мы выйдем в октагон, а он в крови от моих ударов локтями. Просто избить его до полусмерти», — сказал Адесанья в видео на своём YouTube-канале.
Полный кард UFC 287
Основной кард
- Алекс Перейра – Исраэль Адесанья;
- Гилберт Бернс – Хорхе Масвидаль;
- Роб Фонт – Адриан Янез;
- Сантьяго Понзиниббио – Кевин Холланд;
- Рауль Росас – Кристиан Родригес.
Предварительный кард
- Келвин Гастелум – Крис Кертис;
- Майкл Кьеза — Ли Цзинлян;
- Мишель Уотерсон – Луана Пинейро;
- Крис Барнетт – Чейз Шерман.
Ранние прелимы
- Джеральд Миршерт – Джозеф Пайфер;
- Синтия Калвильо – Лупи Гудинес;
- Игнасио Бахамондес – Трей Огден;
- Стив Гарсия – Сайран Нурданбек;
- Сэм Хьюз – Жаклин Аморим.
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