«У Перейры смешная борьба, ему просто везёт». Бойцы UFC уверены – Адесанья не подведёт!

В ночь с 8 на 9 апреля состоится турнир UFC 287. Его украшением станет реванш Алекса Перейры и Исраэля Адесаньи. Предыдущий поединок за собой оставил бразилец, который завоевал титул чемпиона организации в среднем весе. Любопытно, что, если принимать во внимание более раннюю карьеру бойцов, эта встреча в октагоне станет для них четвёртой. И пока неизменно побеждал Перейра. Но Адесанья совершенно точно горит желанием поквитаться со своим «ночным кошмаром».

Стоит отметить, что многие профессиональные бойцы намного больше верят именно в Исраэля. Они заявляют, что настало время прервать череду неудачных поединков с бразильцем. Например, чемпион UFC в полутяжёлом весе Джамал Хилл считает триумф Алекса случайностью: «Я не вижу причин, чтобы Перейра победил Адесанью. Думаю, ему повезло с некоторыми вещами в первый раз. Если Иззи будет просто боксировать и будет быстр, то он победит».

Правда, легендарный Джон Джонс с этим мнением не согласен. Он уверен, что Перейра слишком хорошо изучил своего соперника, чтобы допустить ошибку: «Я верю, что Перейра снова победит. Бывают такие атлеты, кто подбирает ключик к другим атлетам. Он упорно трудился, и я уважаю его за это. И считаю, что он сделает это снова».

В стороне не остался и российский дебютант UFC Шарабутдин Магомедов, более известный как Шара Буллет. Он также верит в превосходство новозеландца: «Думаю, Адесанья заберёт этот реванш. У него подходящий стиль, просто в этом противостоянии его преследует карма. Он мог закончить первый бой досрочно, но Перейру спас гонг. А в пятом раунде карма настигла Адесанью, и тот удар долетел до него».

Американский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо не просто поверил в Адесанью, но и предложил ему конкретный способ победы над Перейрой: «У Адесаньи очень противоречивая борьба. Очень и очень противоречивая. Он действительно умеет подниматься из партера, когда его переводят соперники, но что делать, когда твой соперник лучше тебя в ударной технике? Каков будет твой план? Неужели ты всерьёз настроен перебить парня, который тебя трижды побил? Исраэль, обрати внимание на мои слова и поверь в свою борьбу. Если ты сделаешь это, то выйдешь на другой уровень».

Чемпион UFC в полулёгком весе Алекс Волкановски максимально верит в своего соотечественника. Более того, бывший первый номер рейтинга P4P прогнозирует досрочную победу Иззи: «Я считаю, что на этот раз поединок закончится раньше. И действительно считаю, что Исраэль финиширует его. Думаю, это произойдёт в третьем раунде, не знаю почему, однако таков мой выбор. Очевидно, Исраэлю есть что доказывать. Всё пройдёт хорошо для него при правильном плане на бой. Это будет отличный хайлайт для него. У него их хватает, но появится ещё один».

Исраэль выглядит фаворитом и в глазах бывшей чемпионки UFC в женском наилегчайшем весе Валентины Шевченко: «Я абсолютно согласна, что Алекс провёл потрясающий поединок и одержал победу тогда, когда ему это было нужно. Это было что-то вроде «сейчас или никогда». Безусловно, он очень хороший боец, но, как мне кажется, Исраэль приспособится к его стилю. Я по-прежнему считаю, что у Исраэля есть преимущество. Я так считала перед первым их боем и сейчас придерживаюсь того же мнения».

Хамзат Чимаев также не остался в стороне и оставил прогноз на бой Алекса и Иззи: «Я не думаю, что Адесанья сможет победить. Если Алекс начнёт больше заниматься борьбой в тренировочном лагере, то побьёт Исраэля. Сейчас у Перейры нулевая борьба».

На те же проблемы Перейры указал и Бо Никал: «Их обмен ударами с Адесаньей был впечатляющим, они на элитном уровне в этом компоненте. Но когда они начинают изображать борьбу, то это смешно. Хотя они, возможно, посмеялись бы над моей ударной техникой».

Как и перед предыдущим титульным поединком, Адесанья выглядит фаворитом противостояния. Такого мнения придерживаются большинство бойцов UFC. Но один грандиозный апсет Алекс уже совершил. Поэтому всё в любом случае решится в клетке!