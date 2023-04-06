«Еду спросить с судей UFC». Дебют Русской Ронды — настоящий вызов!

В ночь с 29 на 30 апреля на турнире UFC Fight Night 223 дебютирует российская красавица – Ирина Алексеева. Наша соотечественница готова ворваться в лучший промоушен на планете. Её соперницей станет 34-летняя представительница Швейцарии Штефани Эггер. Перед важнейшим поединком в карьере мы поговорили с Русской Рондой о подготовке, отношении к своему прозвищу, самых заветных мечтах и многом другом!

– Совсем скоро состоится ваш дебют в лучшем промоушене на планете. Как себя ощущаете, как проходит подготовка?

– Моя главная цель и задача – согнать вес. Потому что после операции стала весить больше. Сейчас думаю о весе. И задача – постараться как можно быстрее победить свою соперницу, потому что я уверена в себе. Любительская база у меня очень хорошая. Профессиональная, пусть и небольшая — у меня пять боёв всего лишь — но всё-таки. Я посмотрела соперницу. Реально, всё в моих руках. Тренеры мне всё дают. Осталось выйти и сделать дело. Главное – не сдохнуть функционально. И всё будет нормально.

Готовлюсь я в клубе «Ратиборец» в Екатеринбурге. Занимаемся тайским боксом, вольной борьбой. Отдельно у нас бокс, MMA. Плюс кардиотренировки отдельно. Ничего сверхъестественного, обычная стандартная система, как и у всех. Велосипед не изобретаем.

– Как вы рассчитываете финишировать соперницу: в стойке или в борьбе?

– Хочу в стойке! Мне очень хочется сделать это либо в стойке, либо сабмишеном. Очень хочется красиво завершить бой. Если это мне ещё и приснится, я надеюсь, то это сбудется. У меня были вещие сны. Когда меня подписывали в UFC, есть с этим история целая. Мне сон приснился, я менеджеру рассказала его. Они были в шоке. Через три дня меня позвали в офис, сказали, что нужно поговорить. И заявляют мне: «Ты ведьма, тебя подписали в UFC».

Ирина Алексеева (слева) после боя Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

– Вы не раз заявляли, что не хотите работать с психологом и не намерены иметь его в команде. Ваше мнение изменилось?

– До сих пор не хочу. Чтобы быть хорошим психологом, нужно хорошо знать человека, вникнуть. А то, бывает, рассказывают психологу ситуацию, получают совет, а оказывается, там есть подводные камни. Поэтому тренер сам должен быть хорошим психологом либо товарищ по тренировкам, с кем хорошо общаешься. И им можно все свои проблемы вылить, чтобы они поддержали, посоветовали. А так просто нанимать спортивного психолога – нет. Я уже сама лучший психолог для партнёров, чем все эти по полочкам наученные. У нас всё на опыте и своей шкуре пройдено.

Обязательно нужно, чтобы отношения были с тренером, как с братишкой. Чтобы понимали друг друга. А если вы на дистанции, тренер – тренер, ученик – ученик, это одно. А когда тренер — твой братишка, второй отец, как говорят, то проще намного. Он не будет осуждать, критиковать. Он скажет про твою проблему: «Сейчас подумаем, как её решить».

– Раньше вы были равнодушны к травмам, сейчас начали относиться более профессионально?

– К микроповреждениям отношусь так же, как и раньше. Просто беру их под собственный контроль. Не ною, не плачу. Просто я сама столько лет была в сборной, столько было травм. И без вмешательства специалистов смогу справиться с травмой. Но, конечно же, когда серьёзная травма, нужно подключать тренерский состав, со всеми это всё обговаривать. Потому что серьёзная травма – это важно. Нужно МРТ делать, возможно, операции. Об этом нельзя умалчивать.

– В UFC основная задача – титульный поединок. Как быстро вы рассчитываете его получить?

– Я думаю, три боя очень хорошо проведу, на четвёртый можно уже газовать начинать, хайповать конкретно. Это образно говоря. Честно, я знаю, что моя соперница провела пять боёв. И до титульника ей – как до Китая пешком. А у меня контракт на четыре боя. И если идти по рейтингу, то даже если все четыре боя выиграю, мне никто титульник не даст, если я не буду яркой. Поэтому сижу и думаю, если красиво выигрывать, может, и дадут кого-то из топ-5. Всё зависит от матчмейкеров и от меня. Насколько интересно и зрелищно себя покажу. Можно мне и первый бой дать за пояс. Было бы вообще – бомба!

– Как вы планируете вести себя на первых порах в UFC: трэш-ток или более спокойно?

– Планирую оставаться собой. Чтобы не было такого, чтобы говорили: «Вот, она в жизни одна, а в социальных сетях – другая». А я хочу везде быть одинаковой. Кому нравлюсь — тому нравлюсь, кому не нравлюсь — тому не нравлюсь. Я не бегу за тем, чтобы нравиться людям, чтобы все обо мне только хорошо говорили. Мне это не нужно. Я знаю, какой бы ты хороший ни был, всегда найдётся человек, который скажет плохо. Поэтому нормально отношусь к критике. Я сама себя очень сильно ругаю, критикую. И когда меня ругают и критикуют люди, мне всё равно. Самый большой перфекционист я сама. И это мой бич. Хуже, чем я сама себя критикую, никто не сможет.

Ирина Алексеева перед боем Фото: vk.com/rcc_mma

– А на кого вы равняетесь, есть ли у вас кумиры?

– На кого равняюсь, по кому фанатею – нет. Есть те, кого очень сильно уважаю. Это Валя Шевченко, Крис Сайборг, Холли Холм. Я смотрю на них, они достойные девчонки, мастеровитые. Из пацанов мне очень нравится Конор Макгрегор. Я же сама по себе весельчак. Люблю шутить, прикалываться. Я на него смотрю, и у меня поднимается настроение. На самом деле, вот этот вот пример… Сколько тренировалась, порой посмотришь на 18-летних пацанов и с них пример берёшь. Как они технично дерутся, как они чувствуют. Примеры вокруг нас! И не нужен нам телевизор.

– Ждёте бой Макгрегора с Майклом Чендлером? Какие у вас от него ожидания?

– Жду, конечно! Думаю, Чендлер выиграет, но! Всё зависит от того, как похудеет Макгрегор, как будет тратить энергию на всю эту движуху, на трэш-ток. Эмоционально это всё выжимает очень сильно. Всё-таки очень тяжело драться после такого большого перерыва. А у него он большой, как ни крути. Все видели, как он куролесил. Большой вопрос, как он восстановится после этого.

– Раньше вы говорили, что негативно относитесь к прозвищу Русская Ронда. Как ситуация обстоит сейчас?

– Я же не люблю, когда меня с кем-то сравнивают. И на первых порах немного не догоняла, почему нас сравнивают. Мы же разные люди: она мировая звезда, я обычная девчонка из Челябинска. Мне было неудобно. А потом поняла, до меня дошло. Мне начали фотки и видео скидывать. Что я похожа на неё внешне, а ещё у меня есть бой, который практически идеально похож на её поединок. И выиграли мы одинаково – сабмишеном, и эмоции у нас были одинаковые. Каждый шаг был одинаков. И я подумала: «Прикольно так!» Поэтому начала думать, что меня сравнивают с великой Рондой, которую знают по всему миру. Мне даже немного стало приятно. Я сменила имидж. Интересно, будут меня теперь сравнивать или нет.

Ирина Алексеева Фото: vk.com/rcc_mma

– Как вы отреагировали на жёсткий апсет в бою Шевченко — Грассо?

– Многие начали осуждать. А мне вот уже всё равно, проиграла она или выиграла. Она обладает высоким уровнем. И то, что проиграла, регалий не снимает. Произошла ошибка, ничего страшного. Она такой же человек, как и все. Все могут ошибиться. Я думаю, в реванше Валя возьмёт своё. Она поняла, что нельзя вообще с Грассо моргать. Шевченко столько раз защищала свой пояс. Это будет шахматная партия, будет больше тактики. Она всё продумает, просчитает. У Вали всё в порядке с интеллектом.

– Как вы оцениваете женский дивизион в UFC, за кем следите?

– Виктория Дудакова из России. У неё летом должен быть бой. За ней, конечно, будем следить. Я болею за Машу Агапову, хочу, чтобы она на победную тропу вышла. Чтобы все свои травмы залечила и больная на бои не выходила. Девчонка талантливая. А так я надеюсь, что подпишут мою подругу – Татьяну. И она будет всех разносить.

– А если вам дадут бой с подругой?

– Нет, мы с ней в разных весовых категориях. Хотя если заплатят миллионы, мы бы актрис включили. На тренировках с ней дерёмся нормально. Нам пацаны постоянно говорят: «Потише, потише». Мы вроде несильно, где-то случайно прилетает, кто-то моргает.

Ирина Алексеева празднует победу Фото: vk.com/rcc_mma

– Вы дрались в одном карде с Фёдором Емельяненко. Получилось ли пообщаться с ним лично?

– Нет, но мы были в одной раздевалке. Я вес гоняла, умирала. Он настраивался, к нему же и так пристальное внимание. Я это понимаю. Поэтому к нему подходить лишний раз не хотелось. Его все просто разрывают. И если я подойду, он ничего не скажет, сфоткается, на пару вопросов ответит. Но я сама понимаю, что это незачем делать. Человек концентрируется на своих победах.

– Фёдор Емельяненко ушёл из спорта в 46 лет. А до какого возраста планируете драться вы?

– Пока UFC будет продлевать контракт, буду драться. Да и различные варианты с другими промоушенами рассматриваю. Если будут хорошие контракты, буду драться. Всё зависит от предложения. Я вот про себя думаю: «Я такая возрастная, 32 года». А потом UFC даёт Холли Холм контракт на шесть боёв в 41 год. И понимаю, что раньше времени себя хороню.

– Раньше у вас возникали проблемы с допинг-тестированием. Как дела обстоят теперь?

– Ко мне уже два раза приезжали – два раза я была на месте. А в прошлый раз у меня был адрес один, а указала другой. Я была на турбазе, назад добираться нужно через речку. А там у лодки моторчик сломался, я не смогла выбраться. И именно в этот день они приехали. Вот такие две ситуации были. И потом, где я в календаре указывала, там и ночевала. Сейчас вообще всё чётко у меня.

Это было тестирование РУСАДА, а теперь же у меня ВАДА. А там гораздо удобнее приложение. В РУСАДА ничего нельзя поменять уже за трое суток. А здесь я могу, если мне резко понадобилось выбраться в другой город, поменять местоположение. То есть более усовершенствованное приложение у ВАДА.

– А как вы относитесь к тому, что некоторых спортсменов проверяют очень часто – до 50 раз за год?

– Нормально отношусь. Я бы не хотела выходить и выступать против человека, который знает, что тестирование редко, а значит, можно успеть вывести фармакологию. Сейчас же все знают и боятся, что в любой момент могут приехать, причём не раз за неделю. Все в одних условиях. Нормально. Даже если ко мне будут ездить 150 раз за неделю, я спокойно всё сдам.

Ирина Алексеева Фото: vk.com/rcc_mma

– А верите ли вы, что Конор Макгрегор употреблял допинг, стероиды?

– Я думаю, он ничего не принимал. Просто отдыхал, кайфовал, выпивал, скорее всего. Тусил, отдыхал, проводил время с семьёй. Зачем ему не драться и всё это принимать? Для чего – непонятно.

Даже я после операции килограммов шесть сверху набрала. Все думали, что я куролешу, по клубам шатаюсь. А на самом деле я после операции набрала вес, хорошо кушала. Да, могу позволить себе где-то отдохнуть, потанцевать. Но никогда не ухожу в запои, похмелья. Мне всегда говорят: «Ира, ты под чем, почему такая весёлая?» А если я выпью, что со мной будет? Я же не знаю. Поэтому лучше не рисковать.

– После первой победы в UFC планируете грандиозное празднование?

– Я точно пойду отдыхать со своими девчонками, потанцевать, поплясать. Да и просто прогуляться по ночному Лас-Вегасу. А когда приеду в Россию, соберу дома народ. Мы съездим куда-нибудь на озеро, пожарим шашлыки. Хочется съездить в другой город, развеяться, отдохнуть. Или вообще отдыхать, может, уеду. Гонорар получу и свалю. А если будет бонус от UFC, куплю себе парочку квартир.

Ирина Алексеева на пресс-конференции Фото: vk.com/rcc_mma

– Следите ли вы за кем-то из русских парней в UFC?

– Честно, скажу как есть. Слежу только тогда, когда идут бои. Но я именно пересматриваю повторы. Не сижу до пяти утра, не жду. Встаю утром и просто смотрю повторы. Болею, конечно, за наших, чтобы они побеждали. Болею за русских, за казахов. Я в «Рати», у нас там дерутся Крылов и Копылов. Всегда очень приятно, когда они побеждают. Сначала у Копылова было два поражения. И я всегда удивлялась этому, потому что он очень талантливый парень. Но, думаю, он просто втягивался. Первые два боя – волнение, как ни крути. А потом он вон что выдал, даже бонус забрал. Крылов тоже хорошо идёт.

– В последнее время россияне постоянно оказываются втянуты в судейские скандалы. Не боитесь ли предвзятого отношения?

– Я не знаю, связано это с россиянами или нет. Надо уже у судей спросить. Приеду и разберусь с судьями. Скажу им: «Обоснуйте!» Мне кажется, всякое может быть. В голову человеку не залезешь. Но это даёт огромный стимул выходить и убивать. Даже если и доводишь до судейского решения, чтобы всё было в одну калитку.

– Вы несколько раз закрывали свои социальные сети. Это процесс воспитания подписчиков или реально задевают иногда их высказывания?

– У меня, кстати, никаких плохих комментариев практически нет. У меня нет хейтеров. И комментарии под постами никогда не закрывала. Я закрыла только в «сториз». А всё потому, что мне начали отправлять «огоньки», «сердечки». И у меня важные сообщения уходят вниз. И их бывает сложно найти. Команда написала, менеджер написал, журналисты написали. И мне было нужно закрыть комменты, чтобы не терять важное. С фанатами это не было никак связано.

Ирина Алексеева Фото: из личного архива

– А много ли фанатов, которые, наоборот, поддерживают, пишут трогательные истории?

– У меня есть такие, кто с самого начала топит за меня, есть новые. Но очень многие следят за мной, потому что я нестандартная – на внешность, стиль, поведение. Им нравится, что я боец, но я тёлка-тёлка. И при этом выгляжу брутально. Сочетаю несочетаемое. Очень много иностранцев на меня стали подписываться.

– Завершим интервью блицем. Какая у вас машина, поменяете ли её после победы в UFC?

– У меня Mercedes E-класса и Mazda СХ-3. «Мазду» продать надо будет, а остальное меня устраивает.

– Любимое блюдо?

– Я люблю кушать всё, но это всё должно быть приготовлено на моей плите, в моей посуде и моими руками.

– Любимая книга и любимый фильм?

– Маркиз де Сад «120 дней Содома» и «Пираты Карибского моря».

– Ваша мечта?

– Я хочу жить свободно.

– Обратитесь к своим фанатам перед дебютом в UFC?

– Фанаты мои, болейте за меня! Кто верующий – молитесь, кто неверующий — просто думайте обо мне, отправляйте эмоции в космос. Чтобы я победила, чтобы не сдохла функционально, чтобы у меня полетели руки-ноги. Чтобы я боролась как титан. Спасибо, что вы есть! Если бы вас не было, не было бы такого стимула. Хочется всех порадовать, себя порадовать. Особенно приятно получать слова от людей, которые тебя не знают, но за тебя рады. Это заряжает очень сильно!