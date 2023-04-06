Нганну отчаянно гробит карьеру. Считать себя умнее всех — самая большая ошибка

В начале 2023 года Фрэнсис Нганну официально покинул UFC. В тот момент показалось, что остальные промоушены моментально оторвут чемпиона с руками и ногами. Всё-таки за него говорили имя и регалии, поэтому интерес действительно был колоссальным. Но прошло уже четыре месяца, а воз и ныне там. Фрэнсис продолжает перебирать варианты и торговаться, однако подписания контракта пока не предвидится. Более того, Нганну даже с дисциплиной пока не определился — бокс это, кулачка или ММА. Конечно, бокс — выгоднее всего, но от него экс-чемпион UFC пока очень далёк.

На днях об отказе от притязаний на контракт с Фрэнсисом заявил президент лиги кулачных боёв BKFC Дэвид Фельдман. И камнем преткновения стали деньги, что перестало вызывать удивление: «Мы уже связывались с Нганну, пообщались с ним и его командой. Есть ощущение, что он просит нереалистичные деньги. Мы не собираемся платить ему ту сумму, что он запросил. Думаю, он примет решение о своём будущем уже в ближайшие дни. Время сейчас идёт только вперёд, и его ценность начинает понемногу падать».

Фрэнсис продолжает колебаться между двумя вариантами. На данный момент Нганну торгуется с PFL и ONE Championship. Но лелеет мечту о большом боксёрском поединке. С кем? С Тайсоном Фьюри, если вы не в курсе. Помните, как банда Цыганского короля пыталась надуть Усика? У Александра же команда тоже не лаптем щи хлебает. А Нганну, который зачем-то отказался от услуг сторонних менеджеров, реально верит в то, что к нему будет очередь людей с деньгами только потому, что он — Нганну?

Самая большая проблема Фрэнсиса заключается в запредельной вере в свой личный бренд. Опрокинув UFC, Нганну думал, что его имя будет приносить миллионы без лишних усилий. Вот только столкнулся с суровой реальностью, в которой никто не будет давать ему эти «лишние» деньги. И у нашего чемпиона должна возникнуть ностальгия по тем временам, когда президент UFC предлагал ему адекватные гонорары. Увы, есть ощущение, что Фрэнсис просто переоценил свою значимость для сегодняшнего мира единоборств.

Проблема в том, что личный бренд Нганну действительно стремительно падает в цене. Фрэнсис больше года не выходил в октагон. Поэтому сейчас его имя уже не вызовет особого ажиотажа. И диктовать условия будет не он, а монстры из команды Фьюри. И можно не сомневаться, что гонорар и процент от PPV будут на уровне новичка. Уж если бой с Усиком «слили» из-за финансовых запросов украинца, то кто будет считаться с Нганну, который 16 месяцев находится в простое?

Фрэнсис идёт ва-банк. И это не лучший выбор. Жаль, что в окружении этого великого, без сомнений, бойца не нашлось людей, которые поделились бы с ним житейской мудростью. Сейчас уже нет такого количества промоутеров-шарлатанов. Всё на поверхности, этих личностей можно пересчитать по пальцам одной руки. Кстати, Оскар де ла Хойя предлагал Нганну свои услуги. Он, на секундочку, сделал Канело тем, кто он есть сейчас.

Беда в том, что Фрэнсис своим конфликтом с Даной Уайтом создал имидж склочной звезды. А теперь подумайте, президент UFC сумел укротить Конора Макгрегора. Про Нганну же сказал так: «Никогда больше никаких с ним дел. Его для меня больше нет». Неужели Фрэнсис думает, что Хирн или Арум пойдут ему навстречу? Вопрос риторический. Нам остаётся лишь следить, куда вывезет Фрэнсиса кривая его амбиций.