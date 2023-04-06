Масвидалю больше не нужно драться. Но в UFC у него осталось незаконченное дело

На грядущем номерном турнире UFC 287 основное внимание будет приковано к чемпионскому поединку Алекса Перейры и Исраэля Адесаньи, но соглавный бой тоже будет интересным. Ведь там встретятся полусреднесы Гилберт Бёрнс и Хорхе Масвидаль, идущие на пятом и 11-м местах рейтинга соответственно. Казалось бы, это не чемпионы и даже не лидеры дивизиона, однако любой поединок с участием Масвидаля по умолчанию носит статус топового.

Вдобавок для Хорхе этот бой может оказаться заключительным в его длинной и славной карьере. Американец готов повесить перчатки на гвоздь в случае неудачи: «Этот бой может стать последним. Если я проиграю, то с большой долей вероятности прекращу заниматься этим делом. Однако победа над Гилбертом Бёрнсом будет означать, что я двигаюсь в правильном направлении», — сказал Масвидаль на канале UFC в YouTube.

Да, мы и не заметили, как Хорхе незаметно превратился в ветерана. Ему уже 38 лет! Казалось, совсем недавно этот парень дрался в уличных боях вместе с легендарным Кимбо Слайсом. А теперь Масвидаль уже на финишной прямой своего невероятного пути: он дрался в Bodog Fight, Strikeforce, становился участником первого турнира Bellator и уже много лет блистает в UFC. Именно Хорхе стал первым и единственным обладателем пояса «Самого опасного ублюдка», который он получил из рук легендарного Дуэйна «Скалы» Джонсона.

Масвидаль вырос на улице в прямом смысле слова и навсегда остался хулиганом. Многие бойцы UFC любят называть себя гангстерами, но, как правило, это пустые слова. А вот Хорхе — настоящий уличный бандит: недавно он избил скандального Колби Ковингтона возле ресторана, отомстив за оскорбления в адрес своей семьи. Болтун Ковингтон потом обратился в полицию, и Масвидаля даже таскали в суд — но разве этим испугать настоящего гангстера?

Хорхе обладает невероятной харизмой, что позволяет ему оставаться одним из самых популярных бойцов промоушена. Американец раздаёт громкие заявления, говорит что думает и постоянно с кем-то конфликтует. При этом Масвидаля точно нельзя назвать глупцом: он открыл свой промоушен Gamebred, где проводятся боксёрские поединки и бои на голых кулаках. Там дерутся люди калибра Роя Джонса и Энтони Петтиса — что говорит о серьёзном успехе.

Скандальный боец уже давно не нуждается в том, чтобы драться. Хорхе мог бы спокойно заниматься бизнесом и наслаждаться жизнью. Но у него осталась незаконченная история, ведь он так и не стал чемпионом UFC. Масвидаль дважды имел титульный шанс, только в обоих случаях не сумел превзойти Камару Усмана. Теперь нигериец сброшен с трона, а Хорхе идёт в последний поход за поясом. Его целеустремлённость заслуживает максимального уважения.