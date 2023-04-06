Это вам не поезд таскать. Кудряшов подерётся с Сельским молотом из США

Прославленный боксёр Дмитрий Кудряшов продолжает активную карьеру. Да, боец по прозвищу Русская кувалда уже не претендует на мировые титулы, зато красивые поединки штампует регулярно. В 2022 году Кудряшов выходил на ринг дважды: сенсационно проиграл по очкам Сослану Асбарову и нокаутировал Вагаба Вагабова уже в первом раунде. 27 апреля Дмитрий во Владикавказе на турнире Pravda Boxing проведёт очередной бой — теперь его ждёт Сельский молот.

Габаритный американец Сэм Шумейкер в единоборствах, мягко говоря, не новичок: он сколотил себя имя в боях на голых кулаках, став звездой промоушена Bare Knuckle. В профессиональном боксе Сельский молот провёл шесть поединков, проиграв лишь однажды. Поэтому Кудряшова точно не ждёт лёгкая прогулка, особенно учитывая, что бой пройдёт в супертяжёлом весе. А в этом дивизионе Русская кувалда уже не так разрушителен, да и скорости Дмитрию порой не хватает.

Впрочем, Кудряшов настроен оптимистично: «Я слышал, что Сэм — крутой парень. Но пугать ему меня не надо, я сам не из столиц, знаю всё это. Все мои недуги прошли, сейчас я активно готовлюсь с тренером Андреем Ивичуком. Придёт день боя, ударю Сэма не только молотом, но и кулаками. Может, его и называют Сельским молотом, но он не знает, что такое настоящая Русская кувалда!»

Однако Шумейкера такими заявлениями не испугать: «Дмитрию Кудряшову надо быть осторожнее, ведь я тоже молот. Я готов к поездке в Россию, понимаю, что нас ждёт отличный поединок. И я не считаю, что в этом бою есть однозначный фаворит».

Конечно, американец всё равно будет считаться аутсайдером. Ведь за Кудряшова говорят огромный опыт и шикарные боксёрские умения. Да, в последнее время Дмитрий активно занимается другой спортивной деятельностью, например, недавно умудрился протащить за собой 300-тонный поезд. Естественно, что времени на боксёрские тренировки у россиянина стало меньше. Посмотрим, сумеет ли Сельский молот огорчить Русскую кувалду. Нас точно ждёт интересный поединок.