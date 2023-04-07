Школьник обойдёт Конора и Хабиба. Росасу всего 18 лет, но он уже звезда UFC

Осталось меньше двух дней до грандиозного турнира UFC 287. Как и полагается номерному бойцовскому вечеру, состав участников подобран мощнейший: чемпионский бой Исраэля Адесаньи и Алекса Перейры, возвращение Хорхе Масвидаля, схватка Роб Фонт — Адриан Янез и многое другое. В главном карде подобных турниров не бывает новичков или середняков — только звёзды UFC или парни, которые вот-вот ими станут.

Тем удивительнее, что открывать программу главных боёв UFC 287 будет 18-летний Рауль Росас-младший. Американец, полгода назад ставший самым юным бойцом в истории промоушена, уже находится в статусе восходящей звезды, раз ему доверили такую честь! Хотя для Рауля это только второй бой в организации Даны Уайта и восьмой — в профессиональной карьере. Но в UFC делают на вундеркинда серьёзную ставку, надеясь вырастить нового Конора Макгрегора или Хабиба Нурмагомедова.

Тем более что на дебютную победу в лучшем промоушене планеты у Росаса ушло меньше трёх минут: он легко разбил Джея Перрина, после чего поймал соперника на удушающий приём. Теперь же у Рауля будет более серьёзный оппонент, ведь Кристиан Родригес тоже считается перспективным бойцом и в последнем поединке одолел Джошуа Уимса. Впрочем, Росас всё равно выходит в качестве фаворита и максимально уверен в себе.

«Родригес — хороший боец. Но я нахожусь на несколько уровней выше. В субботу вечером я это покажу. Мои мысли об этом бое. Это идеальный поединок, потому что, если не ошибаюсь, он тоже считается проспектом. Это именно тот бой, который мне был нужен, так что я смогу показать, что на уровень выше потенциальных конкурентов и готов сражаться в топ-15.

Рауль Росас Фото: Sean M. Haffey/Getty Images

Думаю, смогу выиграть этот бой. А вообще, в этом году я хотел бы провести ещё три поединка. Можно было бы и больше, но не менее четырёх раз. Может быть, после этого боя, а потом ещё двух я смогу начать драться в топ-15», — сказал Рауль на пресс-конференции.

Кажется, мы наблюдаем за взлётом потенциальной суперзвезды. Хотя Росас ещё учится в школе, его навыки заслуживают серьёзного уважения. Вдобавок Рауль постоянно прогрессирует и такими темпами может превзойти чуть ли не все рекорды UFC. Конечно, не стоит забегать вперёд: мы видели уже немало талантов, не выдержавших психологического давления или неожиданной славы. Но за Раулем Росасом стоит последить любому поклоннику смешанных единоборств.