В каком виде спорта будет выступать Хабиб?
Российский боец недвусмысленно намекнул о возобновлении своей спортивной карьеры, но сразу предупредил — с ММА покончено. Что же он выбрал?
Это свершилось! Бывший чемпион UFC в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов не смог жить без соревнований и решил вернуться в большой спорт.
Он выложил пост в социальных сетях, где показал свою тренировку на беговой дорожке. «Июль. Я должен быть готов (не ММА)», — подписал своё видео Нурмагомедов.
Таким образом, ждать Хабиба в привычном амплуа точно не приходится. Но спортсмен может сменить направление и уйти в грэпплинг. Борьба «на земле» отлично подойдёт человеку с его опытом.
Ну а если боец не захочет связывать свою жизнь с единоборствами, то многогранность увлечений придёт ему на помощь. Нурмагомедов — давний поклонник футбола, и ему ничто не мешает попробовать себя в нём.
Кроме того, Хабиб умеет играть в баскетбол. Это отмечал чемпион Европы 2007 года Андрей Кириленко, который ныне возглавляет российскую федерацию этого вида спорта.
Никто не удивится, если Нурмагомедов в конце концов возьмёт в руки хоккейную клюшку. Противостояние игроков на ледовой арене всегда приводило бойца в неописуемый восторг.
Более классическим вариантом для Хабиба станет бокс, а самым нетипичным — регбол. Это спортивная игра, включающая в себя элементы борьбы, регби и баскетбола. Выбор — за Орлом.
Орёл возвращается в родное гнездо. Хабиб готов рвать соперников, но в каком виде спорта?
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