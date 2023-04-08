Кувалды в голову и идеальные тейкдауны! Мохнаткина преподала урок 37-летней японке

В ночь с 7 на 8 апреля в Лас-Вегасе проходит яркий турнир PFL 2, за которым пристально наблюдают поклонники смешанных единоборств из России. И даже кард соревнований открывала битва с участием нашей соотечественницы – Марины Мохнаткиной (8-3). Её соперницей стала представительница Японии Йоко Хигаши (8-2). Девушки имеют очень схожую статистику – каждая хотела заполучить девятую победу и упрочить свои позиции в организации. И поединок получился действительно огненным.

Мохнаткина последний год провела просто великолепно. Россиянки в июле провела поединок в PFL против Абигейл Монтес. Дело дошло до судейского решения, в котором судьи были полностью на стороне Марины. А в декабре девушка дебютировала в RCC. На родине получилось победить эффектно. Мохнаткина решила не доводить дело до вердикта рефери и засабмитила Татьяну Агуар в третьем раунде.

Хигаши выглядела очень мощной оппозицией. А всё потому, что японка набрала запредельные обороты. Она отправила в свою копилку четыре победы подряд. Но стоит отметить, что шансы Йоко оценивались очень скромно. Во-первых, потому что представительница Японии лишь в трёх случаях из 10 завершала свои поединки досрочно. Во-вторых, Хигаши в свои 37 (!) уже может считаться ветераном смешанных единоборств. Но возраст неизбежно сказывается на функциональной готовности.

С первых же мгновений поединка соперницы стали накидывать мощные атаки. И Марина быстро начала попадать, что поставило Хигаши в тупик. Складывалось ощущение, что представительница Японии вообще не может сдержать натиск россиянки. А после одного из прямых панчей Мохнаткиной за Йоко стало совсем страшно. Марина же действовала очень грамотно. Она перешла к борьбе и начала контролировать оппонентку. Не забывала наша соотечественница и о коротких резких ударах, которые также изматывали Хигаши. Складывалось ощущение, что первый раунд без каких-либо вопросов остаётся за россиянкой.

Перед началом заключительной минуты раунда Марина провела блестящий тейкдаун. Она действовала беспощадно, забрала спину и вышла на удушающий приём. Хигаши пыталась сопротивляться всеми способами, упиралась и терпела. Поэтому дождаться гонга всё-таки получилось.

Во втором раунде особенных изменений не произошло. Мохнаткина сначала зарядила несколько мощнейших ударов, а затем перевела соперницу на канвас и полностью контролировала ситуацию. Россиянка начала беспощадно молотить Йоко, нанося ей всё больше урона. Марина 30 секунд выкидывала мощнейшие удары точно в голову Хигаши, после чего судья сжалился над японкой и остановил поединок.

Марина Мохнаткина одержала красивейшую победу и теперь идёт по PFL со рекордом 9-3 в MMA. А главное, девушка окончательно отошла от поражения от Кайлы Харрисон и готова вновь включаться в гонку за чемпионский пояс. Россиянка вышла в клетку и снесла соперницу в блестящем стиле, не оставила представительнице Японии никаких шансов.