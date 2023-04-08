Стычка с другим бойцом и драка с прохожим. А у Масвидаля точно хватит сил на Бёрнса?

Меньше суток осталось до грандиозного турнира UFC 287 в Майами. В соглавном бою вечера в клетке зарубятся Гилберт Бёрнс и Хорхе Масвидаль. Американец идёт на неприятнейшей серии из трёх поражений подряд. И возникают большие вопросы к его ментальному состоянию. Боец даже пообещал, что если он проиграет бразильцу, то завершит профессиональную карьеру. И последние инциденты существенно повышают вероятность этого события.

Агония Масвидаля началась 6 апреля, когда он пересёкся в отеле с Кевином Холландом. До сих пор неизвестно, что именно послужило причиной для конфликта. Но выяснение отношений быстро переросло в перепалку, взаимные оскорбления и попытки решить всё в битве на кулаках. Хорхе на протяжении длительного времени не мог успокоиться, продолжал атаковать соперника. Американца пришлось буквально сдерживать представителям его команды.

Казалось, что после такого инцидента остаток недели пройдёт спокойнее. Но не прошло и двух дней, как Масвидаль вновь оказался в центре громкого скандала. После взвешивания на турнире UFC 287 Хорхе отправлялся в отель, причём принял решение прогуляться пешком. И в этот момент один из прохожих выкрикнул в адрес Масвидаля оскорбление, назвав бойца «клоуном».

Кажется, такие оскорбления каждый боец выслушивает сотнями и тысячами, причём за один отдельный турнир. Но Масвидаль буквально вспыхнул. Он бросился к прохожему и собирался разобраться с обидчиком в драке. Провокатору очень повезло, что Хорхе сопровождала команда. Представители банды американца прекрасно понимают, что любой подобный конфликт может негативно сказаться на финише карьеры бойца в промоушене. Поэтому они буквально волоком уводили Зверя с места столкновения.

Права на видео принадлежат TMZ. Просмотреть ролик можно на официальном YouTube-канале TMZSports.

Любопытно, что Масвидаль вновь не смог справиться с гневом, который буквально выплёскивался из него. На протяжении всего двухминутного ролика Хорхе пытался вернуться к обидчику и разобраться с ним один на один. Он кидал оскорбления и кипел. В итоге четырём представителям команды американца пришлось буквально оцепить бойца и вести его в отель.

Масвидаль подходит к важнейшему бою в подвешенном эмоциональном состоянии. И складывается ощущение, что в клетке от него также можно ждать чего-то очень нестандартного. Вряд ли кто-то удивится, если Хорхе решит устроить очередную драку сразу после завершения боя.