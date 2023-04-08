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Рэпер Джиган обвинил Александра Емельяненко в срыве боя по правилам кикбоксинга, долги и проблемы бойца

«Саня до сих пор торчит мне двадцатку». Джиган дал огня о Емельяненко
Роман Дёмин
Джиган обвинил Александра Емельяненко
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Срыв боя по правилам кикбоксинга и долги Феникса перед рэпером.

Совсем недавно в информационное пространство наконец-то вернулся Александр Емельяненко. Его социальные сети долгое время хранили молчание о том, что нового в жизни Феникса. Фанаты даже стали переживать за состояние бойца. Александр вернулся с анонсом нового боя, который должен состояться летом. При этом сразу несколько авторитетных промоутеров высказали на этот счёт сомнения.

Пропал Емельяненко с радаров после эпизода, когда видео с ним оказалось в социальных сетях. Александр выглядел уставшим, после чего и взял паузу в медийном поле. Возвращение было ознаменовано ретробоями Емельяненко, которые принесли ему мировую славу. На эти шедевры приятно смотреть. А потом Александр оказался в центре странной ситуации в аэропорту Екатеринбурга.

По информации блогера Анны Даниловой, спортсмен сначала справил свои потребности в неположенном месте, а затем вступил в конфликт с представителем правоохранительных органов. Ситуация неоднозначная, поскольку на видео этого блогера представители закона не то чтобы претензий к Емельяненко не предъявляли, а с удовольствием фотографировались с ним. Правда, в это время остальные пассажиры мёрзли в автобусе, ожидая уже посадки в самолёт.

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И если уже Феникс оказался в центре внимания, события начинают сыпаться как из рога изобилия. Внезапно подробностями об истории с несостоявшимся боем поделился рэпер Джиган. Схватка не состоялась, а артист разразился откровениями о событиях двухлетней давности. Денис пришёл на YouTube-шоу «Вопрос ребром» к своему коллеге по цеху – Басте. И вот там артист рассказал очень много интересного о взаимоотношениях с Фениксом.

Для начала Джиган раскрыл истинную причину, по которой бой так и не состоялся. Шоумену, судя по всему, не очень нравится, что многие считают, что слился именно он: «Честно говоря, я горел этим желанием, когда у нас началась вся эта суета с Александром Емельяненко. Я думал, что подготовлюсь, начал опять заниматься и тренироваться. И кайф пропал.

И дело даже не в деньгах. Я потерял этот кайф, его сейчас у меня нет. Если у меня появится этот кайф, я смогу ответить на вопрос о гонорарах. Я зарядил тогда 50 миллионов рублей. Я считаю, что на тот момент это был адекватный гонорар. И можно было это всё реализовать. Но, к сожалению, Саша Емельяненко бухал. Больше, чем я. И в этом он победил».

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Затем Джиган детально рассказал обо всех переговорах, которые он вёл с Александром. И подтвердил, что находился тогда в плачевном состоянии: «Он позвонил мне после моего трипа в Майами, когда я только начал приходить в себя. И он говорит мне: «Слушай, братан, а давай бой сделаем. Выйдем с тобой, побоксируем на РЕН ТВ, бабок заработаем». Я говорю ему: «Да нет, братан, у меня сейчас не лучшая форма, я только из дурки» (Денис восстанавливался после длительного запоя. — Прим. «Чемпионата»). Но он начал убеждать. И я говорю ему: «Давай по кику». В кикбоксинге я хоть как-то по ногам ему настучать могу. А на руках он бы тогда меня перебил».

Вот только бою так и не было суждено состояться. Об этом Джиган особенно и не жалеет. Зато всё ещё помнит про долг, который Емельяненко за эти два года рэперу так и не отдал: «Он звонил мне. Так, чтобы вы понимали, он у меня 20 тысяч взаймы просил. Я ему переслал. Так Саня до сих пор торчит мне двадцатку. На пиво ему дал. Если бы не на пиво, не рассказывал бы. Двадцаточку мне верни. Ну и он забухал. Он – бухарь, чо. Закончился Емельяненко. К сожалению, к сожалению. Я с этим справился, уже не бухаю».

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Всё это очень грустно. За такой короткий промежуток времени столько людей высказали сомнение в возможности проведения поединка летом. Нам остаётся только верить в то, что с Александром всё будет нормально. Денис пробросил, что Емельяненко ещё два года назад был готов к выставочному бою. Хочется верить, что Феникс вернётся в спорт. Но его поклонники согласились бы и на выставочный поединок, в котором Александр не получит серьёзного урона.

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