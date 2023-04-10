Адесанья закатил странную вечеринку. На ней отжигал даже тренер Перейры!

Исраэль Адесанья снял проклятие, которое висело над ним на протяжении семи лет. Он наконец-то нокаутировал Алекса Перейру и взял реванш за три поражения. Поэтому эмоциям Иззи не было предела. Сначала он выдал мощный перформанс прямо на арене, чем даже задел некоторых фанатов бразильца. А затем Адесанья устроил очень странную вечеринку. В Майами Исраэль и его окружение погудели так, что, видимо, заткнули за пояс даже самого Джона Джонса.

Естественно, Адесанья с ближайшим окружением направился в ночной клуб, в котором его появление сразу ознаменовало начало большой вечеринки. Диджей с ходу поставил для него специальную музыку, а толпа буквально увлекала Иззи за собой. Одни были намерены любой ценой сделать селфи, другие – просто прикоснуться к чемпиону, вернувшему свою корону.

Не обошлось и без топовых спортсменов. Во-первых, компанию Исраэлю составил Камару Усман, который отрывался на полную катушку. Во-вторых, пообщаться с чемпионом захотел звезда американского футбола Оделл Бекхэм-младший. А на сцене Иззи устроил танцы с поясом UFC и рэпером Ларри Гаши, который был хедлайнером этого вечера.

Но самый забавный и странный момент вечера случился тогда, когда рядом с Адесаньей появился член Зала славы Чак Лидделл. Да-да, именно он готовил Перейру к бою с Иззи. И Алекс даже сделал причёску в честь легендарного американца. Вот только это не помешало завязаться дружеским отношениям между Чаком и Исраэлем. Чемпион поприветствовал Лидделла, поклонившись ему, после чего пригласил продолжить вечеринку. А тот с удовольствием принял предложение и начал отплясывать с Иззи и Усманом. Кажется, Перейра вряд ли будет доволен увиденными кадрами, на которых готовивший его тренер радуется победе соперника.

Адесанья устроил ярчайшую вечеринку, отмечая возвращение своего чемпионского пояса. И такое празднование Исраэль действительно заслужил. Иззи доказал всем, что корона средневесов принадлежит ему по праву.