«МОК пытается протолкнуть трансгендеров». Тренер Кравцов — о проблемах бокса

Как же приятно сейчас следить за любительским боксом! В отличие от большинства других видов спорта, там наши спортсмены могут спокойно выступать, причём со своими флагом и гимном. Совсем недавно отгремел женский чемпионат мира, где наши девушки добыли три медали, а в мае мы будем смотреть за победами российских боксёров-мужчин. Между двумя крупными турнирами мы смогли поговорить с Эдуардом Кравцовым — главой тренерского совета Федерации бокса России. И он рассказал многое!

— Где вы сейчас географически находитесь, какие задачи выполняете?

— Я сейчас нахожусь в Сочи, в Международном центре прогресса бокса. Веду селекционно-обучающие курсы для тренеров и одновременно готовлю Евгения Тищенко к его новому бою. Ждём здесь нашу национальную команду для финального этапа подготовки.

— Как прошёл тренировочный сбор нашей мужской команды в Кыргызстане?

— Со слов тренеров, всё прошло хорошо, команда отработала продуктивно. Все живы-здоровы и максимально мотивированы. Сейчас уже идёт подводящий этап: главное, чтобы все добрались до турнира здоровыми, без травм и болезней. Настрой самый боевой у всех боксёров сейчас.

— Давайте сначала подведём итоги женского ЧМ. Как оцените итоговый результат — три медали (у россиянок золото, серебро и бронза. — Прим. «Чемпионата»).

— Неоднозначный результат. Давать конкретную оценку преждевременно, 13 апреля у нас состоится тренерский совет Федерации бокса России, и уже там будет дана итоговая оценка. С одной стороны, относительно предыдущего женского чемпионата мира результат есть, там, если правильно помню, всего одна бронза была. А сейчас золото, бронза и серебро.

Вдобавок успеха на ЧМ добились молодые девчонки, что представляется большим успехом как для национальной команды, так и в плане работы с резервом в женском боксе. Сейчас идёт смена поколений. С моей точки зрения, выступили удовлетворительно. К сожалению, те девчонки, кто показал себя удачно, выступают в неолимпийских категориях. Так что будем думать, решать и делать определённые выводы с тренерским штабом.

— Скандал с мужчинами, которые под видом женщин приняли участие в чемпионате мира, это разовая проблема?

— Нет, это в целом серьёзная проблема женского бокса. Думаю, что политика западных стран, излишняя толерантность и так далее к этому приводит. Те же трансгендеры, как я считаю, не имеют никакого права боксировать с женщинами. Это полный бред.

Знаю позицию Умара Кремлёва (президент Международной ассоциации бокса. — Прим. «Чемпионата»), он подобного никогда не допустит. А вот Международный олимпийский комитет пытается во всех видах спорта, включая бокс, протолкнуть трансгендеров, чтобы они соревновались наравне с остальными спортсменами. Конечно, это бред. Здесь замазаны все принципы и стереотипы западной политики.

Если бы у Томаса Баха (президент Международного олимпийского комитета. — Прим. «Чемпионата») дочка занималась боксом, а против неё вышел бы мужчина-трансгендер драться, думаю, он бы думал по-другому. Нужно некоторым руководителям иногда побывать в шкуре девочек, которые должны драться с мужиками. Австралийка вот выходила драться против нашей девочки, оказалось, тоже мужчина.

— Остались довольны судейством на женском чемпионате мира?

— На судейство не стоит уповать или жаловаться. Где-то в равных боях нам не дали победу, где-то, наоборот, мы победу получили. Политика IBA сейчас — сделать судейство максимально справедливым, в любительском боксе судьи совершили большой рывок, в том числе и на самых крупных турнирах. Это видно невооружённым взглядом, думаю, все специалисты обратили внимание на прогресс.

Эдуард Кривцов Фото: rusboxing.ru

— Женский ЧМ бойкотировал целый ряд стран, включая США и Великобританию. Смогли бы наши девушки завоевать медали при максимальной конкуренции?

— Не скажу, что отказалось так много стран. Да, англичанок не было, но у них сейчас не самый сильный состав. Американок не было, немок — а так, все основные сборные из женского бокса всё-таки приехали. Индианки были на месте, китаянки, а в женском боксе доминируют как раз азиатские спортсменки. Тем более если бы бойкотов не было, жеребьёвка могла иначе сложиться, наших девчонок мог ожидать даже более простой путь. Страны, где активно развивается женский бокс, все были на месте.

— Согласны, что США и их коллеги бойкотами больше наказывают своих спортсменов, нежели Россию или кого-либо ещё?

— Заграничные функционеры наказывают не себя, а своих спортсменов, совершенно верно. Функционеры же сытые, довольные сидят в своих креслах. А люди, которые пашут в зале, то есть спортсмены и тренеры, страдают от таких решений. Знаю, что есть ряд спортсменов из бойкотирующих стран, которые, вопреки решению своих функционеров, всё-таки приедут на мужской ЧМ. Приняли такое решение, а профинансирует этих участников офис IBA. Люди не хотят жертвовать своим спортивным будущим и настоящим в угоду политическим руководителям.

— Есть ли у наших боксёров олимпийские перспективы, учитывая политическую ситуацию?

— Конечно, мы надеемся принять участие в Олимпиаде. Весь вопрос заключается в том, будем ли мы с флагом или без него. Перспектива тут достаточно зыбкая. А так — что в женской, что в мужской команде все спортсмены и тренеры готовятся к участию в Олимпийских играх.

— На женском ЧМ мы завоевали три медали. Сколько наград должны добыть на первенстве мира мужчины, чтобы результат был признан хорошим?

— Говорил с тренером мужской сборной Виктором Фархутдиновым. Он нацелен на три золотые медали. Но если в нынешних реалиях у нас будет хотя бы два золота, это уже будет достойным результатом. У нас хороший, ровный состав, мы можем претендовать на значительное количество медалей. Тут много факторов, в том числе жеребьёвка и состояние здоровья спортсменов.

— Есть ли в мужской сборной спортсмены, от которых ждёте только золота?

— Конечно, в любой команде есть свои определённые лидеры. У нас есть чемпион мира Муслим Гаджимагомедов, ждём золота от призёра ОИ Имама Хатаева. Шарабутдин Атаев на последнем турнире победил действующего чемпиона мира, причём с достаточно уверенным перевесом. Отметить можно Павла Сосулина, Габила Мамедова, который на Олимпийских играх добирался до четвертьфинала. В лёгких весах у нас много сильных ребят. Команда неплохая, действительно ровная. Даже у тех ребят, кого я перечислил, шансов больше разве что за счёт былых заслуг, а так все примерно ровные спортсмены.

— Женский ЧМ проходил в Индии, где тренеры сетовали на непривычные климат и кухню. Узбекистан, который примет мужской ЧМ, более удобное место?

— Конечно, Узбекистан для нас привычен и удобен. Тем более климат: Ташкент в мае славится тёплой и комфортной погодой. Питание тоже всегда можно нужное реализовать. Тут у мужской сборной, конечно, есть преимущество перед девушками.

Но не скажу, что локация имеет принципиальное значение, ведь все знают заранее и готовятся. Просчитываются регион, его климат и часовой пояс, вопросы с питанием. Тут скорее играют роль искусство тренера и грамотная организация выступления команды.

— Какую проблему любительского бокса в России вы считаете ключевой?

— Я как тренер вижу такую проблему — нашим молодым и перспективным тренерам приходится заниматься коммерческими занятиями. Потому что зарплаты достаточно невысокие, особенно у начинающих тренеров и специалистов, работающих с детьми. Как итог — падение качества бокса. Сейчас во многих регионах, да и не только там, главной статьей зарплат тренеров остаётся коммерция. Понятно, что большинство тренеров переходит в коммерцию, я к этому нормально отношусь. У всех есть семьи, которые надо кормить. Однако это проблема. Впрочем, это проблема не только бокса, но и многих видов спорта в нашей стране.

Эдуард Кравцов Фото: rusboxing.ru

— Раньше большинство молодых боксёров сами платили за участие в соревнованиях. Сейчас ситуация изменилась?

— Думаю, что изменилась, пусть и не во всех регионах. Однако в целом, конечно, региональные федерации помогают спортсменам, находят финансирование. Центральный офис федерации бокса скрупулёзно контролирует ситуацию, на любые жалобы идёт молниеносная реакция. Конечно, где-то есть шероховатости, но в целом ситуация кардинально изменилась.

— Бетербиев и Бивол были классными любительскими боксёрами, а сейчас доминируют в профессионалах. Хотели бы увидеть бой между ними?

— Каждый любитель бокса хочет увидеть этот бой. Это реально два лучших боксёра в своей весовой категории, причём стилистически абсолютно разные. Не знаю, насколько это реально, учитывая, что они выступают на разных площадках. Тут дело не зависит от желания ребят, они как раз очень хотят такого поединка. Ведь на кону звание абсолютного чемпиона мира, а амбиции присутствуют у обоих.

— Костя Цзю не хочет этого боя, потому что один россиянин неминуемо побьёт другого.

— Ну, как можно не хотеть такого боя? Давайте ещё чемпионат России не смотреть, там тоже россияне бьют россиян. Думаю, если бы Костя сказал, что хочет видеть такой бой, это было бы слишком просто. А он сказал, что не хочет видеть бой, и получил дополнительное внимание. В этом плане Костя — профессор, тут и обсуждать нечего.