«Если что-то пойдёт не так — будет легендарный конец». Фьюри хочет стать космонавтом

Сегодня на календаре 12 апреля — большой праздник для России и многих других стран, которые отмечают День космонавтики. Ровно 62 года назад Юрий Гагарин стал первым человеком, совершившим космический полёт. Наш соотечественник находился в околоземном космическом пространстве 108 минут, что стало огромным шагом в истории человечества. С того времени космическая отрасль ушла далеко вперёд, но имя первого космонавта останется в памяти навсегда.

А кто вспоминается в боксе, когда говорят о космосе? Конечно, легендарный Тайсон Фьюри. Цыганский Король регулярно хвастается «космическими» заработками, эксперты называют его уровень бокса «космическим», ну и, конечно, Фьюри закатывает откровенно «космические» вечеринки после выигранных боёв. Конечно, это всё шутки, но Тайсон действительно интересуется космосом и давно хочет стать настоящим космическим путешественником.

«В этом году появилась возможность записаться на полёт в космос от компании Virgin. Предполагается, что это будет реализовано в середине следующего года. Я в их списке один из первых. Всегда хотел отправиться в космос. Я смотрел на Луну и думал: «Хочу туда однажды попасть». Надеюсь, полечу в космос. Не могу дождаться. Если что-то пойдёт не так, не дай бог, то получится замечательная история – какой легендарный будет конец», – рассказывал Фьюри ещё три года назад.

Жаль, но Тайсон пока не побывал в космосе, хотя деньги на полёт у него точно имеются. К сожалению, космический туризм сейчас ещё не настолько прост. Даже если у тебя есть необходимые средства, нужно отстоять большую очередь: слишком много богачей хотят посмотреть на Землю из космоса. Вдобавок компания Virgin, куда записался Фьюри, несколько лет подряд переносит космические полёты из-за технических и финансовых проблем. Но Тайсон и другие клиенты продолжают терпеливо ждать.

Будем надеяться, что Фьюри всё-таки осуществит свою мечту. Сумма в $ 450 тысяч, которая требуется для короткого полёта в космос, для Цыганского короля является абсолютно несущественной. А эмоции он получит такие, с которыми не сравнятся даже победы над Деонтеем Уайлдером. Главное, чтобы Фьюри влез в ракету: боксёр — реально огромный мужчина, а в космосе на счету каждый сантиметр и каждый килограмм.