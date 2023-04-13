Хабиб назвал 20 величайших бойцов в истории: там без Махачева и Макгрегора

Хабиб Нурмагомедов ушёл из смешанных единоборств, но продолжает постоянно напоминать о себе. На днях Орёл составил список величайших бойцов в истории MMA. Он вызвал массу вопросов у фанатов. Во-первых, потому что Хабиб так и не определил самого-самого. А во-вторых, россиянин, видимо, забыл про многих соотечественников. И даже не включил в топ своего лучшего друга – Ислама Махачева!

Полностью список Хабиба выглядит так:

1. Фёдор Емельяненко и Джон Джонс;

2. Жорж Сен-Пьер;

3. Андерсон Силва;

4. Деметриус Джонсон;

5. Даниэль Кормье;

6. Генри Сехудо;

7. Жозе Альдо;

8. Камару Усман;

9. Исраэль Адесанья;

10. Би-Джей Пенн;

11. Ройс Грейси;

12. Рэнди Кутюр и Кейн Веласкес;

13. Дэн Хендерсон и Маурисиу Руа;

14. Мирко «КроКоп» Филипович и Стипе Миочич;

15. Доминик Круз и Фрэнки Эдгар.

Первое, что сразу бросилось в глаза – даже Хабиб не смог разрешить вечный спор Емельяненко и Джонса. Две глыбы расположились в списке Орла на первом месте. Пока Последний Император продолжал профессиональную карьеру, все фанаты мечтали однажды увидеть их столкновение с Костяным в октагоне. Но теперь российская легенда ушла на пенсию, поэтому остаётся лишь фантазировать, чем мог бы завершиться такой бой.

А главное, фанаты недоумевают из-за отсутствия в списке двух ключевых фигур. Настоящее удивление вызвало то, что Хабиб не включил в топ Ислама Махачева – лучшего представителя России в UFC на данный момент. А по совместительству и близкого друга Орла. Можно было бы понять это, если бы в рейтинг попали исключительно бойцы прошлого. Но там ведь и Джонс, и возобновивший карьеру Генри Сехудо, и Исраэль Адесанья. А ведь у новозеландца буквально неделю назад даже не было пояса своего дивизиона.

Возможно, Хабиб специально не стал добавлять Махачева в список. Во-первых, чтобы избежать упрёков в «своячничестве». Во-вторых, чтобы не расслаблять самого Ислама. Конечно, попадание в такой рейтинг могло быть очень приятным событием для друга Орла. Но пока у него грандиозные цели – очередная защита пояса, переход в другую весовую категорию и борьба за звание двойного чемпиона. И лишние комплименты могут лишь сбить Ислама. А может быть, Орёл просто завидует своему другу, который одновременно сможет доминировать сразу в двух дивизионах? Хабиб на переход в другой вес по ходу карьеры так и не решился.

А ещё фанаты решили поразмышлять на тему того, почему в списке не оказалось Конора Макгрегора. Конечно, его Хабиб побеждал, причём делал это максимально красиво и эффектно. Но странным будет отрицать огромное влияние Ноториуса на всю индустрию. Ирландец сделал всё, чтобы его поединок с Нурмагомедовым навсегда вошёл в историю UFC. Но, видимо, старые обиды не позволили Орлу назвать Конора величайшим.