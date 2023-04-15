Царукян получил невероятный подарок судьбы! Реванш с Махачевым сам идёт в руки Армана

В недавнем эксклюзивном интервью «Чемпионату» Арман Царукян рассказывал о желании через два боя заполучить от UFC титульник и реваншироваться перед Исламом Махачевым. На тот момент он спокойно готовился к поединку с Ренато Мойкано. А дальше судьба неожиданно начала подкидывать настоящие подарки, которые полностью изменили положение дел в дивизионе. И теперь россиянин уже осенью может зарубиться с соотечественником в Абу-Даби.

Сначала Мойкано принял решение сняться с поединка с Царукяном, который должен был пройти 30 апреля на UFC Fight Night 223. Организация начала подыскивать нового соперника, чтобы не срывать главный бой вечера. Но пришла ещё одна громкая новость, которая заставила Армана забыть о выступлении на этом турнире совсем. На UFC 288 сорвался поединок Чарльза Оливейры и Бенеила Дариуша. Бой, который фактически должен был носить статус претендентского.

Оливейра снялся с поединка, который должен был состояться 7 мая 2023 года, из-за полученного повреждения. Его характер пока неизвестен, но, видимо, бразилец серьёзно травмировался. Поэтому и предупредил организацию заблаговременно, чтобы она успела найти замену для соглавного боя на UFC 288.

В этой ситуации Царукян выглядит настоящим счастливчиком. Практически весь топ дивизиона занят совершенно другими делами. Дастин Порье и Джастин Гэтжи разгоняют своё противостояние, поэтому они вряд ли будут готовы выйти на коротком лагере. Майкл Чендлер продолжает работать в шоу The Ultimate Fighter и не думает ни о чём, кроме поединка с Конором Макгрегором. Рафаэль Физиев ещё не отошёл от лютой рубки с Гэтжи.

И во всей этой ситуации идеальным вариантом на замену выглядит именно Арман. Он давно рвётся в топ дивизиона, а победа над Бенеилом может отправить Царукяна в пятёрку лучших бойцов. Кроме того, никакой дополнительной мотивации россиянину искать не придётся. Он просто горит желанием поквитаться с Махачевым, поэтому будет делать всё, чтобы заполучить титульник.

Главный фактор – Арман провёл полноценный лагерь и подойдёт к поединку с Дариушем в полной боевой готовности. Если выдёргивать любого другого бойца, его подготовка может получиться скомканной. И рисковать соглавным боем крупного номерного турнира организация не станет. Вероятнее всего, свой шанс на миллион Царукян получит. Останется лишь воспользоваться этим подарком судьбы.