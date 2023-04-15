Русский богатырь усыпил Мутанта. От Гольцова в ужасе бегут соперники

В Лас-Вегасе (США) завершился турнир по смешанным единоборствам в рамках нового сезона PFL 3. Свои бои провели и российские спортсмены. Денис Гольцов в тяжёлой весовой категории финишировал бразильца Сезара Феррейру уже в первом раунде и возглавил турнирную таблицу своего дивизиона.
В PFL 3 стартовал новый сезон, на протяжении которого бойцы проводят между собой поединки и получают за это баллы (три за победу, один за ничью, 0 за поражение, плюс дополнительные баллы за досрочные победы: три в первом раунде, два во втором и один в третьем). По итогам сезона формируется турнирная таблица, четыре лучших бойца в каждой весовой категории выходят в плей-офф и дерутся между собой на вылет, а победитель получает $ 1 млн.
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У Дениса Гольцова перед боем сменилось сразу несколько соперников. Изначально россиянин 8 апреля должен был разделить клетку с Михалом Андришаком, но соперник снялся с поединка. После этого Гольцов готов был выйти на замену Анте Делии в поединке против Йоргана Де Кастро, правда, и этот бой не состоялся.
Выступление Дениса перенесли на неделю и назначили ему в соперники Патрика Брэди, но и он не сумел выйти на поединок с россиянином. Бразилец Сезар Феррейра стал четвёртым вариантом для Гольцова, и бой наконец-то состоялся.
Сам поединок получился недолгим. Бойцы на старте первого раунда разменивались в стойке, присматривались друг к другу. Гольцову удалось провести тейкдаун и занять позицию сверху. Денис тут же стал добивать соперника, обрушил на бразильца шквал мощных ударов, и рефери решил остановить избиение Феррейры на третьей минуте первого раунда.
Денис Гольцов одержал убедительную досрочную победу и набрал шесть очков (три за победу и три за нокаут в первом раунде). Таким образом, россиянин возглавил турнирную таблицу своего дивизиона. В тяжёлой весовой категории выступает ещё один представитель России – Ризван Куниев. На прошлой неделе он по очкам победил бразильца Ренана Феррейру и теперь располагается на пятой позиции в дивизионе с тремя очками.
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