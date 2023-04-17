«Голые кулаки — это разрешение на убийство». Звезда русской кулáчки намерен избить Дацика!

29 апреля в Екатеринбурге состоится грандиозный турнир RCC Hard. Организация обзавелась боями на голых кулаках, что совершенно точно привлечёт новую публику. В соглавном поединке вечера зарубятся Дауд «Стхански» Кельбиханов и Михаил Колобегов. Они являются яркими представителями этой дисциплины в России. Мы поговорили с Кельбихановым о предстоящем дебюте в новой организации, скандальном уходе из Hardcore и желании подраться с Вячеславом Дациком и Иваном Штырковым.

– 29 апреля вас ждёт поединок с Михаилом Колобеговым на RCC Hard в Екатеринбурге. Как проходит подготовка к этому событию?

– У меня такое впервые, что подготовка к бою идёт в месяц Рамадан. Раньше я тоже во время поста не отходил от тренировок. Они были чуть-чуть в ином режиме. Шли примерно час по времени, за полтора часа до разрешённого приёма пищи. Сейчас же всё идёт в немного экспериментальном режиме.

Мы тренируемся то через час после приёма пищи, то прямо в разрешённое время. Время наступило, солнце село, мы немного попили, закинулись всякими энергетическими штуками, орешками и идём в бой. Всё под чутким руководством, и пульс проверяется, за всем следится. Посмотрим, какой результат это даст. Ощущения положительные, показатели все идут вверх. Тяжёлый труд всегда окупается. Посмотрим, что нам это даст.

– Насколько получилось изучить Колобегова, какие слабые и сильные стороны соперника успели найти?

– Вообще, Миша Колобегов – это матёрый боец. Я ещё лет 10 назад его бои видел по телевизору. Не могу вспомнить соперника, но Миша тогда в фиолетовых шортах очень красиво сделал нокаут с ударом коленом. Правда, потом началась какая-то непонятная драка в ринге. За Мишу могу только за положительные и опасные стороны сказать. Он не боится зайти в рубку. Он ударник, а значит, шанс у него есть всегда. На голых кулаках в такой весовой одним ударом можно решить всё.

– Как вы думаете, насколько затяжным получится поединок?

– Если честно, никто не должен будет удивиться, если бой завершится в первом раунде. Голые кулаки похожи на лотерею. Я сейчас проделываю серьёзную работу, чтобы выйти и закончить всё за 15 секунд или в первом раунде. Всю вытекающую работу я сделал отлично. Но если бой продлится все три раунда, ну что сказать, зрители увидят затяжную деревенскую рубку.

– RCC Hard – первый кулачный турнир под эгидой промоушена. Чувствуется дополнительная ответственность?

– Если честно, то, что RCC вводит кулачные бои – это очень круто! RCC – это элитная организация. Она существует достаточно давно, она стабильна. И люди, которые руководят этой организацией, достаточно серьёзные. Если сказали, что это сделают – они это делают. И это уже даёт мне гарантию, что этим людям можно доверять. И это очень хорошо. Внесёт новое дыхание, новую аудиторию. Не то что дополнительная ответственность, это даёт мне больше мотивации.

Дауд «Стхански» Кельбиханов Фото: из личного архива Дауда Кельбиханова

– Вы были одним из самых ярких бойцов в Hardcore, но приняли решение покинуть организацию. Чем было вызвано ваше решение?

– В моём крайнем бою на «ЦСКА Арене» в прошлом апреле глава организации прямо в ринге на многотысячную аудиторию озвучил, что у меня гонорар начинается от шести нулей. Но когда дело дошло до переговоров, их люди начали связываться с моими, чтобы обсудить новый контракт. И началось всё с того, что мне до миллиона нужно было ещё два-три боя сделать. Это несерьёзный разговор. Я не стал ничего отвечать, ничего говорить. И дальше через моего менеджера поступило предложение от RCC — и всё.

Суть была в том, что глава организации не подтвердил свои слова. А дальше в интервью одному из блогеров сказал, что был не в курсе, что мне отправили какой-то старый оффер. Но я скажу так: в этой организации абсолютно всё решает один человек – какие диваны должны стоять, какие сценарии писаться, какой кадр попадёт в эфир, а какой — нет. И если он не знает, что топовому бойцу отправили какой-то старый оффер, то либо меня держат за недалёкого парня, либо они там недалёкие люди.

Это уже даёт мне негативное ощущение, что меня там не особо хотят видеть. И я принял смелое осознанное решение, что продолжать там карьеру не особо хочу. От RCC пришло предложение, которое перебило всех. И я не видел никаких преград, чтобы подписаться там.

– Ваше единственное поражение — от Сослана Асбарова. Совсем недавно были слухи, что его хотят выставить на бой против Фрэнсиса Нганну, такую идею развивал Анатолий Сульянов. Как считаете, какие у него перспективы?

– Он идёт хорошо, у него серия побед, Hardcore делает ему хорошие бои. Чемпион есть чемпион, к нему нет никаких претензий. Единственное, я бы хотел провести с ним реванш, но не на площадке Hardcore. Почему? Потому что сейчас там есть три действующих лица – Асбаров, Абдырахманов и Бридов. Они подписаны в их менеджерскую организацию, их ведут очень плотно. И моё субъективное мнение, что выиграть у этих ребят можно только нокаутом. Если довести до судейского решения, там победу не отдадут.

Это уже говорит о том, что особого интереса драться там для меня нет. На голых кулаках мы с ним самые серьёзные оппоненты друг для друга. И предложить мне контракт, который предложили в RCC, который в три раза больше, чем у Hardcore, они не смогут. И это при том, что в Hardcore мне дают самого опасного соперника, а в RCC – не самого опасного. Это уже несерьёзный разговор. А Сослану я желаю только дальнейшего развития. У меня ничего плохого и негативного к нему нет.

– А получилось ли посмотреть последний стадионный турнир от Hardcore в Дубае? К бою Сослана Асбарова и судейскому решению там возникли большие вопросы болельщиков.

– Если честно, турнир не смотрел. Это связано с тем, что у нас именно в этот день и в это время был матч по рестболу на «ВТБ Арене». Мы все были увлечены игрой. Но я видел моменты и много негативных комментариев. Не хотел бы это комментировать. Моё мнение может быть воспринято как предвзятое, потому что у меня от этого бойца есть поражение.

– А рестбол – это что-то похожее на регбол? Занятие, которым увлекаются Хабиб Нурмагомедов и Ислам Махачев.

– Рестбол – это исконно бойцовская игра. Они перед каждой тренировкой на разминке играют в эту игру. И сейчас есть несколько людей, которые решили воплотить её на таком профессиональном уровне. Немного изменили правила, добавили шоу, привлекли туда бойцов, медийных личностей. Пытаются вывести игру на интересный уровень, привлечь людей. И есть там у нас команда URF, она участвует. Посмотрим, что из этого выйдет. Мы сыграли две игры, не проиграли ни разу, как-то так.

То, во что играет команда Ислама Махачева, это регбол. Эта штука очень развита на Кавказе. А то, что проходит в Москве – рестбол. Они отличаются маленькими деталями. Это чуть-чуть разные организации. А в целом – одна и та же игра. Если будут хорошие вливания, если инвесторы будут заинтересованы, то игру можно будет раскачать до интересного уровня в нашей стране. Но не знаю, как это пойдёт. И нужно привлекать всяких медийных персонажей, блогеров, чтобы всякие потасовки были, драки.

Знаете, у нас на последней игре на «ВТБ Арене» команда на команду дрались. Это произошло до начала игры. Перед самым началом мы все делаем стердауны. И кто-то из команды соперника то ли задел по плечу Вагаба Вагабова, то ли ударил его. И мы все влетели в эту суматоху. И потом многих из наших ребят забрали в отделение полиции.

Дауд «Стхански» Кельбиханов в матче по рестболу Фото: URF

– Какие у вас планы на ближайшее будущее?

– Сейчас в RCC события развиваются очень интересно. Привлечён бывший боец Top Dog – Сергей «Кратос» Калинин. И он будет драться в главном событии RCC Hard. Он парень из Екатеринбурга, местный. На категорию ниже. Но если мы оба выиграем, мне было бы интересно с ним побиться. Есть такое желание.

Ещё одна цель – Иван Штырков. Мне он интересен на голых кулаках. Он уже говорил, что его интересует сумма, которую предложат. Но я уверен на 100%, что RCC может предложить сумму, которая его заинтересует. Будет интересное славяно-кавказское дерби. Это всегда было и будет публике интересно.

– Сейчас мысли только о России или всё-таки хочется попробовать свои силы за рубежом?

– Все спортсмены и бойцы хотели бы попробовать свои силы за океаном. Я тоже не исключение. Посмотрим, как будут развиваться события. Сейчас просто на нашу страну идёт агрессивная волна. И подписание за рубеж сейчас немножко сложнее будет проходить. Но надеюсь, что всё получится. Хотелось бы попробовать свои силы за океаном – 100%. И именно речь о BKFC.

– Там сейчас дерётся Евгений «Моряк» Курданов. Получилось уже с ним пообщаться, посоветоваться?

– Женя сейчас занят плотной подготовкой. И мне неудобно отвлекать человека. У него через несколько месяцев должен быть бой. А потом мы уже пообщаемся, посоветуемся. Если всё получится, будем двигаться там, драться с американцами. И это будет очень интересная история. Посмотрим, как всё получится.

– Расскажите, что значит ваше прозвище «Стхански». Не придётся ли его менять после переезда в США?

– Начнём с самого начала. Стхански – это уменьшительно-ласкательное от слова «брат». И если это будет зарубежным болельщикам интересно, объяснять всем и каждому будет очень интересно. Будет прибавляться база фанатов. Проблем это не составит. А прозвище обозначает «братишка», «братуха» и так далее. Если люди заходят в интернет, чтобы пробить, что такое Стхански, это уже здорово. То, что это ассоциируется с Сербией и Македонией, тоже замечательно. Значит, и оттуда появятся болельщики.

– Прозвище вам дал Гаджи Автомат. Как вы реагируете на последние события, которые происходят в его жизни?

– Мы с Гаджи знакомы достаточно давно. Я у его отца ещё начинал заниматься спортом. И так случилось, что на голые кулаки меня привёл он. И когда мы снимали профайл к первому бою, меня спросили про прозвище. Тогда Гаджи ворвался и сказал: пусть будет Стхански. И я ответил, что это здорово. Люди сразу будут понимать, что к чему. И так пошло-поехало.

Что касается Гаджи, в нашей жизни всё предопределено – и хорошее, и плохое. Кто-то воспринимает это как испытание, кто-то — как наказание. Это зависит от того, кто и как видит эту жизнь. Я, несомненно, считаю, что всё это должно было произойти. А сломался он или нет? Я уверен, что нет. Потому что Гаджи – парень психологически сильный. Конечно, влияет мнение людей, тяжёлых языков. Они могут сбить с колеи. Но у него неплохое окружение. И когда заживление пройдёт хорошо и на 100%, он вернётся, и всё будет нормально.

– А что касается его друга – Хадиса Ибрагимова. Он вызвал Фернандо Родригеса, который сломал Гаджи, на бой. Как вы оцениваете эту историю?

– Я считаю, что это отличная история. Друг выходит за друга. Это уже вызывает интерес, вписывается в колорит. И желаю Хадису победы. Чтобы он выиграл досрочно, нокаутировал, удушил, как угодно.

– Вы постоянно говорите о кулáчке. А по поводу других дисциплин не размышляете?

– Знаете, я выходец из бокса. Но давайте откровенно говорить: бокс в нашей стране на профессиональном уровне замкнутый, сложный, в нём очень мало инвестиций. А если пробовать, идти по-серьёзному, то хотел бы за океаном попробовать всё это. У нас есть хорошие организации в виде «Правды», также Hardcore Boxing неплохо развивается. Но всё равно хотелось бы более серьёзного уровня.

Мекка этого спорта в Лас-Вегасе, и хотелось бы свои силы там попробовать. Там другие деньги. Если футбол у нас – король спорта, то бокс – король единоборств. Конечно, хотелось бы свои силы в нём попробовать.

– А если Hardcore Boxing предложит, пойдёте назад?

– Не знаю, насколько уместно об этом говорить, но они предлагают. Буквально на днях через моего друга передали, что хотели бы, чтобы я пришёл на пресс-конференцию. Я так понял, они хотят прогрузить мой потенциальный бой с Асбаровым по боксу. Однако мы им ответили, что у нас есть действующий контракт с RCC, нам не особо интересно метаться из стороны в сторону.

У меня вообще нет никаких обид. Я сам по себе человек такой, не держу никаких обид. Считаю, что это не самая мужская черта – держать обиды. Если какие-то недопонимания бывают, они должны решаться вот так, с глазу на глаз. У меня обид нет никаких. Если поступит предложение, мы его рассмотрим и обсудим, я не закрываюсь ни от кого, не боюсь никого, общаюсь со всеми.

Дауд «Стхански» Кельбиханов Фото: Hardcore FC

– А в MMA не хотели бы попробовать свои силы?

– Если честно, как у каждого кавказца, в крови у меня есть небольшая база вольной борьбы. Этому просто нужно уделить немного времени. Если будет хорошее предложение, достаточно времени для подготовки, почему бы и нет? Интересный соперник, хорошее предложение, достаточно времени – я готов. Это и мне также будет интересно.

– Вы говорили, что не стали бы драться с блогерами. А за рубежом сейчас готовится поединок Джейка Пола и ветерана UFC Нейта Диаза. Поучаствовали бы в бою подобного масштаба?

– У них просто всё идёт на совершенно ином уровне. Начнём с того, что у них вообще менталитет другой. Все эти события, которые происходят, они ничем не отличаются от серьёзного спортивного мероприятия. И взять того же Джейка Пола. Он реально хорошо набрал в плане бокса. Одно дело – когда ты выходишь против блогера, который не умеет совсем ничего. А другое дело, когда ты выходишь против Джейка Пола.

Это уже посерьёзнее. Это совершенно другие деньги, совершенно другой формат событий, другой уровень опасности. Такое было бы очень интересно. Но если мне предложат подраться с Олегом Монголом, это было бы уже стрёмно. Он живёт совершенно иной жизнью. Мне выйти и сделать его калекой просто не интересно.

– А как вы относитесь к такой личности, как Вячеслав Дацик? Всё-таки он совмещает в себе и неплохие боксёрские навыки, и элементы шоу.

– Вячеслав Дацик вызывает у меня негатив. Я не будут переключаться на его семью. Ни дети, ни близкие не в ответе за него. Но то, как он прожил свою жизнь… Вагаб Вагабов рассказывал, что Дацик пытал людей в тюрьме. Это не такой человек, с которым я стал бы общаться, руку жать, садиться за один стол. Этот человека вызывает у меня негатив.

Поступит предложение выйти с ним на голых кулаках — вот это для меня отлично бы было. Несмотря на большую разницу в весе, я бы с ним подрался. Было бы желание причинить боль. В наше время сделать человеку что-то на улице чревато законом. И это справедливо. Но голые кулаки – это разрешение на убийство. И это было бы интересно.

– Вы сидели в тюрьме в ОАЭ. Как это получилось, что запомнилось?

– Знаете, у меня там произошёл небольшой инцидент, который из словесного конфликта перешёл в рукоприкладство к органам власти. Сложилось всё так, что немного посидел в тюрьме, а потом меня депортировали. Конечно, считаю, что больше виноват он. Я должен был сдержаться.

Они не дают большие сроки, у них нет законов о покушении на жизнь сотрудников. Мы смогли договориться с этим представителем власти, он отозвал заявление, и моё дело переквалифицировали в мелкое хулиганство. В общей сложности я отсидел около девяти месяцев. И всё — меня депортировали оттуда. Я в чёрном списке, не могу туда заехать.

– В ОАЭ вы также выиграли чемпионат по боксу, как так получилось?

– Да, всё верно. Я приехал в ОАЭ в 2014 году и поучаствовал в национальном турнире. Была надежда, что поучаствую, выиграю и буду представлять эту страну. Но там обстоятельства другие. Там нужно иметь гражданство, паспорт этой страны. И только тогда можно будет участвовать. А они не дают гражданство. Сейчас, может, ситуация поменялась. Но в таком виде спорта, как бокс, им не было интереса, возможно. Я там тренировался, тренировал сам. Жил, наживал добра, а потом случился этот поход в тюрьму.

– Сейчас в большом боксе многие хотят увидеть противостояние Бетербиева и Бивола. Как вы относитесь к тому, что русские парни будут драться за границей?

– Внутри нашей страны эти противостояния – нормально. Это всё равно будет вызывать интерес. Но за рубежом, на международной арене это не будет интересно самим американцам. Не будет интересно интернациональной публике. За этим будут смотреть болельщики из России. И они просто разделятся на два лагеря. Кто-то будет болеть за Бивола, кто-то – за Бетербиева. Мне лично это не особо интересно.

– А как вы относитесь к тому, что некоторые спортсмены меняют гражданство, перестают выступать под российским флагом?

– Это сложный момент. Если они это и делают, то делают не с большим желанием. Это просто вынужденные обстоятельства. Сейчас немного сложная ситуация. И это заставляет поступать так. Я не знаю, как на это смотрю. У меня пока не наступил такой момент, мне не приходится решать такой вопрос. Не знаю, как бы я поступил в этой ситуации.

– Блиц. Есть ли у вас кумир в спортивном мире?

– Если говорить о человеческих качествах, мне очень импонирует Хабиб Нурмагомедов. Человек с прекрасными взглядами, который не забывает, откуда пришёл, с чего начинал, не забывает своих друзей, свои корни. Он подаёт правильный пример подрастающему поколению. Не то что кумир… Человек, за которым очень приятно смотреть, с которого хочется брать пример.

– Посоветуйте нашим читателям какой-нибудь крутой мотивационный фильм.

– Если честно, давно фильмы не смотрел. Но мне запомнился фильм про Мохаммеда Али с участием Уилла Смита. Раскрывает этого легендарного боксёра и как личность, и как спортсмена.

– Есть ли у вас машина, какую бы вы себе хотели?

– Сейчас машины нет. Хотел бы себе какую-нибудь Toyota Camry. Она неубиваемая, не сильно затратная. Я себя не позиционирую каким-то крутым парнем, не считаю, что машины делают человека крутым. Мне хотелось бы её, она прагматичная, мне бы для семьи была очень удобной.

– Что вы любите кушать?

– Я человек, который быстро набирает, склонен к полноте, мне приходится придерживать свой вес. А так я, как и любой представитель Дагестана, люблю хинкали, мучное, мясо, шашлык.

– Есть ли у вас мечта?

– У меня сын растёт. Я бы хотел, чтобы он рос правильно, достойно. Чтобы для него примером был его отец. Чтобы он был послушным богобоязненным мальчишкой. Чтобы это всё переросло в такое хорошее достойное будущее для него. Вот такие у меня цели в жизни.

– Обратитесь к своим фанатам?

– Хочу поблагодарить их за то, что они поддерживают, смотрят и переживают, несмотря на то, какая у меня ситуация: взлёты или падения. Идёт много поддержки от людей. Даже несмотря на то что я долго не дрался по кулáчке, хотя проявил себя именно в кулáчке. Я получаю очень много поддержки, меня это мотивирует очень. И я также желаю людям, чтобы они не теряли мотивацию, чтобы стремились быть лучше, чем были вчера. И чтобы у них всё получилось.