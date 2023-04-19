Великого боя не будет — виноваты деньги. Бетербиев и Бивол не договорились

Сложно найти болельщика бокса, который не хотел бы увидеть бой Артура Бетербиева и Дмитрия Бивола. Два крутых боксёра из России с радикально разными стилями бьются за звание абсолютного чемпиона мира — что может быть лучше? Увы, в ближайшее время мы точно не получим абсолюта в полутяжёлом весе. Хотя Бетербиев и Бивол искренне хотели договориться друг с другом, их команды не нашли общего языка. Переговоры снова сорваны.
«Я много раз говорил своей команде: «Давайте организуем этот бой». Они вели переговоры, но в итоге сообщили, что в плане бизнеса из этого не получится ничего интересного. Возможно, мы ещё сможем вернуться к этому разговору, однако сейчас не было никаких хороших предложений», — сказал Бивол Big Fight Weekend.
Вадим Корнилов, занимающийся делами Бивола, объяснил ситуацию более развёрнуто: «Мы обсуждали проведение боя в июне-июле. Буквально месяц назад вели переговоры о проведении поединка в ОАЭ или США, но суммы, которые назывались в этом разговоре… У нас не получилось осуществить то, что мы хотели. В этом бою есть две стороны, и обе — из топ-10 рейтинга лучших боксёров мира независимо от весовой категории. Обе стороны хотят зарабатывать деньги».
Таким образом, можно констатировать, что Бивол и Бетербиев в ближайшее время не встретятся в ринге. Велика вероятность, что россияне вообще никогда не подерутся: Артуру уже 38 лет, и его карьера потихоньку клонится к закату. Ещё пара успешных защит — и Бетербиев может повесить перчатки на гвоздь. Бивол моложе, но в случае ухода Артура ему будет сложно собирать пояса по отдельности, учитывая, насколько сложны в организации объединительные бои.
Увы, профессиональный бокс зачастую жесток по отношению к болельщикам, которые ждут поединков между лучшими. Бетербиев и Бивол работают с разными промоутерами и телеканалами, что и поставило крест на потенциале объединительного поединка. Да, сами боксёры хотят встретиться, но их желание в данном случае не имеет ключевого значения. Вдобавок политическая ситуация непростая: президент WBC Маурисио Сулейман уже заявил, что не санкционировал бы подобный поединок. Буквально всё против встречи Бетербиева и Бивола.
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