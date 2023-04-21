Русский десантник круче Чимаева. Павлович идёт на уникальный рекорд

В ночь с 22 на 23 апреля в Лас-Вегасе пройдёт турнир UFC Fight Night 222. Всё внимание фанатов смешанных единоборств из России приковано к главному бою, в котором Сергей Павлович сразится с Кёртисом Блэйдсом. К поединку с американцем наш богатырь подходит с уникальным достижением. И россиянин совершенно точно попытается улучшить свои показатели, чтобы стать ещё более недосягаемым для преследователей.

UFC ведёт подсчёт самой разнообразной статистики – от количества акцентированных ударов до тейкдаунов за один поединок. И Павлович является лидером по очень значимому показателю. Сергей проводит самые короткие бои в истории лиги. В среднем на поединок у россиянина уходит 2 минуты 15 секунд. А ближайшим преследователем нашего богатыря является давно завершивший карьеру Дрю Макфедрис (2.20).

Сейчас русский десантник идёт в лучшей лиге мира на серии из пяти побед. И все они были добыты в первом раунде. Засекаем! Марсело Голм был разбит за 66 секунд. На Мориса Грина ушла 131 секунда. Дольше всех держался Шамиль Абдурахимов — 243 секунды. А Деррик Льюис (55 секунд) и Тай Туиваса (54 секунды) не протерпели и минуты! Итого за пять поединков Сергей провёл в октагоне 9 минут и 9 секунд – уникальный парень.

У нас уже был один боец, который разбирался со всеми соперниками за минимальное количество времени. Этот рекорд прочили Хамзату Чимаеву. Особенно после победы над Джеральдом Миршертом, которую Борз оформил за 17 секунд. Правда, все надежды на уникальное достижение перечеркнул трёхраундовый поединок с Гилбертом Бёрнсом. Все 15 минут воины сражались в клетке, поэтому среднее время боёв Хамзата сильно пострадало.

Павлович реально идёт по невероятному графику. Но предстоящий поединок станет главной проверкой на прочность. Практически все предыдущие соперники были базовыми ударниками, поэтому ввязывались в рубку. Такая манера ведения боя подходит Сергею просто идеально. Он спокойно разбирал оппонентов в стойке, выписывая красивейшие серии ударов. После такого устоять на ногах было просто невозможно.

Блэйдс не зря носит прозвище Чёрный Хабиб. Он имеет мощные борцовские навыки, поэтому постарается использовать против Сергея именно это оружие. Но русский десантник прекрасно понимает, как работать с такими парнями. Павлович не раз доказывал, что ему хватает одного удара, чтобы наглухо вырубить соперника. И до борьбы дело может просто не дойти.