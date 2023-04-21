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Bellator 152: Анастасия Янькова – Анжела Пинк, победа российской спортсменки, болевой приём, обзор, видео

Янькова – красавица с инстинктом убийцы! Вышла и закончила всё в первом же раунде
Сергей Сорокин
Bellator 152: Анастасия Янькова – Анжела Пинк
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Тогда Анастасия и не думала, что её ждёт пятилетний простой.

21 апреля состоится огненный турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Взгляды притягивает третий по значимости бой карда, в котором схлестнутся Анастасия Янькова и Сюденюр Бостанжи. Причина такого внимания – возвращение нашей красавицы после пятилетнего простоя. А ведь карьера Русской Валькирии в MMA развивалась стремительно. И самым ярким получился третий бой.

Первой соперницей Яньковой после подписания контракта с Bellator стала американка Анжела Пинк. Она также дебютировала в организации, поэтому шансы на итоговый успех выглядели равными. Любительский бэкграунд Пинк не особенно пугал. Анжела потерпела два поражения – от Бриттани Симс и Тани Ниджар. Более того, оба раза американка проигрывала техническим нокаутом во втором раунде.

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Сама Янькова подходила к дебюту в Bellator в совершенно ином настроении. Она выиграла два поединка подряд. На White Rex — The Birth of a Nation во втором раунде была повержена итальянка Элеонора Тассинари. А на турнире EFN — Fight Nights Petersburg уже в первой пятиминутке получилось финишировать представительницу Таиланда Коммани Сор Техиран. Оба раза Русская Валькирия завершала свои поединки болевыми приёмами.

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Янькова с самого начала поединка выглядела увереннее. А вот Пинк храбрилась, но в глазах была видна паника. С первых же секунд Анастасия начала накидывать тяжелейшие удары по корпусу и в голову. Россиянка забрала шею соперницы и буквально колотила Пинк. Анжела не смогла долго держаться на ногах и отправилась на канвас. А Русская Валькирия оказалась в своей стихии. Янькова в блестящем стиле захватила руку и вышла на болевой приём, заставив американку сдаться.

Права на видео принадлежат Okko. Просмотреть полный бой можно на YouTube-канале Okko MMA.

Пинк после поражения от Яньковой продолжила проваливать один поединок за другим. Ещё пять раз она отдавала бои уже в первом раунде, после чего приняла решение завершить профессиональную карьеру. Да и сама Анастасия недолго выходила в октагон. Вета Артеага и Элина Каллиониду были биты раздельным решением судей, а поражение от Кейт Джексон заставило на целых пять лет покинуть профессиональный спорт.

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Сегодня Русская Валькирия вернётся! Соперницей станет 19-летняя турчанка, которая в 2022 году стала чемпионкой по муай-тай. И нет никаких сомнений, что с ней Анастасия попытается разобраться в своём стиле – эффектно и в первом раунде.

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