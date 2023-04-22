Русский великан нокаутировал соперника — и проиграл. Самый неуклюжий дебют в Bellator

В попытках «догнать и перегнать» UFC промоушен Bellator идёт на странные эксперименты: например, там решили провести два турнира за два дня. Минувшей ночью состоялся первый из спаренных турниров, и для российских болельщиков там был интересный бой. Ведь на Bellator 294 дебютировал Сергей Билостенный — мощный отечественный тяжеловес, идущий на серии из пяти побед в российских организациях. Но старт за океаном получился смазанным.

Нехорошие предчувствия появились сразу после того, как стало известно имя соперника. Сергея бросили под опытного американца Тайрелла Форчуна, проведшего в Bellator, без шуток, абсолютно всю карьеру. Дебютант лиги против парня, идущего под пятым номером в рейтинге тяжеловесов! Что-то похожее было при дебюте Сергея Павловича в UFC, когда того безжалостно швырнули под каток имени Алистара Оверима. За Билостенного стало откровенно тревожно.

Форчун с первых секунд боя захватил инициативу. Он не пытался перебить россиянина, а сразу поволок того в партер. Американец занял позицию сверху, и тут Сергей ударил того локтем в затылок. Тайрелл «съел» запрещённый удар и продолжил прессинговать. Спортсмены отошли к сетке, где Билостенный снова оказался зажат. Его оппонент нагнул голову — и Сергей стал снова лупить по ней локтем. Увы, удары действительно летели в область затылка, куда бить запрещено.

Рефери действовал странно: он вроде бы и предупредил Сергея, но не думал разнимать спортсменов. Россиянин выбросил примерно два десятка таких ударов, американец упал, и наш спортсмен продолжил бить по его голове уже кулаком — причём тоже в область затылка. Рефери побежал останавливать поединок, Билостенный поднял руки, однако сразу понял, что будут проблемы. И действительно, после короткого совещания Сергея дисквалифицировали, а победу отдали Форчуну.

С одной стороны, хочется сказать, что Билостенного откровенно подставили. Рефери должен был действовать активнее и вовремя поднять бойцов вместо того, чтобы позволять Сергею забивать оппонента запрещёнными ударами. Но россиянин может винить только себя: видимо, в боевом кураже он попросту забыл, что по затылку бить нельзя. Да, Билостенный дебютировал в Bellator максимально неуклюже, но это не беда. Победы ещё обязательно придут.