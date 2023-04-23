Дэвис — копия молодого Тайсона. Танк тоже загубит тюрьмой лучшие годы карьеры?

Прошло всего несколько часов после главной победы в карьере Джервонты Дэвиса. Американский Танк встретился в Лас-Вегасе с ранее не битым Райаном Гарсией в грандиозном бою: сначала отправил соперника в нокдаун, а в седьмом раунде и вовсе нокаутировал коротким ударом в корпус. Дэвис искренне радовался успеху: ведь благодаря выигранному пари с Гарсией он получит не только свой гонорар, но и деньги соперника. А в зрительном зале шумно радовался победе легендарный Майк Тайсон, который тепло относится к Джервонте.

Нельзя сказать, что между Дэвисом и Тайсоном идеальные отношения. Танк вообще очень сложный парень, не переносящий даже справедливую критику. Ранее Железный Майк позволил себе немного принизить Джервонту, и тот ответил максимально жёстко: заявил, что его техника намного лучше, чем была у Тайсона, а удар у них на одном уровне. Впрочем, Майк не отличается обидчивостью и незадолго до боя Танка объяснил, почему боксёрский стиль Дэвиса очень похож на его собственный.

Джервонта Дэвис отправил Райана Гарсию на настил ринга Фото: Al Bello/Getty Images

«Теперь я понял, почему говорят, что он дерётся, как Майк Тайсон, потому что он летает по воздуху, что обычно плохо, потому что у тебя нет силы в воздухе. Но для него, как и для меня, крепость наших ног, как я уже говорил, подбрасывает нас вверх, словно выстрел из лука, и эту силу невозможно остановить. Поэтому он и дерётся, как я. Он во всех отношениях хороший боец. Его называют невысоким в 5 футов 5 дюймов, но он может делать всё что угодно», — сказал Тайсон на телешоу TMZ Sports.

Увы, Джервонту и Майка роднит не только боксёрский стиль. В своё время Тайсон на пике карьеры скандально оказался в тюрьме после обвинения в изнасиловании: боксёр провёл за решёткой три года и вернулся совсем не тем, что прежде. Да, Майк провёл ещё множество ярких боёв и всё равно стал легендой, но его путь мог оказаться куда успешнее, если бы удалось избежать тюремного заключения. Об этом регулярно с горечью говорит сам Тайсон, только время вспять уже не повернуть.

И вот теперь подобная участь может ожидать Дэвиса. В мае у боксёра суд: Танка обвиняют в том, что он спровоцировал ДТП, где пострадало сразу несколько человек. Джервонта не только не имел права управлять автомобилем, но ещё и скрылся с места происшествия. Боксёру грозит семь лет тюрьмы — почти столько присудили в 1992 году Тайсону, который вышел раньше лишь благодаря хорошему поведению. Если Дэвиса приговорят хотя бы к половине подобного срока, его карьера будет уничтожена. Не желаем никому подобной участи.