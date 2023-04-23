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Джервонта Дэвис — Райан Гарсия, итоги боя, Майк Тайсон, Дэвис может сесть в тюрьму

Дэвис — копия молодого Тайсона. Танк тоже загубит тюрьмой лучшие годы карьеры?
Александр Фролов
Дэвис — копия молодого Тайсона
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Джервонте грозит семь лет за решёткой.

Прошло всего несколько часов после главной победы в карьере Джервонты Дэвиса. Американский Танк встретился в Лас-Вегасе с ранее не битым Райаном Гарсией в грандиозном бою: сначала отправил соперника в нокдаун, а в седьмом раунде и вовсе нокаутировал коротким ударом в корпус. Дэвис искренне радовался успеху: ведь благодаря выигранному пари с Гарсией он получит не только свой гонорар, но и деньги соперника. А в зрительном зале шумно радовался победе легендарный Майк Тайсон, который тепло относится к Джервонте.

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Нельзя сказать, что между Дэвисом и Тайсоном идеальные отношения. Танк вообще очень сложный парень, не переносящий даже справедливую критику. Ранее Железный Майк позволил себе немного принизить Джервонту, и тот ответил максимально жёстко: заявил, что его техника намного лучше, чем была у Тайсона, а удар у них на одном уровне. Впрочем, Майк не отличается обидчивостью и незадолго до боя Танка объяснил, почему боксёрский стиль Дэвиса очень похож на его собственный.

Джервонта Дэвис отправил Райана Гарсию на настил ринга

Джервонта Дэвис отправил Райана Гарсию на настил ринга

Фото: Al Bello/Getty Images

«Теперь я понял, почему говорят, что он дерётся, как Майк Тайсон, потому что он летает по воздуху, что обычно плохо, потому что у тебя нет силы в воздухе. Но для него, как и для меня, крепость наших ног, как я уже говорил, подбрасывает нас вверх, словно выстрел из лука, и эту силу невозможно остановить. Поэтому он и дерётся, как я. Он во всех отношениях хороший боец. Его называют невысоким в 5 футов 5 дюймов, но он может делать всё что угодно», — сказал Тайсон на телешоу TMZ Sports.

Увы, Джервонту и Майка роднит не только боксёрский стиль. В своё время Тайсон на пике карьеры скандально оказался в тюрьме после обвинения в изнасиловании: боксёр провёл за решёткой три года и вернулся совсем не тем, что прежде. Да, Майк провёл ещё множество ярких боёв и всё равно стал легендой, но его путь мог оказаться куда успешнее, если бы удалось избежать тюремного заключения. Об этом регулярно с горечью говорит сам Тайсон, только время вспять уже не повернуть.

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И вот теперь подобная участь может ожидать Дэвиса. В мае у боксёра суд: Танка обвиняют в том, что он спровоцировал ДТП, где пострадало сразу несколько человек. Джервонта не только не имел права управлять автомобилем, но ещё и скрылся с места происшествия. Боксёру грозит семь лет тюрьмы — почти столько присудили в 1992 году Тайсону, который вышел раньше лишь благодаря хорошему поведению. Если Дэвиса приговорят хотя бы к половине подобного срока, его карьера будет уничтожена. Не желаем никому подобной участи.

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