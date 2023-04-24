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Сергей Павлович – Кёртис Блэйдс, победа нокаутом в первом раунде, следующий соперник россиянина, Джон Джонс

У Павловича в UFC всего один конкурент. Да и тот спешит на пенсию
Сергей Сорокин
Сергей Павлович
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Шансы увидеть бой Сергея с Джоном Джонсом крайне малы.

Сергей Павлович в блестящем стиле нокаутировал Кёртиса Блэйдса. Россиянин добыл победу в шести поединках подряд, причём неизменно финишировал соперников в первом раунде. И сразу после завершения боя с американцем наш богатырь обратился к UFC: «Мне нужен мой пояс. Где мой пояс?» Павлович показал руководству – больше ждать и принимать любые вызовы он не собирается.

Россиянин совершенно точно хочет получить следующий бой максимально быстро. Но, видимо, придётся набраться терпения. Принимать вызовы от парней, которые ниже Блэйдса в рейтинге тяжеловесов, нет никакого смысла. Сергей уже продемонстрировал, что такие ребята против него в октагоне не доживают даже до второго раунда. Кроме того, многих из них он уже бил.

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Остаётся всего лишь три варианта. Сергея интересует только поединок с Джоном Джонсом. Но у Костяного уже запланирован бой со вторым номером рейтинга – Стипе Миочичем. Однозначно, Павлович будет готов выйти в качестве запасного. Недавно он уже выполнял эту роль во время предыдущего титульника. А если Стипе снимется (проблемы со здоровьем продолжают его мучить), то россиянин с удовольствием займёт вакантное место.

Если же поединок Джонса и Миочича всё-таки состоится, ждать придётся долго. А главная опасность заключается в том, что после боя оба (!) могут завершить карьеру. Костяной уже намекнул, что рассчитывает повесить перчатки на гвоздь после предстоящего поединка. А Стипе, если потерпит второе болезненное поражение подряд, в 40 лет тоже может принять волевое решение – и уйти из большого спорта.

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Если такой сценарий действительно претворится в жизнь, Павловичу будет ещё легче завладеть поясом. Он станет вакантным, а в титульнике зарубятся Сергей и француз Сириль Ган. В этом можно даже не сомневаться. Именно эти два парня на данный момент достойнее всех остальных в тяжёлом весе. Вот только возникает вопрос относительно того, насколько конкурентным окажется Сириль. Против Джонса, простаивавшего три года, он выдержал всего лишь 2 минуты 4 секунды, после чего был цинично задушен. Что с ним сделает набравший обороты Павлович – сложно представить.

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Бой с Джонсом может стать частью грандиозного наследия Павловича. Складывается ощущение, что если кто-то и может остановить легендарного американца, то это именно наш русский десантник. А если Костяной всё-таки «сбежит», Сергей перетрёт в порошок весь остальной дивизион. И тогда он может стать чемпионом на очень долгое время.

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