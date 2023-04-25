Вместо супербоя – тюремные нары. Полиция уже выехала за Диазом

После завершения карьеры в UFC Нейту Диазу не живётся спокойно. Он постоянно попадает в неприятные ситуации. А одна из них и вовсе может обернуться для американца тюремным сроком. Видимо, главный гангстер на планете всё-таки решил оправдать свой неофициальный статус попаданием за решётку. Правда, на носу у Нейта боксёрский поединок с Джейком Полом. Но есть подозрение, что этому бою уже не суждено состояться.

На прошлой неделе Диаз посетил боксёрский турнир Misfits Boxing в Новом Орлеане. Сначала прямо во время события Нейт, который находился в зрительном зале, швырнул бутылку с водой в известного американского футболиста Чейза Демура. Экс-бойца UFC выгнали на улицу, но это его не успокоило. Завязалась массовая драка, в которой Диаз не церемонился с соперниками. Нейт поймал одного из них на гильотину и попросту отправил «спать».

Пострадавшим оказался Родни Петерсен, который получил широкую известность в социальных сетях благодаря сходству с популярным блогером Логаном Полом, братом Джейка. Он продемонстрировал на камеру разбитую голову, повреждённую при падении, а также обратился к Диазу: «Понятия не имею, что я сделал Нейту Диазу. Но вот что скажу. Я вырублю его в следующий раз, когда увижу. Ты застал меня врасплох, чувак. Ты думал, что я Логан? Что за ерунда?»

Угрозы от блогера – самое меньшее из зол, которые подстерегают Диаза. Полиция Нового Орлеана выдала ордер на арест Нейта. Он подозревается в нанесении побоев второй степени после уличной драки. И доказательств – предостаточно! На камере видеонаблюдения прекрасно видно, как Диаз душит Петерсена и отправляет того «спать». Повреждения на видео Родни также были натуральными. Видимо, избежать тюремного срока главному гангстеру UFC будет крайне непросто.

А у Диаза были грандиозные планы. Во-первых, 5 августа он должен был провести боксёрский поединок с Джейком Полом. Во-вторых, Нейт даже анонсировал возвращение в UFC. Но, видимо, всему этому не суждено состояться.

Буквально на днях последний поединок перед тюрьмой, вероятнее всего, провёл Джервонта Дэвис. Но у него было намного более запутанное дело, которое пришлось разбирать на протяжении длительного времени. А в случае с Диазом все доказательства уже на руках у полиции. И правосудие может настигнуть Нейта практически моментально.