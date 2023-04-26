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Александр Емельяненко — Евгений Ершов, бой 26 мая 2023 года, кто фаворит

Емельяненко опускается на дно. Теперь Сашу изобьёт гламурный певец
Роман Дёмин
Александр Емельяненко — Евгений Ершов
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Брат Последнего Императора даже не успеет согнать живот.

Некогда славное имя Александра Емельяненко продолжают активно использовать, чтобы заработать ещё немного лёгких денег. Совсем недавно боец вернулся после очередного «странного периода», когда на пару месяцев пропадал с радаров. Александр сменил имидж, растерял спортивную форму — но уже готовится к новому поединку, запланированному на 26 мая. Следующим соперником Емельяненко станет блогер, певец и боец поп-ММА Евгений Ершов.

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Хотя Ершов сделал себе имя на песнях и съёмках забавных видео, на уровне поп-единоборств он провёл несколько достаточно неплохих боёв. У Евгения нет серьёзного опыта или умений, зато он неплохо пользуется своими габаритами. Рост Ершова составляет 190 сантиметров, в чём он практически не уступает Емельяненко, хотя массы блогеру, очевидно, не хватает. Зато он почти на 20 лет младше Александра и в выносливости точно превзойдёт легенду ММА.

А вот с формой Емельяненко, по всей видимости, ситуация обстоит катастрофически. Да, сейчас ветеран наконец-то стал выкладывать видео с тренировок, только выглядит он там откровенно слабо. Александр заметно располнел и замедлился: непривычно снова видеть звезду ММА с достаточно солидным животом. Да, у Емельяненко есть месяц, чтобы привести себя в более-менее спортивный вид, но вряд ли он сумеет показать достойный уровень в поединке. Слишком мало времени на подготовку.

К сожалению, Емельяненко почти наверняка снова проиграет. Если Ершов использует тактику Святослава Коваленко и не постесняется откровенно убегать в опасных ситуациях, нынешний Александр его попросту не догонит. Грустно видеть, как спортсмен с великой фамилией дерётся против откровенных ноунеймов — и даже там находится в статусе аутсайдера. Лучше бы Емельяненко приостановил карьеру или даже вовсе её закончил. Пока она окончательно не превратилась в балаган.

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