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Иван Емельяненко — Алексей Леденёв: когда бой, где пройдёт, отмена поединка с Фабио Мальдонадо

Вместо экс-бойца UFC красавчик из поп-MMA. Ивана Емельяненко спасают от избиения?
Роман Дёмин
Ивана Емельяненко спасают от избиения?
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Опасного бразильца заменили на основателя Лиги Дзюдо со Звёздами.

26 мая в Москве состоится турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Особенный интерес он привлекает по той причине, что в карде значится дебютный поединок Ивана Емельяненко. Младший брат Александра и Фёдора в 35 лет начнёт свою карьеру в смешанных единоборствах. Изначально планировалось, что он зарубится с бывшим бойцом UFC Фабио Мальдонадо. Но, видимо, Ивана всё-таки решили поберечь. Поэтому ровно за месяц до турнира у него поменялся соперник.

В дебютном бою младший брат семейства Емельяненко сразится с Алексеем Леденёвым. Это опытный 38-летний боец, который обладает мощным бэкграундом. Он является российским дзюдоистом, призёром первенств Европы среди молодёжи, чемпионом России 2007 года, призёром этапов Кубка мира и мастером спорта России международного класса. Свою любовь к единоборствам Алексей доказывает не только в октагоне. Он создал специальную Лигу Дзюдо со Звёздами.

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Сейчас Леденёв выступает в поп-MMA на просторах промоушена «Наше Дело». И соперники у него были довольно любопытные. В первом же своём бою Алексей потерпел поражение. Его за 14 секунд (!) нокаутировал Денис «Большой Папа» Вильданов. Поражение очень сильно обозлило Леденёва. И после этого он больше не проигрывал.

Последовательно Алексей победил Максима «Топора» Щербакова, Нарека «Пухляша» Симоняна и Женю Ершова. Да-да, того самого, с которым 26 мая предстоит драться Александру Емельяненко. Леденёв размолотил Ершова, не оставив на его лице живого места. И в итоге легко забрал победу единогласным решением судей.

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Новый соперник Емельяненко выглядит намного менее статусно, чем Фабио Мальдонадо. Но и его нельзя недооценивать. Алексей имеет мощную школу дзюдо, умеет очень качественно бороться. А в бою с Ершовым Леденёв продемонстрировал умение ярко работать в стойке. Ивана попытались спасти от лютого бразильца. Но получится ли сохранить лицо в битве с Алексеем – большой вопрос!

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