Мешают «антидемократия» и флаг России. Почему США взрывают любительский бокс

Любительский бокс, который в последние годы и так изрядно настрадался, настигла очередная грустная новость. Федерация бокса США официально вышла из Международной боксёрской ассоциации (IBA), что неизбежно приведёт к масштабному расколу. Американцы уже заявили, что создают свой противовес IBA — организацию под названием «Всемирный бокс». Кроме США, туда уже вошла Великобритания, а в ближайшем времени новыми членами станут ещё несколько стран.

Фрагмент заявления от Федерация бокса США Фото: Официальный сайт Федерации бокса США

Решение американцев не удивило, о возможном уходе из IBA они говорили уже давно. Всё стало ясно после бойкота чемпионатов мира, объявленного США и несколькими западными странами. Нет сомнений, что любительский бокс ждут очередные тяжёлые времена, ведь двоевластие нигде и никогда не шло на пользу. «Всемирный бокс» и IBA будут бороться за турниры и право проводить отбор на ОИ, а пострадавшими, как это всегда и бывает, окажутся спортсмены со зрителями. А почему США вообще покидают IBA, существующую с 1920 года?

Американцы постарались детально объяснить своё решение, чтобы выход из IBA не казался банальной политической акцией. На сайте Федерации бокса США опубликовано пространное заявление, насчитывающее целых 20 пунктов. Там много «воды» и восхваления самих себя: в частности, называется количество медалей, добытых на ОИ американскими боксёрами, и несколько раз подчёркивается «хорошая репутация США в мире бокса». Но есть и интересные детали — давайте их изучим.

Например, есть в заявлении такая фраза — «Лидеры IBA не смогли внести нужных изменений, требуемых отчётом Ненада Лаловича и рекомендованных Международным олимпийским комитетом». Да, несколько лет назад IBA действительно погрязла в судейских и финансовых скандалах, что привело к лишению признания от МОК. Но после того скандала главой IBA стал россиянин Умар Кремлёв, оперативно решивший денежные, организационные и бóльшую часть судейских проблем любительского бокса. Что признают почти везде, кроме США.

Кремлёв вообще очень раздражает американцев. В своём заявлении они припомнили главе IBA недавнюю фразу про «гиен, бойкотирующих чемпионаты мира». В Федерации бокса США сочли слова Кремлёва «антидемократическими, непрофессиональными и ущемляющими права других стран». Веская причина, чтобы уходить из организации с вековой историей. Нравится Кремлёв или нет, но, если покидать IBA каждый раз, когда там «не такой» президент, никакого совместного будущего не построить.

Ещё одна претензия — «Попытки IBA саботировать систему квалификации боксёров на ОИ». Только что странного в том, что Международная боксёрская ассоциация хочет, чтобы на ОИ отбирались через её турниры? Это абсолютно логично. Да, МОК временно отстранял IBA, в том числе из-за огромных финансовых долгов, но теперь они закрыты. Проблемы с низкой квалификацией судей и договорными боями тоже сходят на нет. В чём сложность вернуть IBA её законные права, непонятно.

Умар Кремлёв Фото: РИА Новости

В США также переживают, что Кремлёв привёл за собой «Газпром», компанию, которая находится «под многочисленными санкциями». Американцам не хватает «финансовой прозрачности». Раньше, когда кошелёк IBA был абсолютно пустым, прозрачность действительно была, тут не поспоришь. Жаль, в заявлении не упоминается, что призовой фонд для участников ЧМ теперь оказался рекордно большим. А ведь именно заботой о спортсменах американцы оправдывают решение разорвать отношения с IBA.

Главное в заявлении Федерации бокса США кроется, конечно, в пункте под номером 12. Цитируем его часть: «IBA разрешила спортсменам из стран, которые находятся под санкциями МОК, участие в чемпионатах мира со своими национальным флагом и гимном». Действительно, катастрофа вселенского масштаба. Боксёрам-любителям, не имеющим никакого отношения к политическим событиям, разрешили выходить под своим флагом на чемпионате мира! Мировой бокс в смертельной опасности, не иначе.

Всё это было бы смешно, если бы не было так грустно. Согласны мы с решением США или нет, но любительский бокс действительно получил очередной удар в челюсть. Если между двумя влиятельными организациями затянется политическая война, это может привести к любым последствиям, кроме положительных. Боксёры либо не смогут участвовать в турнирах, либо там будет пониженная конкуренция, что тоже грустно. Соответственно, зрители тоже окажутся в проигрыше. А кто тогда победитель?