Американец приехал за ударом Русской кувалды. Кудряшов нокаутировал Шумейкера

Несмотря на агрессивную конкуренцию со стороны смешанных единоборств, бокс в России продолжает процветать. 27 апреля во Владикавказе состоялся очередной турнир промоушена Pravda Boxing. В главном бою вечера выступал знаменитый Дмитрий Кудряшов: хотя 37-летний боксёр с говорящим прозвищем Русская кувалда уже заявлял о завершении карьеры, он продолжает активно выступать. Из пяти последних боёв Дмитрий выиграл только два, что не мешает ему всегда нацеливаться на нокаут.

В соперники российскому спортсмену подобрали Сэма Шумейкера — 38-летнего американца, сколотившего себе имя в боях на голых кулаках, но имеющего и определённый опыт в профессиональном боксе. Американец по прозвищу Сельский молот старался поддать огня на пресс-конференциях: стучал по челюсти Кудряшова игрушечным молотком и всячески угрожал россиянину, пытаясь вывести того из себя. Впрочем, на умудрённого чемпионскими боями Дмитрия это не производило никакого впечатления.

Кудряшов начал поединок уверенно, постаравшись сразу удивить американца жёсткими ударами. Впрочем, Сельский молот спокойно отработал в защите, не забывая успешно контратаковать. Казалось, что сейчас Шумейкер поймает свой бокс, но на середине второй минуты Сэм неожиданно упал в нокаут! Во время размена россиянин попал левым боковым точно в лоб своего соперника: Шумейкер закатил глаза и рухнул как подкошенный. Рефери понял, что смысла в отчёте нет — и остановил бой. Победа Кудряшова!

С точки зрения результата поединок, конечно, порадовал, но уровень оппонента Русской кувалды откровенно огорчил. Шумейкер не продержался в ринге и двух минут, зато широко улыбался сразу после того, как оклемался от нокаута. Американец подзаработал деньжат, посмотрел Россию и вообще замечательно провёл время. Кудряшов тоже получил гонорар, да ещё и победил. Все довольны, всё хорошо, но в следующий раз хотелось бы увидеть более конкурентную схватку.