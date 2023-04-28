Как сделать Халка боксёром? Тренер Штыркова — про Магу, Усика и Фьюри

Один из главных трендов последних лет в единоборствах — переход бойцов ММА в классический бокс. Конечно, условный Магомед Исмаилов и не думает идти за чемпионскими поясами WBO или IBF: для этого нужно заниматься боксом с раннего детства и концентрироваться только на нём. А парни из смешанных единоборств в боксе просто зарабатывают деньги и радуют публику. Мы поговорили с Михаилом Шевелёвым — опытным тренером по боксу, подготовившим боксёрский дебют Ивана Штыркова.

— Почему Штырков выбрал вас в качестве тренера?

— Даже не знаю. Давай, говорит, поработаем. Вроде сработались, ему понравилось.

— Насколько сложно работать с таким крупным парнем, как Штырков, учитывая, что вы заметно уступаете ему в габаритах?

— Сложности здесь нет. Просто, если взять бойцов ММА, у каждого свой стиль. Нужно искать отдельный подход.

— Почему у бойцов ММА сохраняется настолько специфичная техника даже при переходе в бокс? Они почти не используют классические удары. Не могут перестроиться?

— Да нет, почему. Просто кому как удобнее.

— Пересматривали бой Штыркова с Исмаиловым?

— Конечно, несколько раз. Парни показали неплохой уровень, но Иван не раскрылся в этом бою. Процентов 70 показал от возможного, не больше. Этому есть несколько причин. Например, травма плеча, отсутствие спарринг-партнёра. Где-то недоработали, где-то перебрали. Не хватало чуть-чуть взрывов, ещё чего-то.

Хотелось, чтобы Штырков выиграл. И бой был такой… Я думал, что Иван выигрывает. Нужно было добавлять, рисковать даже. Шанс нокаутировать был.

— Считаете ли, что можно было насчитать ничью?

— Да, думаю, ничья стала бы справедливым решением.

— Насколько тяжело вам было работать с грандом ММА, не давила ли на вас ответственность?

— Да нет, в принципе. Просто нужно психологически перестраиваться. Где-то нужно быть более сконцентрированным. Когда боец такого уровня, нужно убирать что-то лишнее и концентрироваться только на тренировках. Нужно убирать другие персональные тренировки, готовиться морально к каждой тренировке.

— Мага — коренастый, достаточно хорош в боксе, неплохо двигается. Как его оцените?

— Для своей ситуации, учитывая, что он из другого вида спорта — оценю достаточно неплохо.

— Если Штырков и Исмаилов проведут реванш, что поменяли бы в подготовке?

— Нужно делать тренировочный лагерь, настоящий. Нужны два спарринг-партнёра, это 100%. Плюс не должно быть отвлекающих факторов абсолютно. Чтобы не было ничего лишнего, что может сбить концентрацию.

Иван Штырков Фото: vk.com/rccboxing

— Штырков заявил, что видит себя в кулачных боях, а с ММА он может завязать из-за отсутствия мотивации. Каковы его перспективы в кулáчке и почему такой выбор, а не бокс?

— Наверное, в бокс уже поздно. Да, драться с соперниками уровня Исмаилова можно. А с боксёрами уже гораздо сложнее, плюс возраст берёт своё, травмы. А в кулáчке шансы есть, Иван здесь вполне хорош.

— Чем принципиально отличаются кулачные бои от бокса?

— Раньше я кулáчку вообще не смотрел. Только в последние пару недель немного окунулся. Бокс, конечно, это классика. В кулáчке многое решают физические данные, кто мощнее и характернее. Конечно, есть свои тонкости. Можно брать и элементы из бокса, например клинч.

— Появятся когда-нибудь тренеры по кулачным боям?

— Не обязательно, могут тренировать и специалисты по боксу. Нужно просто переключаться, смотреть много кулáчки, чтобы понимать и отрабатывать нюансы. Учитывать, что раунды короткие, их всего несколько. Не нужно давать спортсмену много работы на выносливость, перенести прицел немного на другие вещи. Взрывная работа, точность.

— Вам где интереснее видеть Штыркова, в кулáчке или в боксе?

— Можно и там, и там. Главное, чтобы было интересно публике и бойца по финансам всё устраивало.

— Бой Джервонты Дэвиса и Райана Гарсии. Верите, что Дэвис победил только благодаря знанию о травме Гарсии?

— Да нет, конечно, там всё очевидно. Разный уровень бокса. Гарсия просто начал выкидывать джебы, было понятно, что скоро всё закончится не в его пользу. Джервонта намного выше уровнем, на голову или даже две.

— Назовите несколько боксёров, которые сейчас выше на голову, чем все остальные.

— Дмитрий Бивол, конечно. Тайсон Фьюри, Дэвин Хэйни. Ломаченко тоже, но там года подходят, уже на спаде. Хотя Василий ещё может показать качественный бой. Усик тоже, мне кажется, уже на небольшом спаде. Он ещё покажет, конечно, но уже начинается спад.

— Оцените бой Рахимова и Кордины с точки зрения эксперта.

— Шавкат выдал хорошее выступление. Поединок вообще получился ярким, эффектным. Рахимов сделал всё, что мог, но где-то чуть не повезло. Может, кроются проблемы небольшие в подготовке.

— Давайте вспомним бой Кудряшова и Евгения Тищенко.

— Кудряшов и Тищенко, в принципе, на разных уровнях бокса. Тищенко — олимпийский чемпион с богатой любительской карьерой, понятно было, что он должен был побеждать Кудряшова. Конечно, Женя мог и сильнее отработать тогда. Да, у Тищенко не всегда получается нокаутировать соперников, но он растёт от боя к бою.

— Если бой Фьюри и Усика всё-таки состоится, на кого бы поставили?

— Саша — красавчик, конечно, но небольшой перевес всё-таки у Фьюри. Усик — молодец, он может удивить в этом бою, но предпочтение отдаю Тайсону.

— Сможет ли Бивол снова победить Канело в реванше?

— Думаю, Дмитрий победит, да. Смотрел последний бой Сауля, он ничего особенного не показал. Конечно, Канело может и перестроиться, вдруг он банально недооценил Бивола перед первым поединком. Тогда Дмитрий был на высоте, сделал всё правильно. С тем боксом, который Канело показывает, Бивола сейчас не обыграть. Его вообще почти невозможно перебоксировать.

Первый поединок Дима выиграл за счёт отличного тайминга, все паузы заполнял ударами, джебами. Не позволял Канело воспользоваться ни единым моментом, идеально контролировал дистанцию.

— Не раздражает ли тот факт, что Бивол провёл 11 успешных защит титула, но в России его по большому счёту узнали только после победы над Альваресом?

— Это профессиональный бокс, не могу это осуждать или оценивать. Такой путь у Бивола, что тут скажешь.

Иван Штырков Фото: vk.com/rccboxing

— Альварес не скрывает пристрастия к вину. Насколько это может мешать подготовке?

— Алкоголь вреден в любом случае, даже немного выпить — уже негативно влияет на подготовку. Обязательно сыграет злую шутку. Углеводные окна, кстати, можно заполнять не только пивом, как многие думают. Алкоголь убивает всё — мозг, сердце, печень.

У меня был знакомый пермский боксёр. Очень хороший, талантливый. Но пристрастие к алкоголю отправило карьеру на дно.

— Впереди мужской ЧМ по боксу, но туда не поедут сразу несколько сильных сборных. Можно ли называть это настоящим чемпионатом мира?

— А почему бы и нет? Вот такая сейчас ситуация. У наших спортсменов есть хорошие шансы привезти побольше медалей. Что есть, то есть, что тут изменить.

— Прогноз на бой Магомеда Курбанова и Мишеля Соро?

— Магомед обязан выигрывать бой, и он победит. Других вариантов тут нет.