Кратос стал сначала красным, а потом — синим. Но победил Фролича!

Кулачные бои — это будущее единоборств. Во всяком случае, так думают в Екатеринбурге: промоушен RCC, прославившийся крутыми турнирами по боксу и ММА, решил провести первый в своей истории вечер кулачных боёв. В качестве ведущего позвали Магомеда Исмаилова, а состав участников подобрали настолько мощный, чтобы любители кула́чки точно не ушли разочарованными. В главном бою и вовсе дрался звёздный Сергей Калинин по прозвищу Кратос, против которого выставили бразильца Кристиана Фролича.

Кратос бóльшую часть карьеры провёл в смешанных единоборствах, будучи там откровенно средним бойцом, но уже в зрелом спортивном возрасте перебрался в кулачные поединки. Там Калинин нашёл себя: бескомпромиссный стиль и мощные удары с обеих рук сделали его одним из самых известных кулачных бойцов. А вот Фролич, который в ММА был достаточно неплох, на уровне кулачки пока не котируется так высоко. Неудивительно, что Сергей считался фаворитом.

После шикарно оформленного выхода бойцов главный бой турнира стартовал. Кратос начал максимально жёстко: бросился на бразильца с тяжеленными боковыми, но Кристиан ловко выбрался из-под шквала атак. Россиянин продолжал давить, бразилец отвечал редкими контратаками. Незадолго до конца первого раунда Калинин жёстко попал на выходе из клинча, и его соперник устоял на ногах буквально чудом. Казалось, что во втором раунде Фролича неминуемо добьют, но темп поединка заметно снизился.

В третьей двухминутке Кристиан немного осмелел, стал выбрасывать серии, хотя и продолжал работать вторым номером. А перед перерывом парни едва не опрокинули друг друга одновременными встречными ударами. Скорости же продолжали падать, окровавленные спортсмены почти перестали попадать силовыми ударами. Снижение темпа играло на руку Фроличу, сохранившему чуть больше сил. Но удачная концовка не позволила ему выиграть

Судьи единогласным решением отдали победу Кратосу с одинаковым счётом 48-47. Пожалуй, такой вердикт выглядит справедливым, учитывая ударное начало в исполнении россиянина. Но на победителя было откровенно жалко смотреть: если в бою он был красным от крови, то уже при объявлении результатов Сергей стал синим от многочисленных гематом. Мага Исмалов в концовке сказал очень правильные слова: «Это было слишком жёстко, парни».