Стрельба по зайцу забыта, впереди — ЧМ. Там Гаджимагомедова ждёт самый сложный соперник

В Ташкенте (Узбекистан) стартует чемпионат мира по боксу среди мужчин. Один из самых титулованных спортсменов в составе сборной России — 26-летний Муслим Гаджимагомедов (до 92 кг). Муслим — уроженец Дагестана, является воспитанником махачкалинской школы бокса. В 2016 году Гаджимагомедов выиграл первое золото чемпионата России, а через год заявил о себе на международном уровне: Муслим завоевал серебро чемпионата Европы, уступив в финале Джозефу Уорду.

Прорывным для Гаджимагомедова стал 2019 год: в июне он победил на Европейских играх в Минске, а в сентябре стал чемпионом мира, победив в финале Хулио Кастильо из Эквадора. Так Гаджимагомедов стал одним из сильнейших боксёров сборной России и надеждой на олимпийские медали в Токио. В 1/8 финала ОИ россиянин расправился с Абдельхафидом Беншаблом, в четвертьфинале победил немца Аммара Абдулджаббара, а в полуфинале — новозеландца Дэвида Ньика.

Муслим Гаджимагомедов и Хулио Сесар ла Крус Фото: РИА Новости

Серебро ОИ и дебют в профи

В поединке за золото Олимпийских игр зрителей ожидало противостояние действующего чемпиона мира против действующего олимпийского чемпиона: в соперниках у Муслима был опытнейший кубинец Хулио Сесар ла Крус. Правда, в Рио-де-Жанейро кубинец выступал в более лёгкой категории — до 81 кг. Ла Крус отбегал от Гаджимагомедова все три раунда, забрал победу по очкам и стал двукратным олимпийским чемпионом, а Муслим довольствовался только серебром.

После Олимпийских игр Гаджимагомедов решил дебютировать на профессиональном ринге, причём времени на подготовку взял совсем немного. Уже в декабре 2021 года Муслим провел бой против колумбийца Дейбиса Беррокаля и одержал победу техническим нокаутом во втором раунде. Впрочем, россиянин не собирался оставлять любительскую карьеру и планировал выступить на чемпионате Европы.

Однако планам Гаджимагомедова не суждено было сбыться. На ЧЕ-2022 россиян не допустили, Муслим выступил в составе сборной России на командном Интерконтинентальном Кубке «Лига бокса» в Москве, где одержал четыре победы. Последним любительским турниром, в котором принял участие Гаджимагомедов, стал турнир на призы короля Марокко Мухаммеда VI в Марракеше. В полуфинале россиянин вновь столкнулся с кубинцем Хулио Сесаром ла Крусом и вновь уступил: если в финале Олимпиады счёт был 5:0 в пользу кубинца, то в Марокко ла Крус победил со счётом 4:1.

Параллельно Гаджимагомедов успел угодить в небольшой скандал: в сеть попало видео, как боксёр преследует на внедорожнике зайца и стреляет в животное из пистолета. Тогда поднялся изрядный шум, и полиция даже проводила проверку. Но теперь всё забыто — мысли только о спорте.

Решающий ЧМ Гаджимагомедова

На чемпионат мира в Ташкент Муслим едет одним из главных претендентов на медали. Конечно, основная цель Гаджимагомедова — взять реванш у ла Круса. Учитывая, что и Муслим, и Хулио уже дебютировали на профессиональном ринге, этот чемпионат мира вполне может стать для них последним в любительском боксе.

Мотивация Гаджимагомедова должна быть запредельной. Ла Крус — опытнейший боксёр с узнаваемым кубинским стилем: много передвижений, отличная скорость, прекрасные тайминг и чувство дистанции. Муслиму нужно что-то придумывать, потому что просто напирать на соперника, как это было в финале Олимпиады, не получится: Хулио грамотно забирает бои по очкам. Хочется верить, что у Муслима есть план, который он продемонстрирует в Ташкенте. Но до боя с ла Крусом ещё нужно добраться: это чемпионат мира, и каждый поединок на таком уровне весьма конкурентный.