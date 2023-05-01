Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Статьи

Чемпионат мира по боксу, Муслим Гаджимагомедов, бокс на ОИ-2020

Стрельба по зайцу забыта, впереди — ЧМ. Там Гаджимагомедова ждёт самый сложный соперник
Роман Дёмин
Гаджимагомедова на ЧМ ждёт самый сложный соперник
Аудио-версия:
Комментарии
Последний шанс Муслима отомстить хитрому кубинцу за проигранный финал ОИ.

В Ташкенте (Узбекистан) стартует чемпионат мира по боксу среди мужчин. Один из самых титулованных спортсменов в составе сборной России — 26-летний Муслим Гаджимагомедов (до 92 кг). Муслим — уроженец Дагестана, является воспитанником махачкалинской школы бокса. В 2016 году Гаджимагомедов выиграл первое золото чемпионата России, а через год заявил о себе на международном уровне: Муслим завоевал серебро чемпионата Европы, уступив в финале Джозефу Уорду.

Прорывным для Гаджимагомедова стал 2019 год: в июне он победил на Европейских играх в Минске, а в сентябре стал чемпионом мира, победив в финале Хулио Кастильо из Эквадора. Так Гаджимагомедов стал одним из сильнейших боксёров сборной России и надеждой на олимпийские медали в Токио. В 1/8 финала ОИ россиянин расправился с Абдельхафидом Беншаблом, в четвертьфинале победил немца Аммара Абдулджаббара, а в полуфинале — новозеландца Дэвида Ньика.

Муслим Гаджимагомедов и Хулио Сесар ла Крус

Муслим Гаджимагомедов и Хулио Сесар ла Крус

Фото: РИА Новости

Серебро ОИ и дебют в профи

В поединке за золото Олимпийских игр зрителей ожидало противостояние действующего чемпиона мира против действующего олимпийского чемпиона: в соперниках у Муслима был опытнейший кубинец Хулио Сесар ла Крус. Правда, в Рио-де-Жанейро кубинец выступал в более лёгкой категории — до 81 кг. Ла Крус отбегал от Гаджимагомедова все три раунда, забрал победу по очкам и стал двукратным олимпийским чемпионом, а Муслим довольствовался только серебром.

Материалы по теме
Как же так, Муслим? Олимпийский турнир по боксу для России завершился грустно
Как же так, Муслим? Олимпийский турнир по боксу для России завершился грустно

После Олимпийских игр Гаджимагомедов решил дебютировать на профессиональном ринге, причём времени на подготовку взял совсем немного. Уже в декабре 2021 года Муслим провел бой против колумбийца Дейбиса Беррокаля и одержал победу техническим нокаутом во втором раунде. Впрочем, россиянин не собирался оставлять любительскую карьеру и планировал выступить на чемпионате Европы.

Однако планам Гаджимагомедова не суждено было сбыться. На ЧЕ-2022 россиян не допустили, Муслим выступил в составе сборной России на командном Интерконтинентальном Кубке «Лига бокса» в Москве, где одержал четыре победы. Последним любительским турниром, в котором принял участие Гаджимагомедов, стал турнир на призы короля Марокко Мухаммеда VI в Марракеше. В полуфинале россиянин вновь столкнулся с кубинцем Хулио Сесаром ла Крусом и вновь уступил: если в финале Олимпиады счёт был 5:0 в пользу кубинца, то в Марокко ла Крус победил со счётом 4:1.

Параллельно Гаджимагомедов успел угодить в небольшой скандал: в сеть попало видео, как боксёр преследует на внедорожнике зайца и стреляет в животное из пистолета. Тогда поднялся изрядный шум, и полиция даже проводила проверку. Но теперь всё забыто — мысли только о спорте.

Решающий ЧМ Гаджимагомедова

На чемпионат мира в Ташкент Муслим едет одним из главных претендентов на медали. Конечно, основная цель Гаджимагомедова — взять реванш у ла Круса. Учитывая, что и Муслим, и Хулио уже дебютировали на профессиональном ринге, этот чемпионат мира вполне может стать для них последним в любительском боксе.

Мотивация Гаджимагомедова должна быть запредельной. Ла Крус — опытнейший боксёр с узнаваемым кубинским стилем: много передвижений, отличная скорость, прекрасные тайминг и чувство дистанции. Муслиму нужно что-то придумывать, потому что просто напирать на соперника, как это было в финале Олимпиады, не получится: Хулио грамотно забирает бои по очкам. Хочется верить, что у Муслима есть план, который он продемонстрирует в Ташкенте. Но до боя с ла Крусом ещё нужно добраться: это чемпионат мира, и каждый поединок на таком уровне весьма конкурентный.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023