Боя с Малыхиным не будет. Нганну не смог договориться даже с терпеливыми азиатами

Фанаты бывшего чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну с нетерпением ждут новостей о будущем своего любимца. Но пока ситуация выглядит плачевно. На протяжении последних дней велись разговоры о подписании контракта с One Championship. Президент промоушена Чатри Ситйодтонг с оптимизмом смотрел в будущее, а российские фанаты смешанных единоборств с нетерпением потирали руки в ожидании поединка Зверя с нашим соотечественником Анатолием Малыхиным.

Видимо, всему этому так и суждено остаться лишь мечтами. Ситйодтонг сообщил, что переговоры с Нганну зашли в тупик: «Я встречался с Фрэнсисом, и мы разговаривали почти три часа. После долгих размышлений мы решили не предлагать ему контракт. Фрэнсис – хороший парень и настоящий чемпион. Желаю ему дальнейших успехов и счастья. Но, в конце концов, я не чувствовал, что мы с ним полностью согласны в нефинансовых вопросах. Ничего личного. Это просто отсутствие единой позиции».

С каждым днём становится всё непонятнее, чего именно добивается Фрэнсис. С UFC он разошёлся по финансовым разногласиям, с One Championship – по иным причинам. Но факт остаётся фактом, африканец продолжает оставаться безработным. И если зимой активно велись разговоры о потенциальном поединке с Тайсоном Фьюри, то теперь Цыганский король занят своими делами. И заработать солидные деньги на боксе Нганну будет очень непросто.

Нганну становится заложником своей принципиальности. Бойцу уже 36 лет, закат карьеры близок. Но на уступки Фрэнсис идти не собирается, поэтому провалились переговоры с UFC и One Championship. У Зверя остаётся всё меньше реальных опций для продолжения карьеры. Кроме того, больше года он не появляется в октагоне. Поэтому у потенциального промоушена, который захочет поработать с африканцем, могут возникнуть вопросы относительно актуальной физической формы.

Складывается ощущение, что Нганну твёрдо намерен финишировать свою карьеру боксёрскими боями. Там никаких долгосрочных контрактов не будет, да и промоутеры выглядят более сговорчивыми. Вот только свой шанс на поединок с Фьюри, видимо, Фрэнсис уже проспал. Поэтому ему придётся выбирать менее статусных оппонентов для дебюта в профессиональном боксе.