Слабые соперники или скучный стиль? Почему Хабибу не давали крутой бонус UFC

Всем хороша карьера Хабиба Нурмагомедова. Невероятный рекорд 29-0, победа над легендарным Конором Макгрегором, эффектный прыжок в толпу друзей ирландца и множество рекордов. Но хейтеры Орла всё равно находят, за что зацепиться: проваленные взвешивания дагестанца, скромное количество защит титула и ранний уход из спорта. Порой Нурмагомедову припоминают и отсутствие бонусов UFC «Лучший бой вечера». Хабиб провёл 13 поединков в промоушене, но ни разу не получил подобной награды.

Конечно, у Орла имеются несколько бонусов «Выступление вечера», однако это немного другое. «Лучший бой вечера» дают за настоящую красоту в октагоне, когда два спортсмена закатывают эффектный и равный бой. И вот таких наград у Хабиба нет вообще. Для сравнения, у Нейта Диаза сразу восемь подобных бонусов, хотя он так и не стал чемпионом UFC. Может, стиль Нурмагомедова оказался слишком скучным для бонусов? Борьба ведь не так эффектна, как жестокие размены.

Есть другое объяснение — оно нравится Хабибу, иначе он не репостнул бы его в соцсетях: «Доминационное величие Хабиба Нурмагомедова подчёркивает такой важный факт – у него ни разу в UFC не было бонуса Fight of the Night. Это единственный боец среди тех, кто строил в UFC серию в 13 и более побед подряд, у кого нет бонуса за бой вечера. Почему? Потому что Fight of the Night требует двух человек для танца и для Хабиба такой партнёр так и не нашёлся», — указано в сообщении.

Такое мнение выглядит куда более логичным, нежели мантры про «скуку». В подавляющем большинстве боёв Нурмагомедов тотально доминировал над соперниками, что автоматически снижает возможность получить бонус «Лучший бой вечера». Что говорить, если за карьеру в UFC Орёл проиграл буквально несколько раундов? Да, в каких-то эпизодах Хабиб был близок к поражению, но потом всё равно «съедал» оппонентов. А в одиночку взять «Лучший бой вечера» действительно невозможно.