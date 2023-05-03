«Выясним, кто из нас лучший ударник». Лютый китаец идёт за головой Яна

Пётр Ян – один из самых ярких представителей России в UFC. Поэтому все с нетерпением ждут следующего боя Немилосердного. Правда, в ближайшее время россиянин вряд ли выйдет в октагон. Против Мераба Двалишвили наш соотечественник дрался с травмой. И форсировать восстановление он точно не хочет. Прямо сейчас Ян идёт на неприятнейшей серии из трёх поражений. И следующая осечка может оказаться для него фатальной. Поэтому Пётр уделит огромное внимание процессу подготовки.

Правда, перспективные представители дивизиона, видимо, решили воспользоваться плачевным положением россиянина. Они прекрасно понимают, что четвёртый номер рейтинга легчайшего веса – грандиозный трамплин. А его состояние (и моральное, и функциональное) прямо сейчас вызывает большие вопросы. Поэтому вызовы посыпались буквально один за другим.

Первым попытал удачу Роб Фонт. Он заявил, что хотел бы зарубиться с Петром в самое ближайшее время: «Бой с Петром Яном был бы грандиозным, даже несмотря на то, что он потерпел пару поражений. Независимо от того, что произойдёт, я собираюсь подготовиться. Мне не терпится узнать, кто будет моим следующим соперником. Было бы отлично провести бой с Яном в Бостоне. Это было бы безумием».

Теперь же на зарубу с Яном рассчитывает опаснейший ударник из Китая Ядонг Сонг. Он только-только победил Рики Симона, поэтому с ходу рассчитывает получить новую цель: «Пётр Ян — отличный боец, и я хотел бы сразиться с ним. Хочу выяснить, кто из нас лучший ударник. Я хочу этот бой. И с нетерпением жду следующего соперника. Я продолжу работать, чтобы показать, что я — лучший».

Ядонг имеет профессиональный рекорд в MMA 20-7-1 и выступает в UFC с 2017 года. И сложно поверить в то, что Сонгу всего лишь 25 лет! В лучший промоушен на планете китаец ворвался серией из четырёх побед. А затем была ничья с Коди Стаманном, которую увидели большинство судей. После этого на пять побед пришлось два поражения. Бил Ядонг довольно крепких соперников, в списке поверженных оказались Марлон Вера, Кейси Кенни, Хулио Арсе, Марлон Мораес и Рики Симон. А уступал он только непростым оппонентам – Кайлеру Филлипсу и Кори Сэндхагену.

Ян вполне может принять бой с седьмым номером рейтинга легчайшего веса. Но стоит подходить к вызову максимально осторожно. С одной стороны, победа над Ядонгом в кратчайшие сроки вернёт россиянина на ведущие позиции в дивизионе. Да и стойка – вотчина Петра. С другой – Сонг очень опасен, может вырубить и нанести серьёзные травмы. Поэтому возникает вопрос, рискнёт ли Немилосердный рискнуть своей карьерой в UFC ради битвы с лютым китайцем.