«Лысый, угомонись! Ты куда вообще лезешь?» Звезда TopDog жёстко ответил Сульянову

7 мая состоится очередной турнир TOPDOG Fighting Championship, в рамках которого поединки будут проводиться на голых кулаках. В одном из самых интересных поединков карда между собой зарубятся Евгений «Шиша» Шишков и Мурад «Дедок» Арцулаев. Оба считаются яркими представителями промоушена. Мы поговорили с Евгением о подготовке к поединку, сравнении TopDog и Hardcore, а также о поп-MMA и его ярких представителях.

– Расскажи, как проходит подготовка к поединку, что интересного можешь рассказать?

– К этому турниру все кропотливо и долго готовились, и я не исключение. Соперник у меня – Дедок. В плане подготовки всё классно. У меня хорошее настроение, заряженное. Не как перед последним боем, в котором меня окружало многих ненужных факторов, поэтому был некий сбой. Здесь я заряжен, доволен, счастлив. Я в полной готовности, на пике уже, осталась неделя. Сейчас немного разбросаемся, в субботу взвешивание и в воскресенье – в бой.

Всю кропотливую работу боксёрскую, кулачную, функциональную я уже сделал с кайфом, с радостью. Я не поймал перетрен, готов выйти и показать такой джаз, чтобы люди кайфанули, я сам кайфанул и Дедок кайфанул от того, что я там вообще вытворяю и делаю. Главное, есть хорошее и стабильное настроение.

Есть некоторые недочёты в плане здоровья: плечико потягивает, где-то кулак побаливает. Но это нормальные рабочие моменты, ничего страшного. После боя будем залечивать. На протяжении всей подготовки у меня болел зуб мудрости, челюсть побаливает, затылок побаливает. Но, слава богу, есть обезболивающие. Из-за какого-то зуба я не могу дать заднюю. Ничего страшного!

Евгений «Шиша» Шишков Фото: Из личного архива Шишкова

– Мурад – чемпион Европы по тайскому боксу. Как-то подстраивали свою подготовку именно под это?

– Он чемпион Европы по тайскому боксу? А я не знал. Мне всё равно на эти регалии. В боксе и кулачке это не имеет вообще никакого значения. Ты выходишь туда, в это сено, а я уже ощутил это четыре раза, хоть ты мастер спорта, хоть мастер спорта вселенной, хоть ты богатый на мышцы или внутри тебя мех, как угги, геймплан меняется после первого-второго удара, пропущенного в голову. Это и любой международник скажет.

Дедок по всем своим кондициям – хороший рубака. Волевой парень, неоднократно на пресс-конференциях и в боях он говорил о том, что толком не тренируется, а просто выходит на характере воина, на морально-волевых дерётся. Он показывает какое-то шоу, забирает свой чек и уходит.

Но хочу расстроить его и всех людей, которые думают, что можно не тренируясь выходить против спортика. Я в зале отдаю себя полностью, в день по две тренировки. Плюс я ещё работаю. Я знаю много моментов, у меня есть много передвижений тактического плана, я заряжен. Не будет такого, что я с ним пойду и начну просто обмениваться ударами. У меня будет другая тактика на этот бой.

– Как ты понял, что хочешь связать свою жизнь именно с кулачкой?

– В моей жизни было много факторов и аспектов, приходилось погружаться в юношеский максимализм. И в какой-то момент своей жизни я начал на YouTube смотреть бои TopDog, прямо подсел на них. В один прекрасный день я просто проснулся и понял, что нужно что-то менять в своей жизни. И мы начинаем двигаться, сами пробиваем себе дорогу, ищем людей. Мы приезжали на спарринги, нас заметили. И вот уже второй год я являюсь тем, кем сделал себя в тот самый день, когда проснулся и захотел в TopDog.

– Прошёл первый турнир RCC Hard, который получился невероятно кровопролитным. Когда видишь такие вещи, не становится страшно за здоровье?

– Когда ты понимаешь, что это такое, что есть разные стили ведения боя, что кожа бывает разного состояния, совсем иначе на это смотришь. А вообще, Сергей Кратос – это воин, который всегда показывал кровопролитные бои. Вне октагона он очень добрый и порядочный человек. Но как только он вступает в ринг, там вообще переключается голова. Есть бойцы, которые дерутся не так опрометчиво, как Серёга. Я никогда не вхожу в размен ударов, у меня есть инстинкт самосохранения. Может, я показываю и не такие яркие бои, но меня заметили за точность, жёсткость. Но если бы я не был интересен, люди не писали бы мне такие вещи.

Мне написал человек, что хочет заниматься боксом. Мы с ним попереписывались, я ему дал напутствие. И мне человек через полгода написал, что он пришёл в зал, поехал на первые в жизни соревнования и выиграл их! Вот это нормально.

Когда ты выходишь в ринг, уже ничего не страшно. Ты просто делаешь своё дело. Попали тебе – надо передумать, перекрыться. Удача любит дерзких, надо рисковать своей жизнью. Просто в какой-то момент нужно пойти ва-банк. Вот Серёга Кратос каждый бой идёт ва-банк. Этим он и полюбился публике. А ещё есть один моментик. На него в последнее время надевают всё белое. Белый тейп, белые шорты. Ему сделали белый угол, потому что прекрасно знали, что сейчас будет.

– Ты уже активно комментируешь и ведёшь турниры TopDog. Это временное занятие?

– Для меня этот вопрос всегда был актуальным. Мне всегда были интересны камеры, медийное пространство, съёмки. В школе я занимался в театре. Хотя и висел на доске почёта как лучший спортсмен школы. Но я харизматичный парень, со школы начинал двигаться и в КВН, и во время каждого спектакля я был на сцене. И в TopDog я этим загорелся. Я ребятам сказал, что готов и драться, и проводить турниры. Если доверят провести номерной турнир, буду просто счастлив.

Я не трэш-точу, но развиваюсь в другом. Мы, бойцы TopDog, двигаемся на уважении. Я люблю, когда всё на доброй волне, без негатива. Я прошёл армию, всю жизнь в коллективе. И надо себя подобающе вести, не терять свою честь и лицо.

Из личного архива Шишкова Фото: Из личного архива Шишкова

– А как ты относишься к организациям, в которых на пресс-конференциях жестят и дерутся, создают конфликты?

– Каждый делает то, что он хочет. Мне вообще по барабану. Я посматриваю и Hardcore, и «Наше Дело». Везде всё анализирую, смотрю. И у меня бывает состояние, когда делает другой, а стыдно мне. Кто-то хайпует с негативом, кто-то по нормальной волне. У Hardcore хайпует даже владелец лиги. Он может жестить.

Крайний его хайп был, что он хотел купить TopDog. Лысый, угомонись, пожалуйста! Кто тебе его продаст, мой хороший? Ты куда вообще лезешь?

TopDog – это порядочность, красота и стиль, это больше о боях. Hardcore – это больше коммерческая история. Это такая движуха, где Сульянов, отдам ему должное, акула бизнеса. Он знает, что делает, как раскрутить свой продукт, чтобы люди заходили и смотрели. Каждый делает своё дело. Это бизнес – ничего личного.

– А как ты относишься к Дане Регбисту, общаешься с ним лично?

– Конечно же, общаемся лично. Человек мне по душе. Мы с ним понимаем друг друга, я его считаю хорошим приятелем. В организации вообще все ровные пацаны, со всеми я нахожу общий язык. Он недавно приезжал ко мне снимать влог, мы весь день вместе провели. Ни одного конфликта, недопонимания. Я всё прекрасно понимаю, где и в какой стадии мы крутимся. В плане человеческого отношения к Регбисту вообще вопросов нет.

При этом он может травить истории. Мы не на бумагах… Мне важны эмоции. Он имеет способность давать эмоции. В этом плане мы нашли друг друга. Вот что важно. Есть и приятельские отношения, есть и коммерческие. Дружба – дружбой, но мы на контракте. Даня – начальник, в моменте есть уважение, порядочность.

Они с Анатолием вообще разные люди – их сравнивать нельзя. У Регбиста голова варит в два-три направления. Он очень умный парень. Даня может посмеяться на тупые темы, поддержать разговор. А где-то он просто качнёт на словах так, что ты попутаешь. У него нет обезьянки в голове. Сульянов – это бизнесмен. Он живёт очень неплохо и здраво. Там бизнес. А Даня – это молодой стиль, который сделал крутую вещь.

Анатолий Сульянов и Данил Регбист Фото: Из личных архивов Сульянова и Регбиста

– В последнее время ведутся активные разговоры о возможном поединке Регбиста и Сульянова. Ты веришь, что этот бой может состояться?

– Честно, не знаю, как бы я посмотрел на этот поединок. Возможно, с точки зрения того, что это организация на организацию… Это была бы люто хайповая тема. Но этот бой я хотел бы увидеть только на голых кулаках. Это было бы очень эпично. Но все понимают, что Сульянов не пойдёт на голые кулаки. Во-первых, там очень дорогие зубы. Регбист ему может нормально в будку насовать. Наверное, это было бы прикольно. Состоится ли это? Возможно. Может, какая-то организация предложит им такие деньги, что отказаться будет нельзя. Не удивлюсь, если это будет RCC.

У них очень здравый инвестор, спонсор и владелец. У человека миллиарды, есть хорошие финансовые возможности. У него хватит денег, чтобы привезти в Россию Флойда Мейвезера с Конором Макгрегором. И поставить Флойда против Регбиста, а Конора против Сульянова. И на всё ему хватит, я серьёзно говорю. Надеюсь, что эта тема не загнётся и будет только развиваться.

– Возвращаемся к тебе. Какие планы на будущее?

– Далеко не заглядываю. Моё отношение к TopDog – только положительное, только порядочное. Они меня встретили объятиями, рукопожатиями, хорошим отношением. К любому в организации подойдёшь и спросишь про меня, теперь скажут только хорошие и положительные слова. И вот на этой почве я буду оставаться в TopDog, пока мои кости и здоровье целы, пока я готов буду драться и выступать. Я не готов ради денег терять отношения.

Евгений «Шиша» Шишков Фото: Из личного архива Шишкова

– То есть если TopDog предложит тебе контракт на 20–30 лет, ты его подпишешь не думая?

– Вообще не глядя. Но если будет предусмотрен пункт, что не будет препятствий, если позовут в крутую организацию, например, BKFC. Но я считаю, что их и не будет.

– А если тебя позовут попробовать себя в боксе, пойдёшь?

– Конечно, попробовал бы. Если есть выходы и нормальные отношения между организациями, почему нет?

– А если предложат подраться с блогерами? Или с Александром Емельяненко?

– Каждый делает, что ему в кайф. Ну, с Емельяненко – нет, конечно. Александр вершит свою судьбу сам и подписывается на это всё. Против Емельяненко я бы не вышел, это бред. А вот с каким-нибудь блогером выскочил бы ради прикола и хайпа. Кого-нибудь боевого. Свят нормальный тип, с ним можно было бы ради хайпа устроить рубочку такую.

По поводу Емельяненко. Он уже подписался на эти бои. Надо было раньше думать, что кто-то его будет жалеть, кто-то нет. Он выходит за чеком, ему остальное по барабану.

Евгений «Шиша» Шишков Фото: Из личного архива Шишкова

– Блиц. Какую машину ты бы себе хотел?

– BMW M5 Competition.

– Твой любимый фильм?

– «Яркость» с Уиллом Смитом. А ещё есть «Лицо со шрамом».

– Любимая книга?

– «Самый богатый человек в Вавилоне». А ещё я читаю стихи Бродского.

– Обратись к своим фанатам.

– Дорогие фанаты, люди, которые следят за мной. Живите, кайфуйте, оставайтесь людьми. Не ведитесь на скучную и большую рыбу. В будущем большее может стать меньшим. Оставайтесь теми, кто вы есть, любите свою семью и будьте людьми, а остальное всё приложится. Ведите себя порядочно, исправляйте ошибки и пытайтесь их не совершать.