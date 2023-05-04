Британская Горилла идёт ломать Канело. Где смотреть бой Сауля Альвареса и Джона Райдера

Дата и время боя Сауль Альварес — Джон Райдер
В ночь с 6 на 7 мая на арене «Estadio Akron» в Сапопане (Мексика) состоится крупный боксёрский турнир. В главном поединке вечера местный боец Сауль Альварес, известный под прозвищем Канело, встретится с британским боксёром Джоном Райдером. На кону стоят все чемпионские пояса во втором среднем весе, сейчас принадлежащие Альваресу. Мексиканец — фаворит боя, хотя его оппонент по прозвищу Горилла идёт на серии из четырёх побед.
Турнир начнётся 7 мая в 2:00 по московскому времени. Альварес и Райдер выйдут в ринг не ранее 6:00 мск.
Прямая трансляция боя Сауль Альварес — Джон Райдер
Трансляцию боксёрского турнира с главным боем Сауль Альварес — Джон Райдер проведёт платформа DAZN. На территории России турнир официально показан не будет.
Полный кард турнира с главным боем Канело — Райдер
- Сауль Альварес (Мексика) — Джон Райдер (Великобритания), второй средний вес;
- Хулио Сезар Мартинес (Мексика) — Ронал Батиста (Панама), наилегчайший вес;
- Габриэль Валенсуэла (Мексика) — Стив Спарк (Австралия), первый полусредний вес;
- Александр Гвоздик (Украина) — Ричард Болотник (Латвия), полутяжёлый вес;
- Натан Девон Родригес (США) — Александр Меджия (Никарагуа), полулёгкий вес;
- Бек Нурмаганбет (Казахстан) — Аргенис Эспана (Венесуэла), лёгкий вес;
- Лоуренс Кинг (США) — Элио Херман Рафаэль (Аргентина), второй средний вес;
- Абилхан Аманкул (Казахстан) — Хесус Паломарес (Мексика), второй полулёгкий вес;
- Йохансен Альварес Суарес (Мексика) — Йохан Родригес Аррегин (Мексика), второй полулёгкий вес;
- Карлос Рохо (Мексика) — Фабиан Трехо Ривера (Мексика), первый средний вес;
- Хесус Лариос (Мексика) — Алехандро Куриэль (Мексика), первый наилегчайший вес.
Прогнозы на бой Сауль Альварес — Джон Райдер
Известный боксёр Дэвид Бенавидес: «Я чувствую, что многие фанаты злятся на Канело за организацию этого поединка, потому что это разогревочный бой для него, лёгкая победа. Он возвращается после травмы. Хотя это будет хороший бой», – сказал Бенавидес в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.
Экс-чемпион мира в двух весовых категориях Тимоти Брэдли: «Похоже, что Канело потерял интерес к боксу. Хотя выступление на родной земле иногда помогает бойцам. Но я и вправду считаю, что Канело приближается к концу своей карьеры. Он уже пошёл на спад, и это заметно по тому, как он выступает. Он больше не похож на стихию. Ему приходится бороться с собой. Он больше не играется с соперниками. Внешние вещи, такие как гольф, семья и бизнес, стали для него важнее. Такое случается с бойцами», – сказал Брэдли в эфире ESPN.
- 4 мая 2023
-
18:31
-
17:46
-
17:30
-
17:09
-
16:48
-
15:57
-
15:47
-
15:33
-
14:56
-
14:37
-
14:18
-
13:42
-
13:26
-
12:59
-
12:50
-
11:51
-
10:51
-
09:42
-
09:05
-
08:40
-
08:10
-
07:50
-
01:12
-
01:01
-
00:08
- 3 мая 2023
-
23:53
-
23:42
-
23:20
-
22:59
-
22:24
-
22:10
-
21:01
-
21:00
-
20:37
-
19:59