Британская Горилла идёт ломать Канело. Где смотреть бой Сауля Альвареса и Джона Райдера

Дата и время боя Сауль Альварес — Джон Райдер

В ночь с 6 на 7 мая на арене «Estadio Akron» в Сапопане (Мексика) состоится крупный боксёрский турнир. В главном поединке вечера местный боец Сауль Альварес, известный под прозвищем Канело, встретится с британским боксёром Джоном Райдером. На кону стоят все чемпионские пояса во втором среднем весе, сейчас принадлежащие Альваресу. Мексиканец — фаворит боя, хотя его оппонент по прозвищу Горилла идёт на серии из четырёх побед.

Турнир начнётся 7 мая в 2:00 по московскому времени. Альварес и Райдер выйдут в ринг не ранее 6:00 мск.

Прямая трансляция боя Сауль Альварес — Джон Райдер

Трансляцию боксёрского турнира с главным боем Сауль Альварес — Джон Райдер проведёт платформа DAZN. На территории России турнир официально показан не будет.

Полный кард турнира с главным боем Канело — Райдер

Сауль Альварес (Мексика) — Джон Райдер (Великобритания), второй средний вес;

Хулио Сезар Мартинес (Мексика) — Ронал Батиста (Панама), наилегчайший вес;

Габриэль Валенсуэла (Мексика) — Стив Спарк (Австралия), первый полусредний вес;

Александр Гвоздик (Украина) — Ричард Болотник (Латвия), полутяжёлый вес;

Натан Девон Родригес (США) — Александр Меджия (Никарагуа), полулёгкий вес;

Бек Нурмаганбет (Казахстан) — Аргенис Эспана (Венесуэла), лёгкий вес;

Лоуренс Кинг (США) — Элио Херман Рафаэль (Аргентина), второй средний вес;

Абилхан Аманкул (Казахстан) — Хесус Паломарес (Мексика), второй полулёгкий вес;

Йохансен Альварес Суарес (Мексика) — Йохан Родригес Аррегин (Мексика), второй полулёгкий вес;

Карлос Рохо (Мексика) — Фабиан Трехо Ривера (Мексика), первый средний вес;

Хесус Лариос (Мексика) — Алехандро Куриэль (Мексика), первый наилегчайший вес.

Прогнозы на бой Сауль Альварес — Джон Райдер

Известный боксёр Дэвид Бенавидес: «Я чувствую, что многие фанаты злятся на Канело за организацию этого поединка, потому что это разогревочный бой для него, лёгкая победа. Он возвращается после травмы. Хотя это будет хороший бой», – сказал Бенавидес в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.

Экс-чемпион мира в двух весовых категориях Тимоти Брэдли: «Похоже, что Канело потерял интерес к боксу. Хотя выступление на родной земле иногда помогает бойцам. Но я и вправду считаю, что Канело приближается к концу своей карьеры. Он уже пошёл на спад, и это заметно по тому, как он выступает. Он больше не похож на стихию. Ему приходится бороться с собой. Он больше не играется с соперниками. Внешние вещи, такие как гольф, семья и бизнес, стали для него важнее. Такое случается с бойцами», – сказал Брэдли в эфире ESPN.