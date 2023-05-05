«Саша пару раз подерётся с блогерами — и на пенсию!» Туйнов — про Емельяненко и кулачку

Влад Туйнов – восходящая российская звезда профессионального бокса. 27 апреля во Владикавказе на турнире от Pravda Boxing он должен был провести поединок с Маратом Исаевым. Правда, соперник был вынужден сдаться из-за травмы, а у Орловского бриллианта появилось больше свободного времени. Мы поговорили с Туйновым о планах на ближайшее будущее, обсудили самые громкие события в мире кулачных боёв, а также получили реакцию на предстоящее возвращение Александра Емельяненко в октагон.

– Как ты проводишь май, после отмены боя готовишься к новым событиям?

– Сейчас дела отлично. Тренируюсь, работаю. Сейчас больше в тренерской деятельности. Ребятам помогаю в тренировках, держу форму. По предстоящим боям нет чёткой информации, поэтому подводимся к концу мая с мыслями, что дадут поединок. Возможно, по боксу, потому что интересно сейчас именно по нему подраться.

Предложения приходят от различных организаций. И с RCC общаемся, и с PRAVDA, и с Камилом Гаджиевым. Возможно, и в кикбоксинге скоро проведу поединок. Но сейчас бы хотелось бой провести по боксу. Больше проводил по нему подготовку. А по кикбоксингу нужно чуть-чуть перестроиться. Но желание подраться в кикбоксинге есть. Я хотел бы взять реванш у Бруно Газани. Для меня интересен этот поединок. Потому что в прошлый раз было много проблем в плане подведения к бою. Не смог выжать себя на максимум. Хочу для российской публики продемонстрировать яркое зрелищное выступление.

– Последний бой сорвался. Как ты отреагировал на это событие?

– Честно скажу, было ощущение, что Марат снимется с поединка. Не был я уверен в том, что он выйдет. Я готовился так же усердно, как и к любому противостоянию в моей карьере, очень много сил отдавал на подготовку. За неделю дали понимание, что Марат снимается из-за травмы. Соперника не смогли найти. Я отношусь к этому, как к работе. Бывают моменты, когда происходят форс-мажоры. Нужно подстраиваться и идти дальше. Ждём следующий бой. Я готов к любому противостоянию.

Влад Туйнов Фото: RAGE Arena

– А если говорить о боях по правилам бокса, с кем бы ты хотел зарубиться в ближайшее время?

– По боксу для меня интересен поединок с Денисом Погодиным. Я знаю, что у него будет поединок на юбилейном турнире TOP DOG. Он будет отстаивать свой перстень. Я слышал, что Денис хочет немного с кулаками подзавязать. Естественно, я буду рад видеть его в ринге по профессиональному боксу. И хотел бы встретиться с ним, провести бой.

Также Горьян Славески интересен. Он боец BKFC, профессиональный боксёр. Я был бы рад провести с ним боксёрский бой. Это было бы интересно для международной публики. А для меня это стало бы очень серьёзным шагом в BKFC. Показать себя в противостоянии с этим спортсменом – хороший плюс для меня.

Ну и, я думаю, бой с Махмудом Мусаловым будет для всех интересен. Когда я наберу рейтинг, мы обязательно с ним встретимся. Этот бой порадует всех, мы влюбим в себя публику, нас будет ждать реванш по кулачке.

– Продолжаете ли вы следить за происходящим в мире кулачки?

– Кулачка – это одна из основ индустрии единоборств. И очень много внимания она привлекает. Поэтому я продолжаю следить, собираюсь ехать на турнир TOP DOG юбилейный. Очень хочу посмотреть на противостояния, которые там организовывают. Это будет очень-очень крутой турнир. Также смотрел RCC Hard. Сергей Кратос показал всю сущность кулачки – насколько это может быть жёстко, насколько это может быть красиво. На самом деле, все поединки запомнились, их будет приятно пересмотреть.

– Вы состоите в одном агентстве с Даудом Кельбихановым. Болели ли за Стхански в противостоянии с Колобеговым?

– Да, мы помогали продвигать этот поединок. Мы записывали видео, обзоры, небольшие видеорассуждения. С Даудом знаком – в Челябинске боксировал с ним на одном турнире. Не раз виделись в Москве. Всегда очень хорошо общаемся, очень хороший парень, открытый. Он всегда располагает позитивной энергией. А его выступления всегда техничные. Хотелось бы видеть больше его бои с боксёрами. Сейчас он часто дерётся с бойцами из смешанных единоборств. И ребята очень часто уходят в клинч, не дают ему раскрыться полностью. Мы знаем, как он умеет работать на ногах, встречать соперников, быстро входить в атаки. Он очень-очень красивые бои показывает.

– А как вы оцениваете перспективы Дауда в профессиональном боксе?

– У него есть возможность показывать себя в профессиональном боксе. Нужно только задумываться о весовой категории. Я знаю, что он в тяжёлом весе выступал. Но он достаточно лёгкий для этого дивизиона. Возможно, в более низких категориях он будет чувствовать себя комфортно, поэтому лучше проявит себя в этих боях.

Дауд Кельбиханов Фото: HARDCORE FC

– Что касается кулачки, недавно Анатолий Сульянов заявил, что готов купить TOP DOG. Как вы к этому относитесь?

– Да, я слышал громкие высказывания Анатолия. Но он любит громко говорить. Он подтверждает своим словам делом, но не всегда. И я думаю, для него это была новая возможность хайпануть. Это хорошо для индустрии. Это вызвало у фанатов эмоции ожидания комментария Регбиста. Я думаю, это те промоушены, которые будут развиваться, расти и искать новую возможность для реализации своих целей. Думаю, что пока слияния двух организаций не должно произойти. Что это будет постоянная конкуренция, это будет развивать рынок, индустрию.

– Верите в то, что может произойти поединок между Сульяновым и Регбистом?

– Я был бы рад увидеть этот поединок. Это противостояние интересно для всех и привлечёт много новой аудитории. Я думаю, что самое идеальное для этого поединка – правила кикбоксинга. Думаю, что Камил Гаджиев сможет это организовать, найти возможность для обсуждения с каждой из сторон. Правило «руки-ноги» в боксёрских перчатках поможет выяснить всё. Даже если добавить небольшой клинч, чтобы Анатолий смог продемонстрировать свои навыки борьбы, это может получиться хорошо, красиво и динамично для аудитории.

Голые кулаки и MMA… Я не вижу, какая организация может сделать это. Ни в Hardcore, ни в TOP DOG это не состоится. А другим организациям будет сложно это согласовать. Условия Камила Гаджиева были бы идеальными. Это не опасно в плане травматизма, не так всё плачевно закончится. Даже в MMA перчатках люди получают травмы.

Даня и Анатолий – организаторы. У них очень много дополнительной работы. Но это действительно был бы интересный поединок.

– А как же RCC Hard и RCC: MMA & Boxing?

– Согласен, если будут выбирать в плане того, что хотят сами бойцы, возможно MMA будет интересен для Анатолия. Кроме того, я слышал, что Даня тоже хочет себя там попробовать. Это было бы интересно для обоих сторон.

Анатолий Сульянов Фото: Из личного архива Сульянова

– На этой неделе Магомед Курбанов и Мишель Соро подерутся в RCC. Планируешь ли ты смотреть этот поединок?

– Я буду в поездке, но постараюсь посмотреть турнир. Будет интересно. Я смотрю профессиональный бокс, чтобы черпать что-то новое и развиваться. Такой грандиозный ивент – отличная возможность для этого.

– Ты планируешь развиваться исключительно как боец, или готов попробовать себя в других направлениях?

– Сейчас я хочу открыть площадку в своём городе. Где ребята будут отбираться в такие организации как Rage. Чтобы они имели возможность выступать в таких лигах, как RCC. Выберем человека, который будет лицом площадки. Который будет мотивировать заниматься спортом и совершенствоваться. Рано или поздно мы сформируем нормальный проект. Возможно, со временем сделаем что-то такое и для кикбоксинга.

– Вспоминая наши интервью, Александр Емельяненко возвращается. Чего нам ждать?

– Я слышал, видел афишу. Сильно не вникал. Не понимаю, в каком состоянии находится Александр, не следил за его персоной. Поединок с блогером показывает, что Саша уходит ещё чуть ниже в индустрии, в поп-MMA. Он проведёт пару боёв с блогерами и завершит карьеру. По-другому объяснить этот выбор я не могу. Он хочет заработать денег, остаться в медиа. Но всё идёт к тому, что карьера подходит к концу.